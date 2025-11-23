Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán
Fico s Orbánom sú, ako ich poznám, dobrí chalani, pečenému kurčaťu by neublížili, na rozdiel od liberálov. Tí sú všetci do jedného zahraniční agenti, ktorých platí Brusel a Soros, aby rozvrátili Veľké Uhry, teda nielen súčasné Maďarsko, ale aj Felvidék, ako hovoríme my, maďarizovaní Slováci, teda našu Hornú zem.
Fico s Orbánom nielenže sú dobrí chalani, ale sú to aj jediní rozumní politici v celom slávnom novodobom žalári národov, ktorým je Európska únia, ovládajúca naše Slovensko prostredníctvom eurodotácií. Tie však, vďaka Bohu, končia u správnych ľudí, ktorí už vedia, ako s nimi naložiť, aby tieto peniaze nezneužili progresivci a liberáli, jedným slovom, nepriateľa Slovenska na deštrukciu právneho štátu, keďže si títo správni ľudia stavajú za tieto špinavé a judášske peniaze útulné haciendy, namiesto toho, aby sa za tieto peniaze rozvracalo Slovensko.
Ale to chcem predovšetkým povedať!
Keďže sú naši chalani, Fico a Orbán, jediní rozumní politici, vôbec sa im nepáči vojna na Ukrajine, ktorú Európska únia zbesilo podporuje, namiesto toho, aby prinútila Ukrajinu jednať o mieri. Ale to nie! Namiesto toho posiela Európska únia na Ukrajinu iba zbrane, ako by nevedela, že Rusko je jadrová superveľmoc, ktorá môže behom jediné minúty vymazať celý kolektívny Západ z mapy civilizovaného sveta.
Niet preto divu, že sa Fico, túžiaci po mieri, vydal pešo za Orbánom, veď z Bratislavy do Budapešti to nie je ďaleko, tak prečo by nešiel peši?
Teda príde Fico za Orbánom a hovorí: „Ty, počúvaj ma, brat môj uhorský, veď sme obidvaja z jednej krajiny. Mne sa tá vojna na Ukrajine vôbec nepáči! Mám strach, aby som do nej, nebodaj, nemusel ešte posielať našich slovenských študentov! Poďme s tým niečo urobiť, poďme vypracovať mierový plán!“
Orbán si starostlivo vypočuje Fica, a potom ho celého vezme do náruče, div ho nezadusí.
„Myslím na to isté na čo ty, brat môj rodný uhorský! Mierový plán treba vypracovať, nech sa tá strašlivá vojna už skončí!“ vykríkne Orbán a pokračuje. „Môj ocino celý život robil v kameňolome, tak si teraz kúpil kaštieľ. Pôjdeme ta a vymyslíme mierový plán. Budeme tam mať pokoj, lebo ocinov zámok pred nevítanými hosťami stráži tajná polícia. Na nič nečakajme a poďme, nech už je náš mierový plán hotový.
Potom ho zanesieme rovno Putinovi, a to by v tom bol samotný anciáš, aby Putin náš mierový plán neprijal!“
„Poďme, na nič nečakajme, každá minúta drahá, veď ide o ľudské životy!“ súhlasí Fico.
Orbán s Ficom sa teda rozbehnú do kaštieľa Orbánovho ocina. A pretože tam majú pokoj a pretože sú obidvaja skúsení štátnici, ktorí robia politiku na štyri svetové strany, majú svoj mierový plán hotový, než by si povedal Soros.
A hneď s tým mierovým plánom za Putinom!
„Tu sme vám, pán Putin, priniesli náš mierový plán, nech sa tá strašná vojna skončí,“ vravia naši uhorskí chalani a strkajú Putinovi svoj mierový plán.
„Ďakujem. Rád váš mierový plán prijmem, ak bude dobrý. Veď i ja netúžim po ničom inom viac, než aby sa tá strašlivá vojna skončila, ste ozaj zlatí,“ povie Putin, vezme si mierový plán a začne jednotlivé body mierového plánu hlasito čítať, „Rusko sa stiahne z celého územia Ukrajiny, ako aj z Krymu. Rusko zníži stav svojej armády na štvrtinu a vzdá sa svojich jadrových zbraní. Rusko bude dávať na zbrojenie iba jednu desatinu svojho HDP, Rusko bude splácať Ukrajine reparácie, Rusko sa vzdá svojho ázijského územia v prospech Číny.“
Putin dočítal mierový plán a pozrel sa na našich chalanov.
„Lepší mierový plán nemôže jestvovať. Keď ho prijmete, pán Putin, potom isto bude mier na večné časy a nikdy inak!“ povedali naši chalani.
„Máte pravdu, keď to prijmem, bude mier. No, kto mi potom zaručí bezpečnosť môjho Ruska?“ spýtal sa Putin celkom oprávnene.
„No, predsa Čína! Preto jej odstupujete svoje ázijské územie, aby vám garantovala vašu bezpečnosť, pán Putin,“ vysvetlili chalani Putinovi, ako to bude s bezpečnosťou Ruska.
„Prepáčte, ale s tým nemôžem súhlasiť. Mám s Čínou ozaj zlé skúsenosti. Nikdy nedodržali to, čo podpísali. A teraz by sme im mali veriť?“ odmietol Putin takýto mier.
„My Číne veríme, jej prezident Si sa nám osobne zaručil, že dohliadne na vašu bezpečnosť, pán Putin,“ odpovedali naši chalani.
„Nie, ja Číne neverím! Neprijmem tento váš mierový plán!“ povie rázne Putin.
Ale naši chalani sa nedali, vedeli, ako vyjednať mier!
„Keď náš mierový plán neprijmete, pán Putin, potom prestaneme brať vašu ropu a plyn. Tak čo, prijmete náš mierový plán?“ udrú naši chalani tvrdo na Putina.
A čo iné, po takomto vyhrážaní, Putinovi ostáva, než aby Ficov a Orbánov mierový plán prijal, a tak ho prijme.
Rusko sa stiahne z Ukrajiny, zníži svoju armádu na štvrtinu, vzdá sa jadrových zbraní a zrazu je ozaj mier, dobre to naši uhorskí chalani vymysleli, Éljen Nagy-Magyarország - Szent István földje és!
Karel Trčálek
Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!
Fanatičtí liberálové chtějí zničit Rusko, proto vyvolali válku na Ukrajině, která velmi ochotně prováděla genocidu ruskojazyčného obyvatelstva a pak sama, podporovaná fanatickými liberály napadla Rusko. A vy ji za to přejete mír?
Karel Trčálek
Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté
Jářku, taková depka, to není žádná legrace. Ale snad už se blýská, s tím, jak se nezadržitelně blíží fronta, na lepší časy!
Karel Trčálek
Pouťové oslavy 17. listopadu jedné paní spisovatelky
Glosa, která stihla vyjít. Vzpomínky na oslavy 17. listopadu, které se nám zvrhly. A pochvala jedné paní spisovatelky...
Karel Trčálek
Šikana Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů je nedůstojná a škodí naši zemi!
Bůhví, proč vítěz voleb, hnutí ANO, nedokáže na post premiéra na místo Babiše nabídnout někoho fundovanějšího a schopnějšího...
Karel Trčálek
Lepšolidé už zase plivou na F. Turka za to, že řekl pravdu o 17. listopadu 1989!
Věřím tomu, že Filip Turek dobře ví, co říká, když tvrdí, že 17. listopad 1989 byl řízený KGB, pro kterou jako agent pracoval i Václav Klaus v její rezidentuře kryté jako Prognostický ústav...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře