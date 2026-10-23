Hledáte si nové zaměstnání a jste pracovití? Zkuste nakopnout svoji kariéru v hnutí ANO
U nás na venkově je to s prací, důstojnou a slušně placenou, jedna velká špaténka. Co nerozkradl Klaus se Zemanem v devadesátých letech, to dorazila Fyjalova bída, přičemž Klaus se Zemanem aspoň rozkrádali státní majetek, kdežto Fyjala okrádal přímo lidi, nejvíce důchodce, protože ti, nemajíce většinou zuby, nemají se čím bránit.
Hledám si práci. Ale když nějakou najdu, tak je buď nedůstojná, nebo málo placená, nebo a to nejčastěji, obojí a tak hledám dál, zatímco agrobaroni berou miliardové dotace.
Ale zdá se, že bude přece jen líp, protože dnes se u nás na návsi, na vývěsce, objevil plakát, který tam kdosi připíchl rezavými připínáčky.
Stál jsem před plakátem a četl jej nahlas, aby to slyšeli všichni lidi, kteří tam stáli, bylo nás asi sto: „Jsi pracovitý a rád hledáš výzvy? Chceš, aby bylo líp? Máš chuť měnit věci k lepšímu? Přidej se k nám! Hnutí ANO hledá do svého týmu nové lidi. Zájem máme o tyto profese: svářeči, instalatéři, zedníci, pomocní dělníci, pradleny, švadleny, ženy v domácnosti po menopauze, traktoristé a mnohé další. Nevyučené zaučíme, čistý trestní rejstřík není podmínkou, silná osobnost výhodou. Nabízíme přátelský kolektiv, možnost osobního růstu, pitný režim a pracovní pomůcky zdarma. Požadujeme ochotu makat a pozitivní myšlení. Budete nám pomáhat s dotacemi a chránit stát před rozkradením. Zájemci volejte pro bližší informace na úřad vlády paní Tunde Barta nebo majiteli hnutí Andreji Babišovi, kteří rádi zodpovědí všechny vaše otázky ohledně kariéry v hnutí ANO.“
Když jsem dočetl, bylo dlouho ticho, jak lidé usilovně přemýšleli o této nabídce.
„Jdu do toho!“ ozval se nakonec kdosi. „Pořád lepší než čekat, až nás Pavel zatáhne do třetí světové války a Brusel nám změní pohlaví.“
„Taky jdu do toho, jsem pradlena!“ ozvala se kyprá žena po menopauze, která by mohla dělat třeba ministryni financí.
A tak nakonec do toho u nás ve vsi jdeme všichni, všichni máme chuť měnit svět k lepšímu, všichni jsme pracovití a někteří z nás jsou i nesporné osobnosti, které to v hnutí ANO dotáhnou určitě hodně vysoko...
Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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