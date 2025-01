Holt, není svině jako svině! Ta foltýnovská svině je dle dnešních estétů a elit v pořádku!

Kdo by to byl řekl! Stačí říct, že kdo podporuje ruskou agresi na Ukrajině, je svině, a hned se ozve tolik kvikotu, že je proti tomu kvikot lepšolidí a pětidemolice úplná hadra!

Na všech místech naší, kdysi tak krásné a svobodné země, která je na tom dnes ještě mnohem hůř než po husitských válkách, v nichž jsme dali Západu pořádně na jeho zadek, jsou dnes slyšet takovéto rozhovory, nijak nelišící od rozhovoru, který jsem dnes ráno vyslechl já.

Konkrétní místo, kde se tak stalo, však záměrně neuvádím, protože nechci poskytovat těm, kdož u nás potlačují svobodu ve jménu tzv. evropských lidsko-právních hodnot, jakékoliv indicie k tomu, aby nad námi, nepodvolenými občany, mohli uplatnit svoji brutální a neomezenou, avšak díkybohu jen dočasnou moc, protože politické hnutí Stačilo! není podvodem na voličích, na rozdíl od koalice Spolu.

Onen rozhovor, který mezi sebou vedly dvě paní neurčitého věku, a to je všechno, co jsem ochoten prozradit, vypadal následovně.

„Už jste to slyšela, milá paní? Zatkli Klause se Zemanem!“

„Panebože, Klause se Zemanem! To jsou jediní prezidenti, kterých si skutečně vážím! Toho lampasáka a komunisty, který nás zradil, toho si vůbec nevážím!“

„Klause sebrali v noci, když byl v IVK úplně sám, zbabělci! Dobře vědí, že Jakl by jim rozbil hubu, kdyby tam ještě byl a neodešel ve dvě odpoledne na pivo!

Bylo jich pět fízlů na jednoho profesora!

Ti už se neštítí ničeho!

Ale Zeman se nedal!

Když pro něho přišli, mával kolem sebe holí tak, že jim nezbylo nic jiného, než na něho hodit síť, aby ho mohli zatknout!“

„Jsou to hrdinové! Mašínové dnešní doby! Ani nevíte, jakého já mám vzteka na Fialu, už aby ho vzal čert, a Rakušana taky, i se Zelenským, fujtabl!“

„Přišili jim činnost pro cizí moc, tvrdí, že mají důkazy.

U Klause se prý v jeho Institutu našla krabice od vína plná Řádů cti, měl jich tam údajně devadesát sedm. A pod IVK objevili tajné podzemní garáže, ve kterých bylo zaparkovaných dvě stě úplně nových moskvičů údajně určených Motoristům sobě!

A u Zemana, v tom jeho bungalovu, se za knihovnou našla originální aparatura na pálení samohonky, včetně deseti hektolitrů kvasu z brambor. Sloužila k zásobování českých vlastenců kvalitní samohonkou. K největším odběratelům patřil, před svým zatčením Foldyna, který ji distribuoval dále do poslaneckého klubu SPD.“

„U Vrbětic měli taky důkazy! A pak se ukázalo, že Vrbětice nechal vyhodit do vzduchu Fiala, aby měl záminku k útoku na Rusko! Že se u někoho našel Řád cti, to je spíš polehčující okolnost, protože takové vyznamenání můžou dostat jen poctiví a slušní lidé, kteří bojují proti zdegenerovanému Západu!

A kdyby Zeman místo samohonky pálil whisky, tak ho nezatknou!

Já vám řeknu, to jsou padesáté roky jako vyšité!

A nevíte, kdo je napráskal? Zase Nohavica, prevít?“

„Ne, Nohavica je tentokrát neudal. Udala je Konečná.“

„Cože? Konečná? To z ní museli to udání vymlátit, parchanti!“

„Nevymlátili, bohužel. Udala je sama. Přišla na policejní stanici a prohlásila tam: ,Já nejsem proruská prasnice! To Klaus a Zeman jsou činní pro cizí moc!’“

„Panebože, děvčica nebohá, co to udělala!? Teď bude pro celý národ novým Karlem Čurdou, který udal své druhy, aby zabránil zbytečnému krveprolití a eskalaci nacistického teroru, kvůli nějakému nesmyslnému atentátu, který nic neřešil, jen rozzuřil Němce k nepříčetnosti! A já ji chtěla volit! Teď, abych kvůli tomu chodila kanálama!“

„Já naštěstí nenávidím liberály, a proto jsem pravicová volička, které tak nezbývá nic jiného, než volit Motoristy sobě, protože jsou jediná skutečně pravicová strana. Nechcete je taky volit?“

„Asi jo. Asi budu muset taky volit Motoristy sobě, když mě Konečná tak zklamala. Doufala jsem, že z ní Fiala udělá druhou Horákovou, abych ji mohla uctívat jako světici, a ona si to takto sama pokazila, zradila stejně jako lampasák na Hradě. Díky za volební tip, hlavně že jsou taky proti Sudeťákům, ti Motoristi!“

„Rádo se stalo. Musíme si pomáhat. Musíme škodit fijalovému režimu, kde se dá. Ti, kdož kdysi volali do lesa po zasypávání příkopů a slušnosti v politice, si platí a drží z našich peněz, o které nás okradli, na Hradě lampasáka, jenž ty, z jejichž peněz si dobře žije, nazve selaty a volá z lesa po vykopávání příkopů.

Politici, členové a příznivci a voliči legálních stran, jsou dnešními vládnoucími politiky, elitami, a jejich souvěrci veřejně zesměšňování, uráženi a ostrakizováni.

Ale vše je v pořádku a v souladu s liberálně demokratickými lidsko-právními hodnotami, i to, že zatkli Klause se Zemanem!“

„Víte, paní, čeho nejvíc lituji, když se dívám na sebe do zrcadla?

Že nejsme jako oni, oni nás mohou nenávidět, protože slouží zlu. Ale my, až vyhrajeme volby, jim zase odpustíme, jako odpustil Havel komunistům. Odpustíme jim, že nás teď zavírali a pronásledovali, že nás veřejně zesměšňovali!

Někdy se až proklínám za to, že nejsem jako oni, že jsem, nikdy nezesměšnila Fijalu ani Pekarovou, že jsem slušná a že zasypávám příkopy, které oni hloubí a hloubí jako nějaké krtonožky, že jim prominu nakonec i tu spálenou zemi, hlad a bídu a zimu, že jim prominu Rychetského podvod i podvod s korespondenční volbou, a co je nejhorší, že jim prominu i tu tisícovku, o kterou okradli všechny důchodce!“

Tolik rozhovor, který jsem dnes ráno vyslechl a jehož přepis jsem už rozeslal řetězovým e-mailem na všechny strany, rozhovor se kterým se nedá, než souhlasit.

My nejsme jako oni, my jsme ti dobří, my jsme ti, kteří bojujeme proti jejich liberálnímu zlu!, proti jejich nenávisti!