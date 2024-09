Hnací silou socialistů je závist...

Česká televize nás před volbami už zase straší povodněmi. Ale já jsem opravdu velmi zvědavý, co by naše slavná liberální vláda dělala, kdyby Českou republiku skutečně zasáhly povodně...

Pan L. Jakl, opsal, zdá se, konečně svůj bludný kruh, když požaduje ve svém článku, zveřejněném v časopise To, takové uspořádání základního školství, jaké známe např. z nacistického Německa nebo z CCCP...

Ještě k osobnostem, volajícím po více Foltýnech

Tak například by mne zajímalo, co by pan Hrušínský, pronásledovaný bývalým režimem a dle mne člověk s rovnou páteří, řekl dnešním politickým aktivitám svého syna. Odhaduji, že se musí obracet v hrobě!