Eurosojuz klepe na dveře Deníku To
Do bunkru, spolehlivě chráněném i před tím nejzběsilejším jaderným útokem, který vše na povrchu zemském bez pardonu smete vše na smetišti dějin, vešel šedovlasý, dosti sošný muž v maršálské uniformě.
„Maršál von Pawel hlásí příchod!“ zasalutoval muž na pozdrav asi deseti lidem, kteří v bunkru žili a evidentně z něj nevycházeli, jak je věčnost dlouhá.
Tito lidé byli, jak jste jistě uhádli, evropská vrchnost a předvolali si maršála von Pawla, aby jim osobně referoval o úspěšné likvidaci českého národa, jenž byl poslední překážkou pro útok na Rusko. To evropská vrchnost až k smrti nenáviděla pro jeho tradiční způsob života, který je pro všechny progresivisty a LGBT aktivisty, tedy pro Ďáblovy agenty, zdrojem nenávisti a zuřivosti až za hrob.
„Úkol je splněn, soudruhu maršále von Pavle?“ zeptala se českého zrádce a kolaboranta drobná žena připomínající svým vzhledem českou senátorku Kovářovou, což byla ovšem jen Ďáblova lest, protože tato bestiální žena byla pravým opakem luční senátorky Kovářové, ač se jí podobala.
„Úkol byl splněn, má paní!“ uklonil se galantně maršál von Pawel. „Nasadili jsme na tu českou chátru sudeťáky vesměs katolického vyznání a konzervativních názorů. A ti tu chátru i ty jejich barikády z Benešových dekretů rozprášili, než bys řekl švec. Ti Češi, kteří stačili vylézt na stromy, byli setřeseni a letecky deportování do Dubaje a na Bali.
Životní prostor v sektoru protektorátu Bohmen und Mahren je zcela vyčištěn od českého živlu, má paní.“
„To je skvělé!“ zatleskala drobná žena svýma ručkama. „Jste skvělý voják, soudruhu maršále von Pawle. A já jsem skvělá prezidentka Spojených států-evropských, tedy SS-E.
Teď, když sudeťáci vyčistili prostor protektorátu Bohmen und Mahren, můžeme v něm dislokovat třicet elitních SS-E divizí pro útok na Rusko, které s protektorátem Bohmen und Mahren sousedí. Zmocníme se ruského levného plynu i bez té otravné a zdlouhavé diplomacie.
A zároveň bude vítězství SS-E nad Ruskem i vítězstvím progresivismu a LGBT propagandy nad tradičními hodnotami.
Maršále soudruhu von Pawle, jmenuji vás nejen předsedou základní organizace KSČ evropské vrchnosti, ale jmenuji vás i velitelem 1. Gardové rozvědčického výsadkového SS-E družstva, které bude vysazeno přímo na Rudém náměstí a jeho cílem bude zadržení Putinovy mumie a její předvedení před soud v Haagu.“
„Provedu, má paní!“ zasalutoval maršál soudruh von Pavel.
To té drobné paní, která vypadala jako luční senátorka Kovařová a která byla nejvrchnější pohlavárkou evropské vrchnosti, asi nikdo neřekl, že Rusko je neporazitelné a že odsunout Čechy do Dubaje a na Bali je totéž, jako dát tříletému prof. Václavu Klausovi do ruky pancéřovou pěst při Pražském povstání a přitom věřit, že Německou říši, respektive SS-E zachrání nějaká Wunderwaffe...
Karel Trčálek
Perné sudetoněmecké dny Ladislava Jakla
V Institutu Václava Klause nevědí v těchto dnech, kam dřív skočit. V Brně se rojí sudeťáci a jejich čeští přisluhovači a ještě navíc ke všemu Putin dostal v Číně kopačky...
Karel Trčálek
Táto, táto, tys přece zažil prezidenta Pavla, předsedu ZO KSČ, vyprávěj mi o něm, prosím!
Prezident Pavel? I Hácha byl proti němu úplný Havel a i Havel byl proti němu úplný Václav Klaus, kterého naši lidé milovali, protože jako předseda vlády podal žádost o vstup do Evropské unie...
Karel Trčálek
Američan nakažený ebolou míří do Prahy? Kdo dovolil takový hazard se zdravím našich lidí?
Měli jsme tu za Babiše už covid a zvládli jsme to nejlíp na celém světě, tak tu budeme mít za Babiše pro změnu zase ebolu a taky to zvládnem nejlíp na celém světě...
Karel Trčálek
Lidé stále více touží po návratu Fyalovy vlády. Byla skvělá, božínku, jak ta byla skvělá!
Úspěchy, jež každodenně přináší Babišova vláda, způsobují našim lidem takovou závrať z úspěchů, že, ač ožebračení Fialou, nakupují Dluhopisy Republiky jako diví a přivádějí tak paní Schillerovou k slzám...
Karel Trčálek
Sudetoněmecký sjezd. Proč jeho konání v Brně naše lidi tolik rozhořčilo?
Sudeťáci za zvuků bubnů a píšťal vpochodují do brněnských ulic až za necelý týden, ale už teď je jisté, že neprojdou! Tato země je našich lidí, kteří ze svých těl postaví němou barikádu a zastaví plíživou germanizaci!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře