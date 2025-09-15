Dvě minuty nenávisti naší paní spisovatelky

Naše paní spisovatelka je studnicí nenávisti, kterou se ovšem, podle ní, zalykají všichni ostatní, kromě ní samotné...

Chvíli to trvalo, ale nakonec se muž, obviněný ze zastřelení Ch. Kirka, ke svému činu přiznal. Svědomí mu nedalo, stejně jako Raskolnikovi, který si myslel, jsa Rusem, že změní svět k lepšímu, když ubije jakousi lichvářku sekerou a díky takto získaným penězům se stane čímsi jako Kristem.

„To já zavraždil Ch. Kirka! Zavraždil jsem ho proto, že šířil nenávist!“ přiznal se tento muž k tomu, co už stejně všichni věděli, protože se to psalo na internetu, a tedy nebylo na tom nic překvapujícího.

Mnohem větší záhadou bylo to, jak to mohl udělat.

Však se ho taky na hned jeden z policejních vyšetřovatelů zeptal.

„Jak jste to mohl, proboha, udělat? Vy, který jste vyrůstal v silně věřící, konzervativní republikánské rodině? Tomu opravdu nerozumím!“ kroutil hlavou policejní vyšetřovatel.

„Jak jsem to mohl udělat?“ usmál se vrah a pokračoval. „Docela jednoduše. Ano, pocházím ze silně věřící konzervativní rodiny republikánů. Mí rodiče ve mně odmala pěstovali lásku ke zbraním, proto jsem velmi dobře chápal, že to, co dělá Ch. Kirk není nic jiného než šíření nenávisti, která je ovšem zabalena do blyštivých úsměvů rádoby konzervativního mladého muže, vzorného manžela vzorné, vždy vzorně upravené manželky.

Já ovšem dobře vím, co za peklo jsou tyto vzorné republikánské, silně věřící rodiny, dobře vím, jaká nenávist se v nich vůči všemu, co není republikánské a křesťanské, pěstuje!

Ovšem k tomu, abych dokázal zavraždit toho, koho jsem zavraždil, bylo ještě potřeba, abych se radikalizoval.

To je ovšem to nejlehčí, stačí se pohybovat v těch nejtemnějších zákoutí internetu.

A já jsem se pohyboval skutečně v pořádném bahně!

Objevil jsem totiž články jedné české spisovatelky a učitelky. Z těchto jejich článků nenávist ke všemu, co odporovalo jejímu vidění světa, ke každému, kdo si nebroukal Kometu od Nohavici jako ona, přímo stříkala.

,Pokud chci udělat to, co chci udělat, musím nenávidět jako tato paní!bylo mi jasné, že pokud chci být jako Raskolnikov, pokud chci svůj plán uskutečnit, musím být stejný jako tato dáma.

To ona mne naučila nenávidět!“

Vrah domluvil a vyšetřovatel pokýval hlavou: „To je zajímavé, velmi zajímavé. A jak se ta dáma, ta učitelka a spisovatelka, jmenuje?“

Ale na tuto otázku už nebohý policista odpověď nedostal, protože vrah se zničehonic vrhl k oknu, ze kterého následně vyskočil, takže si to tajemství nechal pro sebe, jelikož se to okno nacházelo v dvacátém pátém patře jednoho z tisíců proslulých amerických mrakodrapů...

Autor: Karel Trčálek | pondělí 15.9.2025 16:44 | karma článku: 10,09 | přečteno: 139x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3111
  • Celková karma 21,24
  • Průměrná čtenost 852x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč

