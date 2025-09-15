Dvě minuty nenávisti naší paní spisovatelky
Chvíli to trvalo, ale nakonec se muž, obviněný ze zastřelení Ch. Kirka, ke svému činu přiznal. Svědomí mu nedalo, stejně jako Raskolnikovi, který si myslel, jsa Rusem, že změní svět k lepšímu, když ubije jakousi lichvářku sekerou a díky takto získaným penězům se stane čímsi jako Kristem.
„To já zavraždil Ch. Kirka! Zavraždil jsem ho proto, že šířil nenávist!“ přiznal se tento muž k tomu, co už stejně všichni věděli, protože se to psalo na internetu, a tedy nebylo na tom nic překvapujícího.
Mnohem větší záhadou bylo to, jak to mohl udělat.
Však se ho taky na hned jeden z policejních vyšetřovatelů zeptal.
„Jak jste to mohl, proboha, udělat? Vy, který jste vyrůstal v silně věřící, konzervativní republikánské rodině? Tomu opravdu nerozumím!“ kroutil hlavou policejní vyšetřovatel.
„Jak jsem to mohl udělat?“ usmál se vrah a pokračoval. „Docela jednoduše. Ano, pocházím ze silně věřící konzervativní rodiny republikánů. Mí rodiče ve mně odmala pěstovali lásku ke zbraním, proto jsem velmi dobře chápal, že to, co dělá Ch. Kirk není nic jiného než šíření nenávisti, která je ovšem zabalena do blyštivých úsměvů rádoby konzervativního mladého muže, vzorného manžela vzorné, vždy vzorně upravené manželky.
Já ovšem dobře vím, co za peklo jsou tyto vzorné republikánské, silně věřící rodiny, dobře vím, jaká nenávist se v nich vůči všemu, co není republikánské a křesťanské, pěstuje!
Ovšem k tomu, abych dokázal zavraždit toho, koho jsem zavraždil, bylo ještě potřeba, abych se radikalizoval.
To je ovšem to nejlehčí, stačí se pohybovat v těch nejtemnějších zákoutí internetu.
A já jsem se pohyboval skutečně v pořádném bahně!
Objevil jsem totiž články jedné české spisovatelky a učitelky. Z těchto jejich článků nenávist ke všemu, co odporovalo jejímu vidění světa, ke každému, kdo si nebroukal Kometu od Nohavici jako ona, přímo stříkala.
,Pokud chci udělat to, co chci udělat, musím nenávidět jako tato paní!’ bylo mi jasné, že pokud chci být jako Raskolnikov, pokud chci svůj plán uskutečnit, musím být stejný jako tato dáma.
To ona mne naučila nenávidět!“
Vrah domluvil a vyšetřovatel pokýval hlavou: „To je zajímavé, velmi zajímavé. A jak se ta dáma, ta učitelka a spisovatelka, jmenuje?“
Ale na tuto otázku už nebohý policista odpověď nedostal, protože vrah se zničehonic vrhl k oknu, ze kterého následně vyskočil, takže si to tajemství nechal pro sebe, jelikož se to okno nacházelo v dvacátém pátém patře jednoho z tisíců proslulých amerických mrakodrapů...
Karel Trčálek
Fico jedná se světovými státníky v Pekingu a Fiala jezdí líbat prsten do Bruselu...
Jaký národ, takový lídr! Slovenský premiér jedná v Pekingu o slovenských zájmech a Fiala se v předklonu plazí v Bruselu...
Karel Trčálek
Co by někteří odvážní kolegové blogeři psali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem tohoto super článku...
Karel Trčálek
Kategoricky odsuzuji násilí spáchané invalidním důchodcem na Andreji Babišovi
Nenávistná kampaň vedená vládními politickými subjekty už přináší své první jedovaté ovoce. Co bude dál? Masové zatýkání vlastenců?
Karel Trčálek
Jaromír Nohavice je důstojným nástupcem Karla Gotta. Film Jarek to ukazuje v plné nahotě
Čím byla pro myší národ zpěvačka Josefína, tím byl pro český národ Karel Gott a tím je nyní pro český národ i Jaromír Nohavica, který Karla Gotta na piedestalu národního umělce důstojně nahradil...
Karel Trčálek
Adam a Eva nebyli prvními lidmi, které Bůh stvořil, Bible se v tom mýlí
Údajně první lidé, Adam a Eva (z hlediska DNA se ovšem jednalo o jednoho a téhož člověka obého pohlaví) stvořil Bůh nekonečně mnoho jiných lidí...
|Další články autora
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí
Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka,...
Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce
Tři české vrtulníky Mi-171Š v pondělí odpoledne přistály na východní hranici Polska. Přiletěly tam...
Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další vůdci ostře zkritizovali Izrael. Na pondělním summitu...
Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl
Ve svatovítské katedrále se po roce opět sešlo sedm klíčníků, kteří společně otevřeli dveře Korunní...
Prodej Stavebního pozemku 2072m2 , Hluboká nad Vltavou , PURKAREC
Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
2 490 000 Kč
- Počet článků 3111
- Celková karma 21,24
- Průměrná čtenost 852x