Hrdina? Morální maják? T.G. Masaryk byl především kolaborant hájící zájmy Anglosasů
Jediným cílem, ke kterému upírají Anglosasové všechnu svou energii a všechnu svou sílu, je zničení Slovanů v čele se slovanskou pravlastí, neporazitelným Ruskem, a pro dosažení tohoto cíle jsou Anglosasové schopni rozpoutat třeba i třetí světovou válku, jen proto, aby ukojili své světovládné choutky.
V České televizi nám to samozřejmě neřeknou, že Anglosasové nemyslí na nic jiného, než na zničení Slovanů, protože jsme to my, Slované, které Anglosasové nejvíc nenávidí, protože jsme to my, Slované, kteří ztělesňujeme tradičná hodnoty a kteří vládneme zdravým selským rozumem, jež je i naší největší zbraní, díky němu prohlédneme všechny úklady a léčky Anglosasů a neskočíme jim na špek, protože máme rádi koblihy.
A v České televizi nám neřeknou ani to, co je, bohužel, smutným faktem, že tři naši prezidenti byli, respektive jsou, kolaboranti, kteří pracují pro zájmy Anglosasů, kteří se zaprodali a bez ostychu dělají všechno proto, aby náš národ přestal existovat.
Všichni ale víme, protože máme zdravý selský rozum, o které prezidenty se jedná. Dva z nich jsou natolik bezvýznamní, že je netřeba jmenovat, avšak třetí z nich, je natolik velký, že o jeho kolaborantství a vlastizrádném charakteru je třeba neustále mluvit, abychom ho snad nepovažovali za toho, kým nikdy nebyl a nemohl být, tedy za českého vlastence.
Ano, je to Tomáš Garrigue Masaryk, jeden z největších vlastizrádců v našich dějinách, jeden z nejškodlivějších agentů v žoldu v Anglosasů, jejich naprostá loutka. Byl to tento zrádce národa, absolvent humanitní vysoké školy, který nás pod rouškou vzniku samostatného Československa, jehož vznik vyjednal s Anglosasy v USA, zatáhl, proti naší svrchované vůli, na Západ.
Události 28. října nebyly ničím jiným než Anglosasy připravovaným Majdanem, tedy státním převratem, který měl navodit dojem, že si český lid vybojoval vlastní stát sám.
Ale by to jen podvod, stejně jako 17. listopad a Masaryk v něm hrál stěžejní roli.
„Když mě uděláte prezidentem Československa, tak vám zaručím, že Československo bude kolonií kolektivního Západu. Nedovolím, aby Kramář udělal z Československa ruskou gubernii!“ slíbil Masaryk Anglosasům na podzim 1918 na tajné schůzce ve švýcarském Aspenu.
A jak řekl, tak i udělal.
Zatáhl Československo na Západ, ačkoliv většina národa si přála, abychom se stali ruskou gubernií. Proto taky Masaryk rozbil Rakousko-Uhersko, aby Maďarsko přišlo téměř o polovinu svého území, včetně Slovenska, o které tak nově vzniklé Československo Maďarsko doslova sprostě okradlo.
A byl věru poddajnou loutkou, tento náš tatíček Masaryk, kterému se tak nápadně podobá aktuální český prezident!
Nejenže pronásledoval a kriminalizoval komunisty, ale též nutil mladou republiku, aby téměř pětinu svého HDP vydávala na zbrojení!
A cenzura byly za Masaryka stejně tak brutální jako dnes, věčně cenzurou vybílené a posléze i zakázané Rudé právo by mohlo vyprávět!
A přesto všechno se dnes stále najdou v našem národě jedinci chabého rozumu, kteří jsou schopni Masaryka oslavovat jako tatíčka.
Pěkný tatíček, tento největší zrádce, bez kterého by už dávno naše vlast sahala až k Vladivostoku, tak velcí a neporazitelní bychom byli, my Slované!
Karel Trčálek
Dvě minuty nenávisti naší paní spisovatelky
Naše paní spisovatelka je studnicí nenávisti, kterou se ovšem, podle ní, zalykají všichni ostatní, kromě ní samotné...
Karel Trčálek
Fico jedná se světovými státníky v Pekingu a Fiala jezdí líbat prsten do Bruselu...
Jaký národ, takový lídr! Slovenský premiér jedná v Pekingu o slovenských zájmech a Fiala se v předklonu plazí v Bruselu...
Karel Trčálek
Co by někteří odvážní kolegové blogeři psali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem tohoto super článku...
Karel Trčálek
Kategoricky odsuzuji násilí spáchané invalidním důchodcem na Andreji Babišovi
Nenávistná kampaň vedená vládními politickými subjekty už přináší své první jedovaté ovoce. Co bude dál? Masové zatýkání vlastenců?
Karel Trčálek
Jaromír Nohavice je důstojným nástupcem Karla Gotta. Film Jarek to ukazuje v plné nahotě
Čím byla pro myší národ zpěvačka Josefína, tím byl pro český národ Karel Gott a tím je nyní pro český národ i Jaromír Nohavica, který Karla Gotta na piedestalu národního umělce důstojně nahradil...
|Další články autora
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Přestal jsem v hospodě žvanit a šel do politiky, říká lídr Motoristů Kocián
Kandiduje poprvé v životě a hned v parlamentních volbách. Přesto se Adam Kocián ujal role lídra...
Jeho traverza zaujala na Expu i prezidenta, do bazénu však umělce Rataje nepustili
Světová výstava Expo 2025 v japonské Osace se pomalu blíží ke konci a jednou z výrazných tváří...
I lhář má mít možnost mluvit. Jednička Motoristů chce řešit dopravu i sociální sítě
Jako poslankyně chce Gabriela Sedláčková bojovat za svobodu projevu. „Lidé se bojí kultury...
Myslel si, že umírá. Co se dělo s Masarykem, když diktoval „poslední slova“
Slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která v pátek přečetli...
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...
- Počet článků 3112
- Celková karma 21,88
- Průměrná čtenost 852x