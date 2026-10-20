Francii nespasí žádná Le Penová, jak si lžou do kapsy čeští vlastenci
Účastnil jsem se osobně protestů jak ve Francii, tak i v Itálii. Neúčastnil jsem se jich osobně proto, abych rovněž proti něčemu protestoval, ale abych si potvrdil hypotézu, kterou jsem v souvislosti s těmito protesty vyslovil.
Tato hypotéza zní: „Tzv. protesty ve Francii a v Itálii jsou organizovány umělou inteligencí za účelem společenského rozvratu.“
A jak už to bývá u hypotéz, kterou jsou pravdivé (jakkoliv není dnes nic lehčího, než si na internetu dohledat svou pravdu, a vlastně ani tuto svou pravdu nemusíme na internetu dohledávat, stačí, když si necháme posílat řetězové e-maily, které nám budou naši pravdu potvrzovat) ukázala se moje hypotéza správnou.
To, co se děje ve Francii, a do jisté míry i v Itálii, není nic jiného než pokus o státní převrat řízený umělou inteligencí. Lidé ve Francii protestují protože jsou vystrašení ztrátou blahobytu a jistot, který jim dosud zajišťoval právě ten systém, proti němuž protestují.
Technologický pokrok, do značné míry zajišťující tento blahobyt a tyto jistoty, dospěl do takového stádia, že se z dobrého sluhy změnil ve zlého pána. Beztvaré masy nicotných lidských bytostí vržené do dosud nepoznané nejistoty, se jaly proti tomu protestovat, aby však jejich protesty nevedly k ničemu jinému než jen k chaosu, který je uvrhne do ještě větších nejistot a který je definitivně připraví o poslední zbytky blahobytu.
K moci se dostává umělá inteligence, respektive ten, kdo tuto umělou inteligenci ovládá.
Jsou to ilumináti?
Jsou to světoví sionisté?
Jsou to světovládci vládnoucí našemu světu po staletí?
Je to Čína, která byla vždy Říší středu?
Je to někdo jiný?
Na tom vlastně ani nezáleží. Podstatné je, že nastává, aspoň v našem civilizačním okruhu, konec starých dobrých časů, za které vděčíme těm, na něž naši lidé, rozuměj voliči Babiše, SPD či Motoristů sobě, zkrátka dezoláti, nyní nejvíce nadávají, totiž liberálům, ať už pod tímto pojmem myslíme kohokoliv.
Cílem masových protestů je definitivní rozvrácení tohoto starého řádu a nastolení řádu nového, jehož vlajkonoši jsou ony děti, které rabují a demolují vše, co jim přijde pod ruku. To nejsou děti, které by musely denně tvrdě pracovat šestnáct hodin a byly vděčné za almužnu, kterou za to dostanou, což jen podtrhuje důležitost dětské práce pro stabilitu a zdravý vývoj společnosti.
To jsou děti, které nemusejí dělat naprosto nic a které dvacet hodin denně hledí do mobilu, prostřednictvím kterého je umělá inteligence formuje k obrazu svému, Rabování, demolování, násilí, jehož součástí jsou i vraždy, jsou pro tyto děti, pro které už neplatí žádné zákony, drogou, díky níž neutíkají, jak tomu bylo kdysi, do snových světů, ale která je vrací do reality.
Tyto děti, vychovávané a formované umělou inteligencí, oněmi kvanty nesmyslných videí, které sledují a které je připravují o jakékoliv sociální dovednosti, jsou poslední generací tzv. Evropanů, protože tyto děti už nejsou schopny ničeho, ani rozmnožování ne.
To není jen problém Francie, to je problém i Česka. I u nás dorůstá tato generace, zdegenerovaná videi, sociálními sítěmi a umělou inteligenci tak, že se nehodí naprosto k ničemu než jen k tomu, aby byla nástrojem umělé inteligence při řízené likvidaci starého dobrého společenského řádu, kterému deozoláti nemohou přijít na jméno, ačkoliv se jeho zásluhou měli doslova jako prasata v žitě.
Ale stejně by bylo zajímavé vědět, kdo je tím Pánem umělé inteligence, kdo je tím Ďáblem, jenž se vydává za Spasitele, nemyslíte?
Babiš, ani Le Penová to asi nebudou, i když si taky hrají na Spasitele...
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