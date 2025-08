Hrozí naši krásné zemi zmanipulování či ovlivnění voleb? Pokud ano, tak kým?

Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše vláda a je ještě víc zarážejí, že tato většina jsou voliči nynější tzv. demokratické opozice!!!

Píši hlavně, jak jste si již mnozí jistě všimli, o politice, školství a sportu, zvláště takto brzy zrána.

Když píšete hlavně o politice, školství a sportu jako já, tak si bedlivě všímáte i těch nejmenších detailů kolem sebe, ostatně nic jiného vám ani nezbývá, když píšete o politice, školství a sportu.

Čeho jsem si například všiml já?

Všiml jsem si například toho, že slovenský premiér Fico natočil ve vietnamském hotelu video, kterým zjevně manipuluje slovenskou veřejností ve svůj prospěch, protože v něm obviňuje opozici z těch nejhorších zločinů proti Slovensku.

Co z toho vyplývá?

Že Vietnam, protože luxusní hotel zaplatila Ficovi vietnamská strana, tak to manipuluje volby na Slovensku, jelikož premiér Fico svými videi, ve kterých poukazuje na zločinnost opozice, vede permanentní předvolební kampaň.

Ale proč chodit jářku na Slovensko, které pořád naše vláda poučuje, co má dělat a co nemá dělat?

I u nás mají lidé strach z toho, že volby, které nás čekají, a které budou znamenat převrat v našem směřování, protože všechno po nich bude jiné, lepší, protože všichni liberální zrádci a kolaboranti budou potrestáni a Česká televize bude zestátněna, budou zmanipulované.

Tento strach je přímo zvířecí a všichni přece víme, co udělá potkan, když je zahnaný do kouta.

Skočí na svého nepřítele a s ničím se, lidově řečeno, nesere!

A protože píšu o politice, školství a sportu, musím potvrdit, že tento strach je skutečně oprávněný, protože tyto volby budou opravdu zmanipulované a to Bruselem.

Tak například jste si jistě všimli videí, ve kterých poskakuje Alena Schillerová jako hranolka, nebo ve kterých varuje Andrej Babiš před tím, že budou tyto volby zmanipulované.

A odkud bere Andrej Babiš dotace pro svůj byznys?

Nu, ovšem bere je z Evropské unie, tudíž i on a jeho strana jsou financovány Bruselem, takže všechny předvolební videa, která Andrej Babiš točí, jsou rovněž přinejmenším z větší části financovaná Bruselem!

Nebo například Kateřina Konečná!

Ta taky varuje předtím, že liberální fašisté, kteří ožebračují lidí, kteří nás zaprodali Západu, kteří jsou loutky Washingtonu, kteří tancují, jak NATO píská, kteří proměnili náš stát ve spálenou zemi, kteří nás zatáhli do války proti Svatému Rusku, kteří chtějí zbrojit, aby zbrojaři, již v Kopřivnici zaměstnávají tisíce lidí a již obnovili náš obranný průmysl zlikvidován Havlem, zmanipulují volby.

A kdo platí europoslankyni Konečnou!

Platí ji Brusel a jsme doma!

Ale to není všechno.

Sám na vlastní oči jsem viděl, jak probíhají horečnaté přípravy na manipulaci voleb.

Šel jsem si ráno, ještě před napsáním tohoto článku, zaplavat jako vždy do řeky Moravy. Do Moravy se chodím koupat proto, že se do ní chodili koupat i Cyril a Metoděj, kteří stavěli mosty mezi východem a západem. A jak tak jdu, potkám vám jednoho známého.

Ano, uhádli jste, tím známým byl skladník Karel, který se takto brzy ráno hrnul do své tiché čajovny, ke svému magoráku. Jenže tentokrát nešel jen tak, tentokrát tlačil před sebou manipulační vozík, který je známý pod názvem rudl.

Ale to, co na tomto manipulačním vozíku vezl, vůbec nevypadalo jako pytle s čajem!

Vypadalo to úplně jinak, protože to vypadalo úplně přesně jako balíky volebních lístků, vložených do orazítkovaných volebních obálek!

Proto jsem se skladníka Karla otevřeně zeptal: „To je čaj? Ruský listový?“

„Ale kdeže čaj, ruský listový! To jsou volební lístky vložené do volebních obálek a sloužící k manipulaci voleb. Proto je vezu na manipulačním vozíku, aby se s nimi lehčeji manipulovalo!“ odpověděl mi skladník Karel bezelstně a právě tato jeho bezelstnost je nejlepším důkazem toho, jak jsou si ti, kteří se chystají volby zmanipulovat jistí svým vítězstvím natolik, že se už ani tím netají a převážejí falešné volební lístky takto veřejně.

A proto na tomto místě vyzývám všechny vás, kteří máte strach, že tato vláda zmanipuluje volby: „Lidé, bděte! Lidé, bděte a nenechejte se podvést a obelhat těmi, kdo nás obelhávali a podváděli celé čtyři roky! Lidé, bděte a nenechejte se zmanipulovat, obsaďte volební místnosti a nepouštějte do nich nikoho, kdo by chtěl volit tuto vládu, protože to bude zahraniční agent zaplacený kdoví kým!

Lidé, bděte, protože jen tak pravda zvítězí a pravdu máme my!“

P.S. Mao Ce-tung taky rád plaval, dokonce pořádal masové plavecké seance, kdy se tisíce jeho přívrženců vrhali do vod čínských řek spolu s ním a já doufám, že se po volbách tato tradice v řece Moravě zase obnoví.