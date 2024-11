Jsou někteří autoři, kteří se cítí jako pány světa a vlastně i Všehomíra. a každý kdo s nimi nesouhlasí nebo má připomínku, je podle této neomylné veličiny hloupý či aspoň naivní, protože jen on má pravdu...

Raskolnikov nebyl v jádru zlý člověk.

Naopak, dá se říct, že to byl dobrý a citlivý mladík, na čemž nic nemění ani to, že se právě chystal ubít starou lichvářku a její, celkem nevinnou sestru. Tato skutečnost, tento fakt jen podtrhoval a zvýrazňoval Raskolnikovu neobyčejnou dobrotu, protože u nás, v Rusku, lze dobro povětšinou pěstovat a konat jen takovýmto osvědčeným způsobem.

Raskolnikov, protože chtěl vykonat mnoho dobrého pro lidstvo, se rozhodl pro tu nejlepší možnou realizaci svého chvályhodného úmyslu, totiž pro dvojnásobnou vraždu lichvářky a její sestry. Bez tohoto chvályhodného činu by se nestal velikým člověkem a jen veliký člověk může vykonat, aspoň u nás v Rusku, velké množství dobrých skutků ve prospěch celého lidstva.

Vždyť i takový V.I. Lenin, kterého velebí s. Kateřina Konečná, vyvraždil carskou rodinu, následně takřka veškerou ruskou inteligenci a po ní i ruské rolnictvo jen proto, aby se v Rusku následně žilo mnohem líp a svobodněji. Prostě, jak říkám, co se týče dobra, neobejde se u nás v Rusku takřka žádné všeobecné dobro bez vraždění, pokud možno masového.

Tak tedy Raskolnikov se rozhodl, že zavraždí starou lichvářku, aby následně vykonal mnoho dobrého. Vzal si sekeru, strčil si ji pod svůj poněkud ošumělý svrchník, a vyrazil na místo činu. Aby nemusel jít pěšky, sedl na tramvaj, která zastavovala jen kousek od domu, v němž ta stará lidská veš bydlela.

V tramvaji, kromě průvodčí, cestovali už jen dva lidé. Muž v dlouhém koženém kabátě a nějaká postarší žena s velkými nákupními taškami. Raskolnikov si sedl a zahleděl se z okna na ulici, na které se pohybovali nic netušící lidé, nikdo z těch lidí nevěděl, že Raskolnikov je vrah.

Raskolnikovovi, jak už to takovýchto citlivých povah bývá, to přišlo najednou směšné, to, že vůbec nikdo neví, že je vrah, který právě jede zavraždit starou lichvářku. Rozesmál se proto na celé kolo a jak se tak smál, napadlo ho něco opravdu zlomyslného a škodolibého, totiž napadlo ho, že schválně ukáže lidem v tramvaji svoji sekeru, kterou měl schovanou pod kabátem, protože k čertu s nějakými tajnostmi!

„Hele, lidi, koukejte se na mě! Já jsem vrah a tady mám sekeru, kterou zavraždím starou lichvářku, protože je to lidská veš, hehe!“ vykřikl Raskolnikov a rozepnul si svůj svrchník, aby všichni viděli sekeru, kterou tam měl pověšenou na poutku.

Sekera, už poněkud rezavá, která visela Raskolnikovovi na vnitřní straně jeho svrchníku, vypadala opravdu hrozivě, takže nemohlo být pochyb o tom, že Raskolnikov myslí své slova naprosto vážně.

Ale co se nestalo!

Stalo se to, že muž v koženém kabátě vyskočil ze svého sedadla a rovněž vykřikl: „Hele lidi, je to obyčejný troll, který jen trolí! Nekrmte ho a sám si na příští zastávce vystoupí!“

A kupodivu měl muž v koženém kabátě pravdu.

Raskolnikov, znechucen tím, že jeho doznání na nikoho neučinilo žádný dojem, vystoupil na příští zastávce s tím, že zbytek cesty ke staré lichvářce půjde raději pěšky.

Když se tramvaj zase rozjela, řekla průvodčí: „Hele lidi, na takový individua platí jedině velbloudí servis RCG.“

„Myslíte reťazou cez guľe?“ zeptal se muž v koženém kabátě.

„Jo, to myslím. Proto ten řetěz nosím pořád u sebe,“ přikývla průvodčí a nadzdvihla si sako své služební uniformy, aby ukázala řetěz, který měla omotaný kolem svého břicha.

Postarší žena, která celou dobu mlčela, se jmenoval Marfa Ignatijevna a v těch velkých nákupních taškách měla herynky, protože se právě vracela z rybího trhu.