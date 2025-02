A co ty, soudruhu? Podpořil jsi taky, aby M. Němcová zahynula v krvavých vichrech?

Bývalý ruský prezident Medvěděv se opřel do české senátorky Miroslavy Němcové a vyjádřil tak slovy to, co si přejeme my všichni čeští vlastenci a prostí lidé toužící po míru a přátelství mezi národy!