Fico jedná se světovými státníky v Pekingu a Fiala jezdí líbat prsten do Bruselu...
Rozhovor mezi Vladimirem Vladimirovičem a Robertem Ficem byl opravdu velmi důvěrný a proběhl následovně.
Putin se posadil na gauč vedle Fica, objal ho kolem pasu a řekl: „Můj milý, chtěl bych vás o něco požádat.“
„Môžete ma poprosiť o čokoľvek, drahý priateľ,“ odpovedal Fico.
„To jsem rád. Chci vás totiž požádat o vaše orgány,“ řekl Putin.
„Moje orgány?“ začudoval sa Fico.
„Ano, o vaše orgány. Potřebuji se dožít stopadesáti let. Mám totiž před sebou velký cíl. Chci, aby pojem celý svět a ruský svět bylo jedno a totéž. Je to moje svaté poslání. Proto se potřebuji dožít stopadesáti let a k tomu mi poslouží vaše orgány.
Přežil jste atentát, máte tuhý kořínek, a to mi imponuje. Přesně to potřebuji, mít tuhý kořínek.
Dáte mi je?“ zeptal se Putin.
„Ak je to v záujme Slovenska, potom vám s radosťou darujem svoje orgány. Aké chcete?“ spýtal sa i Fico.
„Jaké? Všechny, můj milý, kromě vašeho mozku, nechám si svůj. Tak dohodnuto?“ usmál se Putin.
„Hej, dohodnuté, máte moje slovo. Kedy ich chcete?“ povedal Fico.
„Nejlíp hned,“ řekl Putin.
„Ako si želáte, keď hneď, tak hneď, do psej matere, predsa vás nepripravím o život,“ vykríkol Fico a začal sa zvliekať, aby s ním v Kremle nemali toľko práce, taký dobrý chalan to bol...
Karel Trčálek
Co by někteří odvážní kolegové blogeři psali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem tohoto super článku...
Karel Trčálek
Kategoricky odsuzuji násilí spáchané invalidním důchodcem na Andreji Babišovi
Nenávistná kampaň vedená vládními politickými subjekty už přináší své první jedovaté ovoce. Co bude dál? Masové zatýkání vlastenců?
Karel Trčálek
Jaromír Nohavice je důstojným nástupcem Karla Gotta. Film Jarek to ukazuje v plné nahotě
Čím byla pro myší národ zpěvačka Josefína, tím byl pro český národ Karel Gott a tím je nyní pro český národ i Jaromír Nohavica, který Karla Gotta na piedestalu národního umělce důstojně nahradil...
Karel Trčálek
Adam a Eva nebyli prvními lidmi, které Bůh stvořil, Bible se v tom mýlí
Údajně první lidé, Adam a Eva (z hlediska DNA se ovšem jednalo o jednoho a téhož člověka obého pohlaví) stvořil Bůh nekonečně mnoho jiných lidí...
Karel Trčálek
Volby by se nám mohly ze svátku demokracie změnit v její pohřeb. Zničme je, dokud je čas!
Čekají nás ty nejdůležitější volby. Jde o všechno a navíc jde o Česko. Dezoláti, fašisté a Putinovi pohůnci se právem obávají, že jim liberálové volby ukradou a naše krásné země se i na další ponoří do tmy, mrazu a válečné vřavy!
