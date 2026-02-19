Historik Blažek napsal na FB pravdu o komunistickém rozvědčíkovi, načež byl zablokován!
Z výpravění strýca Burčáka
Prezident Pavel je mnohonásobný usvědčený zrádce.
Poprvé zradil, když vítal v srpnu 1968 okupanty stejně jako komunista Josef Skála.
Podruhé zradil, když přísahal, jako voják ČSLA, věrnost ČSSR.
Potřetí zradil, když vstoupil do KSČ.
Počtvrté zradil, když začal studovat na rozvědčíka.
Popáté zradil, když po listopadu 1989 z KSČ vystoupil.
Pošesté zradil, když na rozvědčíka dostudoval, ačkoliv se změnil režim.
Posedmé zradil, když se nechal naverbovat do NATO, ačkoliv Varšavská smlouva, které slíbil věrnost, už neexistovala, a tedy Pavel neměl být už, pokud by měl nějakou čest, vojákem.
Poosmé zradil, když se, ač bývalý komunista a komunistický rozvědčík, stal prezidentem.
A podeváté zradil, když nejmenoval Turka ministra, ačkoliv pro 6,5% voličů je Turek nedotknutelnou ikonou.
Všechny tyto zrady prezidenta Pavla důkladně zdokumentoval ve svém facebookovém příspěvku historik Petr Blažek z Muzea XX. století.
A ejhle, co se stalo!
Petr Blažek byl za tento svůj příspěvek, ve kterém dokazuje, že je prezident Pavel je zrádce, který studoval na komunistického rozvědčíka i potom, co komunistický režim padl, na Facebooku zablokován!
„To jako fakt jo, ty krávo, oni ho jako fakt zablokovali!“ nechtěl jsem věřit, že facebook zablokoval historika Petra Blažka za článek o prezidentovi, když už Fiala není premiérem a vrchní cenzor Foltýn též skončil, a když už konečně máme vládu, která myslí především na naše lidi a ne na Ukrajince, důkazem čehož je chystané zvýšení důchodů a zrušení prozápadní a proopoziční České televize.
A aby toho nebylo málo, zablokovali dokonce Petru Blažkovi i Messenger a tak ho úplně odřízli od světa a od lidí, protože historik Petr Blažek je zvyklý s lidmi komunikovat přes Messenger.
A to všechno proto, že upozornil na to zrady prezidenta Pavla.
Samozřejmě, že mě to vytočilo, a samozřejmě, že jsem se okamžitě přes Messenger, s Danem Vávrou ze Společnosti pro obranu svobody projevu.
„Jo, už vo tom víme,“ ujistil mě Dan Vávra, „je to vod facebooku prasárna jako svině, a sviňárna jako prase. Zuckerberg se evidentně ještě nesmířil s tím, že světové globální elity prohrály v Český republice , a že existujou jen dvě pohlaví a proto chystá státní převrat.
Už svoláváme přes naše facebookový kanály a přes Messenger naše lidi na Staromák na protiopoziční demonstraci za svobodu projevu proti Fialovi a proti Zuckerbergovi. Budeme na tý demonstraci požadovat abdikaci prezidenta kvůli tomu, že zablokovali pana Blažka a taky vyzveme všechny naše lidi, aby bojkotovali facebook a messengeru na protest proti brutální cenzuře, kterou tam maj.“
Slova Dana Vávry mě trochu uklidnila. Je dobře, že jsou u nás lidé, kterým není lhostejné, že bolševik na Hradě rozsévá mezi lidi nenávist, a že opozice cenzuruje na facebooku jakoukoliv pravdu o komunistickém rozvědčíkovi.
K avizovanému bojkotu facebooku a Messengeru našimi lidmi se připojuji už k teď a vyzývám k tomu i všechny naši lidi: „Naši lidi, už na nic nečekejte a bojkotujte facebook a Messenger už teď, protože pokud budeme nečinně přihlížet této brutální cenzuře, tomuto omezování svobody slova, čeká nás návrat zpět do fialové totality, v níž nám bude vládnout všehoschopná vojenská junta, a to přece nechceme!“
Zdroj: echo24 Historik Blažek psal o minulosti prezidenta Pavla, Facebook mu zakázal komentovat příspěvky - Echo24.cz
Karel Trčálek
|Další články autora
- Počet článků 3203
- Celková karma 23,15
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře