Hrůzná podoba hybridní války. Ruští agenti tajně používají finské toalety a nesplachují
Přiznám se že na návštěvu k panu Povolnému jsem šel s jistými obavami.
„Je opravdu tak pohostinný, jak se říká? Není to dezinformace?“ obával jsem se,že všechna ta chvála na pohostinnost pana Povolného je jakousi obludnou propagandou.
Ale naštěstí se moje obavy ukázaly zcela lichými.
Ani jsem se nestačil posadit k prostému dubovému stolu, a pan Povolný už odněkud vykouzlil skutečnou vepřovou konzervu, skutečnou štangli uherského salámu a aby toho nebylo málo, i skutečný chléb, i když ne celý pecen, to je fakt, ale jen jeho půlku.
„Jezte, co hrdlo ráčí!“ pobídl mne pan Povolný, jako kdyby levnému zemnímu plynu z Ruska bylo už skutečně líp.
Neváhal jsem a pustil se do těch dobrot, zapíjeje je skvělou domácí samohonkou, kterou snad pan Povolný čepoval rovnou z vodovodního kohoutku.
Samozřejmě, že tyto lukulské hody nezůstaly bez svého přirozeného následku.
„Potřeboval bych si odskočit na toaletu,“ požádal jsem pana Povolného.
„To je ta dřevěná budka, co vypadá jako udírna,“ usmál se pan Povolný a já hned pelášil, protože mě od jaderné katastrofy dělilo skutečně jen pár sekund, mé útroby už takovéto žranici dávno odvykly.
„Tak co, našel jste to?“ zeptal se mne pan Povolný, když jsem se zase vrátil do jeho zemljanky.
„Našel. Ale nespáchal. Nemohl jsem najít, kde se to splachuje,“ řekl jsem omluvně.
„To je v pořádku. Latrína se nesplachuje,“ opět se usmál pan Povolný a dodal, „jen musíte být teď tři týdny v karanténě, včera se mi na latríně rozbila zkumavka s bakteriemi, které vyvolávají mor. Ale nemusíte mít žádný strach, není to vůbec nebezpečné, kdo ví, jestli jsem měl v té zkumavce vůbec nějaké bakterie.“
A tak jsem se za těch 21 dní, co jsem byl v karanténě v zemljance pana Povolného, naučil nesplachovat, protože nějak svoji potřebu člověk vykonávat musí...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
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