Franz Kafka ve filmu A. Hollandové není skutečným Franzem Kafkou, ale jen kreaturou...
Z vlastní vůle jdou lidé do kina na film o Kafkovi, shlédnou jej, ve zdraví a dobré fyzické kondici se z něj vrátí, někde mně potkají, dlouze na mne pohlédnou a pak řeknou, třebaže nijak uznale: „Připomínáte nám něčím Kafku!“
Rozpačitě se usměji a rychle to něčím zamluvím, pronesu nějakou směšnou banalitu, nebo jdu rovnou pryč, aby to snad nezačali rozvíjet, protože bůhvíkam by to ještě mohlo dojít.
„Čím jím, proboha, můžu připomínat Kafku?“ divím se, když už jsem od nich bezpečně vzdálen, když už nemohou nic vyčíst z mého obličeje.
Svým psaním jistě ne, protože to se Kafkou nedá samozřejmě srovnat, všechno to, co jsem kdy napsal a, mnohdy bohužel, na rozdíl od Kafky nespálil, nebo aspoň nedokončil.
Žid taky nejsem, nebo aspoň o tom nevím, a německy nemluvím takřka vůbec.
A přesto tito lidé jsou schopni tvrdit, že jim čímsi připomínám Kafku!
Dobře vím, že se Kafkovi nepodobám ani trochu, ani v tom nejmenším.
Nejsem svobodný muž, a nejsem zaměstnán jako úředník, a ke všemu nemám ani tuberu.
Živím, protože musím, rodinu, pracuji jako skladník ve firmě vyrábějící obuv, nežiji v Praze, v samotném jejím centru, ale naopak, žiji na venkově, tak, čím se, sakra můžu podobat Kafkovi, který měl sotva tolik obyčejných a všedních starostí, kolik všedních a obyčejných starostí mám já?
Kdybych neměl rodinu, byl po večerech ve svém bytě sám, pracoval jako úředník v nějaké kanceláři, jezdil si po výletech, pak bych snad mohl v něčem připomínat Kafku, třebaže hodně vzdáleně a třebaže by přání bylo stále otcem myšlenky.
Já sám jsem ovšem film o Kafkovi neviděl, a ani jej nehodlám zhlédnout. Ovšem ne snad ze strachu, že bych v Kafkovi mohl poznat sám sebe, nic takového nehrozí a to z důvodů, které jsem již uvedl. Bydlím na vesnici a kino zde není. I času je přespříliš málo, abych jej mařil hleděním na nějaký film v televizi, ať už klasické, nebo nějaké přeplacené, kdybych ovšem nějakou přeplacenou měl, považuji to za mrhání penězi a časem, a k tomu vedu důsledně i své děti.
Když už mám přece jen chvilku času, jdu se projít do polí, pustých a prázdných, byť obdělávaných člověkem v potu tváře. Mám rád ošumělost polních cest, nejednoznačnost a chatrnostech jejich existence, stačí, aby po nich přestaly jezdit povozy, a hned zaniknou, nadobro zmizí.
Ostatně i teď se půjdu projít, ovšem jen na pár minut, protože víc mi rodinné povinnosti nedovolí (co o nich mohl vědět Kafka!?). Vysvětlil jsem, proč nemohu připomínat Kafku a trocha čerstvého vzduchu mi neuškodí, stejně jako trocha rychlé chůze.
Jen co dopíšu tento článek, obleču si vycházkové outdoorové kalhoty, obuji boty a vyrazím, doma řeknu, že se za chvíli vrátím.
Žena mi určitě starostlivě připomene, ať si na procházku vezmu svůj spolehlivý bič.
Vzal bych si ho ovšem tak jako tak, i kdyby mi to žena nepřipomněla. Nikdy nevíte, koho potkáte, kdo vám zastoupí cestu a přátelsky vás pozdraví, přátelsky samozřejmě jen na oko, už dobře dvacet let, co jsem se oženil a založil rodinu, nevycházím ven, aniž bych si nevzal bič...
Karel Trčálek
Sto a jeden Rakušanův demokrat pana učitele
Kdo má rád komedie a tragikomedie, ten si v příštích dnech, týdnech a měsících jistě přijde na své...
Karel Trčálek
O onom dni a hodině, kdy skončí tento svět, neví nikdo, jen Otec sám!
Jediný Bůh ví, kdy přijde konec tohoto světa. Ale my víme aspoň to, že se tento konec světa blíží a že každou sekundou je Boží království blíž a blíž. A to je naše naděje!
Karel Trčálek
Je strýc Burčák více podoben spíš Petru Pavlovi nebo Karlu Čurdovi?
Jestli strýc Burčák někoho nesnáší, tak to jsou prospěchářští křiváci a zrádci. Ale kdyby si mohl vybrat, byl by strýc Burčák raději Karlem Čurdou než Petrem Pavlem...
Karel Trčálek
Andrej Hlinka nebyl hlupák, hlupák byl Tomáš Garrigue Masaryk
České dějiny jsou přehlídkou hlupáků, zpravidla těch největších pod Sluncem. Už příští týden se dočkáme další epizody z naší české lidské tragikomedie...
Karel Trčálek
Hrdina? Morální maják? T.G. Masaryk byl především kolaborant hájící zájmy Anglosasů
Je vcelku symbolické a pro naše české dějiny signifikantní , že obálku se slovy T.G. Masaryka otevře jiný prezident, který má s T.G. Masarykem společného víc než dost...
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé
Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického...
Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let
Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn...
Válka o Těšínsko žije dodnes. Polsko chce po volbách opět řešit český územní dluh
Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního...
Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu
Druhým dnem pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny...
Pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví, 66 m2, Děčín
Slovanská, Děčín - Děčín VI-Letná
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 3117
- Celková karma 21,99
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře