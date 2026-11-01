GEN (9) Strýc Burčák: Svědomí národa, odvaha a občanská angažovanost při pálení slivovice
Po delší odmlce přicházíme s dalším pokračováním naše nepravidelného seriálu GEN a na úvod se sluší poděkovat našemu panu prezidentovi, jenž (ačkoliv si toho zřejmě není ani vědom) byl inspirátorem tohoto článku.
U příležitosti státního svátku 28. října totiž přiměl našeho strýca Burčáka, aby nám tento snad prostý, ale na správně straně nás, našich lidí jako mohutné dubisko stojící muž připomněl, jak důležité je sepětí všeho lidu s představiteli naší vlády, která za zájmy našich lidí a bojuje se všemi nepřáteli naší země, Brusel a von Leynovou počínaje, sudetskými Němci a banderovským nacistickým režimem pokračuje, a Fyjalou, prezidentskou vojenskou juntou, a hlásnou troubou zločinné liberální demokracie, která má na svědomí tisíce umrzlých a hladem umořených důchodců konče,
A udělal to strýc Burčák, jak má ve zvyku. Prostě, lidsky, ale s jasnou symbolikou. Důsledně odsoudil zrádce a rozvědčíka na Hradě, jakož i všechny ty, kteří na 17. listopadu chystají státní převrat po vzoru Majdanu, aby zvrátili výsledky voleb, ve kterých utrpěli drtivou porážku, když pronesl: „Šak už sa na ty zrádcovské libtardské svině se Sorosem za zády vaří voda v kotli!
Bohužel, ne všichni máme radost a ne všichni cítíme oprávněnou hrdost, že 28. října došlo ústy strýca Burčáka k tak krásnému a symbolickému vyjádření jednomyslné vůle našich lidí, kteří už nehodlají přihlížet tomu, jak opozice v čele s Fyjalou dál drancuje naši zemi, dál pracuje.
Našli se samozřejmě i tací, kteří se neštítí, povzbuzeni k tomu rozvědčíkem na Hradě, stále vyzývat k válce s Ruskem, v níž by umírali mladí lidé, kteří zcela otevřeně mluví o nutnosti návratu k tzv. ideálům liberální demokracie, nejzrůdnější ideologie v dějinách lidstva, kterého chtějí dosáhnout nezákonným svržením řádně zvolené šestikoaliční vlády, jež řádně plní své předvolební sliby.
Jenže my ostatní si na tohle zvykat nechceme a ty, již se odmítají ztotožnit s námi, našimi lidmi, a s budovatelskou politikou nynější vlády, které maká pro naše lidi, takové válečné štváč a ztroskatance v naší společnosti nepotřebujeme.
Leč nekazme si krásný dojem ze slivovice, kterou nám přátelsky nalévá strýc Burčák a pojďme si společně říci, čím si strýc Burčák dobyl srdce nás, našich lidí.
Nebudeme opakovat známé skutečnosti, že strýc Burčák stojí věrně na straně vlády, která se svým počtem agentů Stb jen stěží vyrovná vládám prof. Klause, vlády, které věrně vyjadřuje lásku ke všemu všednímu a které má veliké pochopení pro běžné starosti našich lidí, již mají dost lží, jimiž je krmí Česká televize, financované z jejich peněz, kterých sice, po nástupu Babišovy vlády mají na rozhazování, ale což nic nemění na tom ,že je to zlodějna, protože peníze vybrané na Českou televizi ve skutečnosti financují opozici a její zrádné kejkle.
Podívejme se však i na občanské postoje, strýca Burčáka. Ty se nemění po celá desetiletí, jako se po celá léta normalizace vymezoval proti komunistům, vymezujeme se i proti bývalým komunistům, kteří zrazuji naši zemi a zaprodávají ji americkým zbrojařům, i teď!
Až se nám zatají dech nad příkladnou odvahou strýca Burčáka, nebál se říkat nahlas co si myslí o sovětské okupaci za komunistů, nebojí se to říkat ani teď, protože vždy bojoval za tradiční hodnoty, které jsou pro naše lidi posvátné.
A tyto tradiční hodnoty, které z nás chtěli liberálové násilím vymlátit, hájí strýc Burčák i nyní, kdy ještě zdaleka nemáme vyhráno, kdy se zrádná opozice pořád snaží odříznout nás od levného ruského plynu a surovin.
To on, strýc Burčák, odhalil po prezidentských volbách celé pozadí Zemanovy volby, když pravíl: „Ten hajzl, který zradil, nikdy nebude mým prezidentem, válka, do které nás zatáhne, nebude mojí válkou!“
A že zůstává nezlomen, ačkoliv mu libtardi a zmanipulovaní přívrženci, vztekem šílení příznivci rozvědčíka na Hradě sprostě vyhrožují, svědčí i jeho výrok: „Nebojujeme proti pevným hodnotám, ale proti prdeli Pavlíka Novotného, xanaxovému Šafrovi a ožralému Etzlerovi!“
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ve strýcu Burčákovi byl našemu národu dán člověk, který dokáže zareagovat na požadavky doby, stojí na správné straně, nebojí se odvážně a občansky angažovaně vystoupit, podpořit hodnoty a tvrdě odsoudit libtatrdy, hlupáky a bruselské přisluhovače. Člověk, jakého naše společnost založená na národní suvernitě potřebuje, člověk vpravdě lidový a proto národní.
Ostatně lid a lidová fronta byly vždy propojeny s veřejným děním, jejich úlohou bylo, je a bude na toto dění reagovat, upozorňovat na zrádce, kteří zrazují náš lid, upozorňovat na negativní jevy ve společnosti a pranýřovat je a v neposlední řadě vést národ po správné cestě do euroasijské unie, kde už nikdo nebude postihován za jiný názor, protože už nikdo jiný názor mít nebude.
Strýc Burčák své poslání plní a plní ho prostě skvěle, když prohlédl všechny lži a dospěl k poznání nepohodlné pravdy, která je brutálně cenzurovaná Sorosem a jeho anglosaskými poskoky. I proto se mu dostává zaslouženého ocenění od všech, kteří k této Pravdě, skutečné Pravdě dospěli též.
A dokud máme v našem národě, v našem lidu takové osobnosti, jakými je strýc Burčák, není nic ztraceno, ba právě naopak, protože s takovými statečnými lidmi může být už jen líp!
Karel Trčálek
Šok z návratu ruského hokeje všem rusofobům přeji!
Primitivní, liberálními médii v čele s Českou televizi a opozičními politiky, kteří se stále nedokázali vyrovnat s drtivou volební porážkou, šířená rusofobie dostala pořádně na frak, protože denacifikace není válečný zločin!
Karel Trčálek
Strýc Burčák se zhluboka napil slivovice a národu doporučil, aby se slivovice napil též
Kdyby byli všichni lidé moudří jako strýc Burčák, tak by Babiš nemusel vracet lidem to, o co je okradl Fyjala, protože by národ nebyl zblblý liberální propagandou a my bychom se měli jako prasata v žitě...
Karel Trčálek
„Západ chystá válku s Ruskem, ale Rusko je na válku připravené!“ varuje prof. V. Klaus!
Západní politici se chystají zaútočit na Rusko a proto Západ zbrojí a povolává milióny mladých mužů do zbraně. Varovným výkřikům prof. V. Klause nedopřává Západ sluchu a to bude jeho konec, protože Rusko je na válku připravené!
Karel Trčálek
Ne úplně státnický, ale přesto velmi moudrý projev prof. Václava Klause
S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, souhlasím naprosto, slovo mír je v souvislosti s těmi konflikty používat mnohem víc
Karel Trčálek
Československo, stát, který se vůbec nevydařil. Moje osobní vzpomínka na 28. říjen 1918
Vytvoření Československa kolektivním anglosaským Západem, byl záměrně koncipováno jako příčina druhé světové války, na které profitovali američtí zbrojaři...
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Vrcholky Jeseníků pokrylo až deset centimetrů sněhu, vhodná je zimní výbava
Vrcholky Jeseníků pokrylo během víkendu až deset centimetrů sněhu. Podle zástupců jesenické horské...
V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli...
Láska Pavly a Václava z Letné. Tak dlouho chodila, aby jí nabrousil nože, až se nechal ukecat
Nedávno jsme na Metro.cz začali pátrat po osudu dvojice, která na sebe prozradila dvěma tabulkami...
„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz
Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Šumpersku překvapil ženu, která se v sobotu večer...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 3391
- Celková karma 22,67
- Průměrná čtenost 830x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně