Fialo Stačilo! Aneb malé velké Sterzikovo vítězství nad světovými liberálními elitami!
Z vyprávění strýca Burčáka
Fiala skončil, ale já stejně nespal dobře. Zlá a neblahá předtucha mě svírala ve svých prackách jako důchodce, který žmoulá kousek chlebové střídky a dobře přitom ví, že když si ji strčí do svých bezzubých úst, bude to na dlouho jeho poslední sousto, protože je totálně ožebračený.
Noční hodiny se vlekly jako válka na Ukrajině, kterou vyvolalo NATO, a já stále oka nezamhouřil.
„Stačilo!“ vykřikl jsem nakonec ve tři hodiny ráno, naházel na sebe nějaké svršky a rozběhl se ke Sterzikovi, na jeho grunt, na jeho hospodářství, na jeho statek, abych zabránil nejhoršímu.
Běžel jsem jako o život, zatímco pomalu svítalo, zatímco se zmučená země probouzela k novému životu a lidé, dosud terorizování Foltýnem, se omámeně procitali ze svého mrákotného spánku, stále ještě nevěříce, že ten zlý sen, který zastřel jejich vědomí, se opravdu skončil a oni jsou opět svobodní.
Když jsem doběhl na Sterzikův grunt, srdce se mi div nezastavilo nad hrůzným výjevem, který jsem spatřil, protože moje neblahá předtucha, která mě tak mučila, se zcela naplnila!
Velcí ramenatí chlapi, zaměstnanci ČEZu právě odpojovali Sterzika od elektřiny a aby toho nebylo málo, neméně ramenatí chlapi, kterým velel nesympatický exekutor, na první pohled libtard, vynášeli ze Sterzikovy usedlosti klavír, nádherné koncertní křídlo.
Doběhl jsem právě včas, abych zabránil strašlivé katastrofě!
„Stůjte! Okamžitě toho nechejte!“ vykřikl jsem a vytáhl z kapsy svazek bankovek, „zaplatím vám za elektřinu a splatím i všechny dluhy, ten klavír musí zůstat tady!“
Peníze hýbou světem a ne jinak to bylo i v tomto případě.
Uhradil jsem za Sterzika elektřinu, zaplatil jsem i exekutorovi, takže Sterzik mohl i nadále doma svítit, a hrát na klavír, který nikdo neodnesl.
„A to máte na uhlí, abyste ho měl plný sklep, až udeří zima. Jen si je vezměte, zakopal jsem je na zahradě a tak zachránil před Fialou, který mi je neukradl. A teď nadešel čas, aby ty peníze přinesly užitek, aby nešly na zbrojení, ale na dobrou věc, protože jsem důchodce,“ vnutil jsem Sterzikovi zbytek peněz.
„Díky, tisíceré díky! Ještě to dobro z nás libtardi nevymlátili, díky bohu, pořád jsme dobří lidé! Dám vám za to svoji knihu, a taky nálepku na auto,“ poděkoval mi Sterzik mi.
Ale moje zmínka o Fialovi mi vůbec neudělala dobře.
„Jeho sliby byly všechno lži, a oni mu za ně děkují? to je pěkně naivní,nadělal tolik škody,že bude trvat dost let to napravit,zmíním jen neochotu zastropovat ceny v době ekonomické krize...všechny státy nějakým způsobem ceny zastropovaly aby se nerozjela obří inflace my ne,podle vlády to nebylo řešení,výsledek znehodnocené úspory o 30%,malý růst mezd,krach menších firem, které to neufinancovali,klesla síla koupě obyvatelstva stále více rodin žádá o sociální dávky i když pracují a hdp máme minimální,ostatní státy odstartovaly s lepším výsledkem díky jmenovaným opatřením a menší inflaci jim zbylo v peněženkách víc!“ chrčel jsem, zalykaje se spravedlivým hněvem.
Bůhví, jestli bych se i nezadusil, kdyby mne Sterzik nevzal za ruku a nezachránil mi tak život.
„Ukážu vám pole, je to moje pýcha, chlubím se svým polem každému,“ řekl mi a vedl mne ke své chloubě.
„To je nádhera!“ zvolal jsem, když jsme po několika krocích skutečně stanuli u pole, které mělo na šířku, nelžu, dobře pět metrů a na délku dobře dvacet metrů, ne-li rovnou dvacet a jeden metr.
„Opustil jsem pluh, protože jsme byli s rodinou na měsíc v Kostarice. Ale teď se k němu po svém velkém volebním vítězství zase vracím. Fiala skončil a je to hlavně moje zásluha, protože nebýt těch hlasů, o které nás okradl Babiš, bůhví, kdo by teď skládal vládu,“ řekl Sterzik a měl zase pravdu, nebýt jeho velkého vítězství ve volbách, nikdy by Fiala neskončil a my dva bychom sotva mohli stát u jeho milovaného pole.
„A tak jsem zase vyleštil pluh, opravil malotraktor, abych mohl obdělávat půdu. Ozimy už zasít nestihnu. Ale tady na tom řádku zasadím na jaře brambory, a tady na tom řádku zase řepu,“ ukazoval mi Sterzik, co kde v jakém řádku bude. „Měli jsme každý den maso, než jsem šel do politiky, a zase ho budeme mít. Mé chlívky budou plné prasat a nebude týden, abych nedělal zabíjačku.“
Znělo to opravdu nadějně a lákavě.
Každý den maso, jeden řádek brambor a druhý řádek řepy!
Ale když si Vidlák sedl na svůj malotraktor, aby nádherně vyleštěným pluhem, k němuž se vrátil po dovolené v Kostarice, začal orat svoje pole, ukázalo se, že půda za tu dobu, co se jí Sterzik nevěnoval, co jí byl nevěrný, ztvrdla jako kámen a pluh s ní nic nezmůže!“
Sterzik byl pochopitelně z toho smutný, jak se mu půda zmršila, ale já si věděl rady.
„Malotraktor je na nic. Na orání potřebuje voly! Zapřáhněte mne do svého pluhu, uvidíte, že to půjde!“ navrhl jsem Sterzikovi.
Sterzik ochotně souhlasil. Zapřáhl mne do svého pluhu, potom mne přetáhl bičem a křikl: „Stačilo!“
Zabral jsem a pluh se skutečně pohnul, začal obracet ztuhlou půdu.
Ovšem zorali jsme sotva dva metry a mně začaly docházet síly. Ať mě Sterzik mlátil bičem sebevíc, nedokázal jsem už sebe vydolovat víc sil.
Naštěstí se objevil nějaký člověk, který si chtěl u Sterzika koupit samolepku.
Když mne uviděl, vykřikl: „Jeden vůl je málo! Čím víc volů, tím víc rozumu, zapřáhněte i mne!“
Sterzik ho zapřáhl a hned to bylo o poznání lepší, pluh se opět rozjel.
Potom se objevil ještě třetí člověk, taky chtěl samolepku, a taky se nechal zapřáhnout. Jenže tento člověk, jmenoval se Broňa Ondraszek, nebyl vůbec zvyklý na těžkou fyzickou práci a tak se hned pogrcal, jakmile ho Sterzik přetáhl bičem.
A v tu chvíli se stal zázrak!
Půda totiž potřebuje hnůj. A když není hnůj, jsou dobré i zvratky.
Když bylo Sterzikovo pole Ondrazskovými zvratky, tvrdá půda najednou změkla a bez odporu se poddala člověku, který ji obdělával. Pole se teď oralo jedna radost. Netrvalo to ani půl dne a měli jsme těch dvacet krát pět metrů zoráno tak nádherně, že by nás i Jandejsek pochválil.
Protože tak vypadá skutečné vítězství. Jako čerstvě zoraná půda, jejíž lůno dychtivě čeká na rozsévače, který do něj zaseje své sémě, jež zemře a mnoho užitku vydá, jak stojí v evangeliu.
A tím rozsévačem je Sterzik a my jsme ti, kteří taháme jeho vyleštěný pluh, protože máme vlastního rozumu na rozdávání...
Karel Trčálek
Mám radost, že jsem se dočkal konce fijalové hrůzovlády, teď už bude jen dobře!
Hrůzovláda se skončila, co více si přát? Víc už si snad ani přát nemůžeme, teď už nám nic zlého nehrozí, doba temna se skončila!!!
Karel Trčálek
Vidláka Sterzika nezachránil před debaklem u Stalingradu ani levný ruský plyn...
Podle Sterzika měly být tyto volby otevřeným střetem, ve kterém se vlastenci pod jeho velením měli utkat se světovými liberálními elitami. A zatím Sterzika jako psa vypráskal Babiš...
Karel Trčálek
Franz Kafka ve filmu A. Hollandové není skutečným Franzem Kafkou, ale jen kreaturou...
Nechápu, proč režisérka A. Hollandová tvrdí, že její film Franz je o Kafkovi, když vůbec o Kafkovi není a nikdy ani nebyl...
Karel Trčálek
Sto a jeden Rakušanův demokrat pana učitele
Kdo má rád komedie a tragikomedie, ten si v příštích dnech, týdnech a měsících jistě přijde na své...
Karel Trčálek
O onom dni a hodině, kdy skončí tento svět, neví nikdo, jen Otec sám!
Jediný Bůh ví, kdy přijde konec tohoto světa. Ale my víme aspoň to, že se tento konec světa blíží a že každou sekundou je Boží království blíž a blíž. A to je naše naděje!
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
„Fakt to nikdo nechce.“ Lidovci vylučují, že by šli do vlády s ANO, odmítá to i Babiš
Členové KDU-ČSL důrazně odmítají možnost, že by se po volbách nakonec přece jen domluvili s hnutím...
Trapas s Obamou, laureáti s krví na rukou. Největší kontroverze Nobelovek míru
Dostane americký prezident Donald Trump Nobelovu cenu míru, jak by si přál? Pokud ano, zařadí se...
Otevírací doba 28. října 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno
V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní...
Toto bude nový Brumbál. Podívejte se na první snímky Johna Lithgowa ve slavné roli
V rámci natáčení nového seriálu Harry Potter se na internetu poprvé objevily snímky herce Johna...
Výběrové řízení na pozici hlavního lékaře Letecké výjezdové základny (Praha - Ruzyně)
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 3120
- Celková karma 22,50
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře