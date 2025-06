Fiala, Blažek a Stanjura, to je korupční extraliga. Babiš je proti nim naprostý břídil

Dřív se při korupci okrádal a oškubával stát, ale dnes jsou korupčníci mnohem rafinovanější, když sami stát obohacují o miliardy, aby takto mazaně zametli stopy po korupci...

Andrej Babiš vypadal v mikině se staženou kapucí jako zloděj bitcoinů. Ale jeho tvář nebyla tváří člověka, který si užívá zaslouženého luxusu, protože jeho bitcoinová peněženka přetéká nakradenou měnou. Byla to tvář strhaného a upracovaného člověka, navíc ještě rozčileného.

„Blažek, Stanjura, Fiala, to je korupční extraliga!“ mával Andrej Babiš rukama a jeho čeština byla v tom rozčilení vskutku brilantní, „já sice taky kradl jako oni. Kradl jsem celý život, už v Maroku jsem kradl, protože kradli všichni, kdo nebral bakšiše, nebyl v kolektivu oblíbený a já oblíbený byl, ani mi nic jiného nezbývalo, když jsem byl důvěrník Státní bezpečnosti.

Ale já kradl vždy tak, aby z toho stát nic neměl, aby byl škodnej!

Ale tidleti, ti kradou tak, že stát z toho ještě něco má!

Já bych se na jejich místě hanbou propadl!

Ale víte, co je nejhorší!

Že ty peníze, co si fialoví zloději nakradli, neskončili přes nastrčené firmy u mě, ale u Nejedlýho, takže to dopadlo jako s lithiem, to taky bylo před volbami!“

Vidíte, co s člověkem udělá taková kauza.

Stačí miliarda na státním účtu a člověk zestárne tak, že i v té mikině vypadá jako důchodce, kterého Fijala okradl o všechno.

Ale té poznámce o lithiu nerozumím, bůhví, na co tím Andrej Babiš vlastně narážel, asi zase nějaká povedená zlodějna...