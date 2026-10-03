Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Filipa Turka vyváleli v hnoji, ale nevyšlo jim to. Filip Turek je opět připraven pracovat!

Karel Trčálek
Tak to zase nevyšlo. Vyváleli F. Turka kvůli jeho autonehodě ve hnoji, nadávali mu, předem ho v očích veřejnosti odsoudili a on se nemohl bránit, protože policie nehodu stále vyšetřovala

Onen ne zrovna libě páchnoucí muž, ve světlém obleku, jež byl ovšem plný hnědých skvrn a z jehož rukávů crčela močůvka, byl opravdu Filip Turek, kterého jsem poznal podle jeho nezaměnitelného hranatého obličeje a abnormálně inteligentního pohledu.

A opravdu jsem se nemýlil, protože tento páchnoucí muž sám prohlásil: „Ano, jsem to já, Filip Turek. Jak sám vidíte, vyváleli mne v hnoji, a jak sám vidíte, zase se jim to nepovedlo!

Chtěli ze mne udělat zločince, viníka dopravní nehody, ale já od začátku hned věděl, že to není žádný trestný čin, protože když někomu zachráníte život, nemůže to být nikdy trestný čin!

A i kdyby to byl snad přestupek, ani potom se necítím nijak vinen, ba právě naopak, jsem hrdý na to, že se mi bravurním řidičským manévrem podařilo zachránit lidský život!

Ano, páchnu, můj oblek je plný hnědých skvrn a z rukávů crčí močůvka, protože mne vyváleli v hnoji. Ale já z toho hnoje zase povstal jako bájný pták Fénix a jsem opět připraven pracovat pro Českou republiku, protože já vím, co je to poctivá práce, přičichl jsem k ní už jako europoslanec v Bruselu!“

Tato slova mi velmi imponovala a tak jsem se pro úplnost zeptal: „Vrátíte se teď do své, původně ministerské kanceláře na ministerstvu životního prostředí?“

Filip Turek přikývl: „Ano, vrátím se tam. Máme ještě nevyřízené účty s prezidentem Pavlem a taky bych chtěl doplnit svoji vinotéku, kterou jsem si tam zřídil, o několik lahví letošního moštu. Letos se mi mošt opravdu povedl, prosím, ochutnejte.“

V ruce Filipa Turka se objevila lahev moštu, ze které jsem se napil.

„Opravdu skvělý mošt! Je to ten nejskvělejší mošt, jaký jsem kdy pil. Kam se na něho hrabe Savo!“ vykřikl jsem nadšením, protože močůvka, která crčela Filipovi Turkovi z rukávů chutná skutečně úplně jinak.

Autor: Karel Trčálek | sobota 3.10.2026 12:43 | karma článku: 5,13 | přečteno: 56x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Karel Trčálek

Neházejme to na Rusko, že lidé pořád nevěří oficiálním zprávám!

Konečně máme vládu, která staví zájmy našich lidí nad cizí zájmy, ale lidé přesto stále nevěří oficiálním zprávám, i když se už zrušila brutální cenzura, která tady byla za Fyjaly...

2.10.2026 v 10:13 | Karma: 23,44 | Přečteno: 339x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Prezident Pavel je srovnáván s Ironmanem. Je to přehnané, označení Superman je přesnější

Úspěchů, kterých dosahuje vládní šestikoalice je tolik, že člověk ani neví, o kterém dřív psát. A tak je lepší místo o úspěších vládní šestikoalice psát o hradním vůdci opozice, bez které by těch úspěchů bylo mnohem víc...

1.10.2026 v 10:01 | Karma: 22,36 | Přečteno: 393x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Mnichov 1938 zlomil český národ a udělal z něj bandu zbabělců

Na podzim v roce 1938 se z českého národa staly bestie, které se smějí své vlastní zbabělosti a ještě jsou na to patřičně hrdé...

30.9.2026 v 12:00 | Karma: 18,66 | Přečteno: 273x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Státní svátek sv. Václava ve znamení Milionu chvilek proti Babišovi

Agitování voličů proti Andreji Babišovi mi přijde v den státního svátku ze strany Milionu chvilek pro demokracii jako velmi zákeřné a nezodpovědné, od toho přece státní svátky nejsou!

27.9.2026 v 15:01 | Karma: 24,66 | Přečteno: 566x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Velká automobilová lež, aneb když ideologie opět vítězí nad fakty

Už zase nám lžou! Média, evropská vrchnost, zelení fanatici jenom lžou a nikdy nám neřeknou skutečnou pravdu, tu si musíme dohledat na internetu!

27.9.2026 v 8:25 | Karma: 19,42 | Přečteno: 329x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle
29. září 2026  14:34

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

Dětská bitka
3. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací...

Sklad budoucnosti: Geekplus a LPP Logistics mění maloobchodní logistiku pomocí inteligentní automatizace

3. října 2026  14:19

Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

ilustrační snímek
3. října 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46....

vydáno 3. října 2026  13:09

V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3363
  • Celková karma 22,14
  • Průměrná čtenost 833x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.