Hrdá oslava Mezinárodního dne leváků v hrdém Institutu Václava Klause
„Já se vám, Ladislave, musím k něčemu přiznat,“ přivítal Václav Klaus L. Jakla ve své pracovně a zamkl dveře na dva západy. „Ale napřed zamknu dveře, aby nás nikdo nevyrušil. Strejček, nebo Vajgl, oni na vás, Ladislave, žárlí, když jste se mnou o samotě. Vím to, svěřili se s tím s Livii a ta mi to řekla, ona mi všechno řekne, s čím se jí Vajgl a Strejček svěřuje.
Tedy, Ladislave, já se vám musím k něčemu přiznat. K něčemu, co tajím celý svůj život, a co jsem ještě nikomu nikdy neřekl, až teď vám, protože jste můj nejoblíbenější učedník, vás mám nejraději ze všech, i když Macinku mám taky hodně rád, ale vás víc.
Tak já se vám tedy, pane Ladislave, přiznávám, že já..., že jsem…“
Václav Klaus se najednou při svém přiznání zasekl a prosebně hleděl na Ladislava Jakla.
Ten se usmál, něžně vzal prof. Klause za jeho levou ruku a řekl: „Ale já už to přece dávno vím, co jste, pane prezidente.“
„Cože? Vy to dávno víte?“ užasle vydechl prof. Klaus.
„Ano, pane prezidente. Hned při prvním našem setkání jsem to věděl,“ přikývl L. Jakl.
„Při našem prvním setkání jste to věděl? To je to na mě tak poznat?“ zkroušeně pronesl prof. V. Klaus.
„Ano, je to na vás poznat. Díky vaší genialitě hned každý pozná, že jste ve skutečnosti…,“ udělal L. Jakl významnou pomlčku, aby pak žertovně dodal, „že jste přeučený levák.“
„Ano, jsem přeučený levák,“ sklopil prof. Klaus své pomněnkové oči. „Vy mne za to neodsuzujete, Ladislave?“
„Nevadí, že jste levák. Hlavní je, že nejste….,“ zase se odmlčel L. Jakl a významně zamrkal na prof. Klause.
„Že nejsem…, že nejsem levičák?“ zeptal se nesměle prof. Klaus.
„Ano, že nejste levičák! Levičáky bych nejraději nakopal do prdele!“ zvolal L. Jakl a měl levdu, levičáky by opravdu nejraději nakopal do prdele.
zdroj: blog iDnes Ladislav Jakl Oslavme hrdě MDL
Karel Trčálek
Rozhovor s podezřelým z rusofilie
Jednou z nejnebezpečnějších úchylek, jak už na to upozornil soudruh J.V. Stalin, je levá úchylka. Oproti levé úchylce je rusofilie úchylkou vlastně docela neškodnou, pokud se ovšem takový rusofil neodstěhuje do Ruska...
Karel Trčálek
Jak uklidit svinčík po Institutu Václava Klause?
Myslitel Ladislav Jakl, zaměstnanec politické neziskovky s názvem Institut Václava Klause, se ptá jak uklidit po ČRo a ČT. A já se ptám, jak uklidit po Institutu Václava Klause?
Karel Trčálek
Veřejná omluva panu Macinkovi, místopředsedovi vlády a ministru zahraničí
Nestává se často, aby se prostí občané omlouvali vládním činitelům. Svědomí mi však nedá a tak se aspoň takto veřejně omlouvám panu Petru Macinkovi
Karel Trčálek
V čem je na tom Česká republika mnohem lépe než Spolková republika Německo?
Vláda Andreje Babiše příkladně maká a tak se naše Česká republika pomalu, ale jistě dotahuje na Maroko, které mu se, díky mohutným investicím do infrastruktury a snížením hranice odchodu do důchodu, přezdívá Česko Maghrebu
Karel Trčálek
Svoboda slova znamená i svobodu aktivistické novinářky z Deníku To říkat blbosti
Když máme svobodu projevu, můžeme si říkat, co chceme, třeba i naprosté blbosti. A agilní novinářka z konzervativního média Deník To vedeného soudruhem Stonišem tuto svobodu plně využívá...
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže
Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu,...
Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací
Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území...
Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice. Jaký byl?
Deset let, deset ročníků masové akce. Sportovní park Pardubice, který minulý týden ovládl park Na...
Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména
Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se...
- Počet článků 3328
- Celková karma 22,70
- Průměrná čtenost 836x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně