Francouzská prezidentka M. Le Penová mluví o míru, náš hradní pán rozvědčík volá do války!
„Nepošlu umírat mladé lidi do válek, které nejsou válkami Francie,“ prohlásila budoucí francouzská prezidenta Marine Le Penová.
Má pravdu, paní prezidentka!
Představa toho, že by ti všichni mladí muži v kapucích, kteří teď rabují obchody a demolují vše, co jim přijde pod ruky, kteří útočí během demonstrací na policisty a na záchranáře, kteří vidí jediný smysl svého života v organizovaném násilí, měli umírat jako francouzští vojáci ve válkách, které nejsou válkami Francie (jakými byli například válka v Alžírsku a válka v Indočíně), je vskutku děsivá.
Jsem proto rád, že tito mladí muži nebudou pokládat své životy ve zbytečných válkách, ale budou se angažovat na domácí francouzské půdě!
Paní francouzská prezidentka je moudrá žena, které Magda Vašáryová nesahá ani po kotníky.
Jen doufám, že si z paní francouzské prezidentky nevezme příklad náš slavný prezident Petr Pavel a naopak pošle všechny ty zmanipulované mladé lidi, kteří demonstrují proti zrušení televizních poplatků, zneužívajíce přitom tím nehnusnějším způsobem 17. listopad, na Ukrajinu, aby tam ochutnali vlastní medicínu, když takto „statečně“ bojují za veřejnoprávní média, v nichž jede opoziční válečná propaganda na plné obrátky od rána do večera.
A tam, ve vlhkých ukrajinských zákopech, pod palbou ruských děl, se jim snad rozsvítí a oni budou proklínat svoji hloupost, když nepochopili, že v sobotu 4:36 hlasuje vládní koalice i o jejich životě v míru, zatímco je vlastizrádná opozice žene na válečná jatka jako ovce, když chce zachovat televizní poplatky, aby Česká televize dál mohl šířit jejich válečnou propagandu a liberální lži, které jdou už od počátku tohoto světa proti zájmům pana Tomia Okamury, neomezeného pána nad životem a smrtí všech členů a voličů SPD...
zdroj: aktualne.cz Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila Le Penová – Aktuálně.cz
Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
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