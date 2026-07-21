Duchovní slovo z periferie. Vše, co odporuje učení Bible, je blud a fantasmagorie
Na jedné periferii žil svatý muž.
Svatí muži většinou žijí na periferii, hezky v ústraní, neboť právě tam se jejich svatost nejvíce projeví. Tento muž byl tak svatý, že kdyby žil v požehnaných starozákonních dobách, jež se, bůhvíproč tak náhle skončily, byl by jistě jedním z proroků, které Bůh pověřil zvěstováním Božího slova.
Starozákonní časy minuly, Bůh se odmlčel a jeho Slovo, to jest Boží Slovo, můžeme najít jedině a pouze v Bibli, jejíž obsah už nerozšíří žádná nová kapitola, protože Bůh už, jak sami vidíme, řekl všechno potřebné a proto mlčí.
Svatý muž, o něm mluvíme, tedy už nemůže být prorokem, jakým by jistě byl za časů starozákonních. V tom jeho svatost už nemůže spočívat, a tak jeho svatost spočívá v tom, s jakou pečlivostí hlídá a ochraňuje Boží slovo, které nesmí být zneváženo, ani překrouceno, natož aby bylo vykládáno jakkoliv jinak, než jak Boží slovo vykládá tento svatý muž.
I navštívil tohoto svatého muže na jeho periferii jeden člověk, který chtěl být poučen v duchovních věcech, protože když chcete být poučen v duchovních věcech, nikdo vás v nich nepoučí důkladněji než tito svatí muži, od nichž se dozvíte, co se nesmí říkat, aby tím nebylo zneváženo Boží slovo.
„O tom, co jsou bludy, nerozhoduji já, ale Písmo Svaté, čili Bible,“ zdůraznil svatý muž předtím, než začal onoho člověka poučovat, „proto si nemůžete v duchovní oblasti nárokovat nic, co je v přímém rozporu s Učením Bible. A všechno, co je v rozporu s učením Bible, je proto čistý blud.
Nemůžete si tedy nárokovat, že osmidílná ušlechtilá stezka je cestou ke spáse. Bible nic takového neučí, a proto je to blud.
Všechno, co neučí bible, je v duchovní oblasti naprostý blud. A nejen v duchovní!
O tom nerozhoduji já, o tom rozhoduje Bible!
A Bible je neomylná, protože je to Boží slovo!
Veškerý buddhismus, veškerý hinduismus, veškerý šintoismus je blud!
Cokoliv jiného, než učí Bible, je blud!
Koneckonců i naše existence je blud, protože Bible o naší existenci nic neučí!
Neexistuje vesmír, neexistují dokonce ani pozemské kontinenty, protože Bible o zemských kontinentech nic neříká!
Neexistují ani mnohé lidské civilizace, protože Bible o nich nic neříká a Bible je neomylná!
Existuje jen to, co říká a učí Bible, a proto například existují Bohem vyvražděné a bez milosti zlikvidované pronárody, které uctívaly jiné Bohy, než toho Boha, o kterém učí Bible, že je jediným Bohem. A proto každý, kdo zpochybňuje učení Bible, je nepřítelem Boha a je mojí svatou povinností na něho jako na nepřítele Boha ukázat, protože každý, kdo znevažuje Boží slovo, je nepřítelem Boha!“
Svatý muž se při svém poučování rozohnil a oči mu plály divým hněvem.
Onen člověk, evidentně ještě ne duchovně tak na výši, jako svatý muž, nesměle namítl: „Copak Bůh může mít nějaké nepřítele? Bůh, který je věčný a nestvořený, Bůh, který je nad vším? Je-li Bůh věčný a nestvořený, pak nemůže mít žádné nepřátele, tím spíš v lidech, kteří nejsou věční a nestvoření!
A je-li Bůh věčný a nestvořený, pak musí být i Jeho Slovo věčné a nemůže být omezeno pouze na Bibli, jejíž neomylnost je toliko lidským konstruktem, nikoliv Božím Slovem!“
Sotva mohl tento člověk demonstrovat názorněji svoji duchovní nepoučenost a nevyzrálost. Sotva mohl ještě víc demonstrovat v zajetí jakých bludů se nachází, protože to, co řekl, bylo v příkrém rozporu s tím, co učí Bible!
Však se taky svatý muž patřičně rozhněval.
„Blud a fantasmagorie je všechno, co odporuje učení Bible! A každý, kdo znevažuje učení Bible, které je jedině oprávněno rozhodovat o tom, co může a nemůže Bůh říkat, je nepřítelem Boha!“ hřímal svatý muž. „Proto je Hospodin Bůh, a ne pouštní démon! Proto je Bůh, i když se nezjevoval všem lidem, ale jen Židům v poušti, zatímco Buddha smolil své bludy o čtyřech vznešených pravdách a hinduisté se utápěli ve svých fantasmagoriích o karmických cyklech a samsáru!
A proto je Ježíš Spasitel! Neboť přišel a zrušil starou smlouvu mezi Židy a Bohem uzavřenou na Sinaji a nahradil ji smlouvou novou, a proto jej farizejové ukřižovali, protože v Tóře nebylo o zrušení smlouvy mezi Bohem a Židy ani slovo!
Počkejte, cítíte to?“
Svatý muž najednou zkrotl a dychtivě do svého chřípí vtahoval zápach, jehož původcem byl evidentně mastný černý dým, který stoupal k nebi z nedalekého místa schovaného za hustým křovím.
„Jako by tu někdo něco pálil,“ přikývl člověk, protože onen zápach opravdu nešlo přehlédnout.
„Zápalná oběť! Jako za starých časů!“ zavýskl svatý muž. „Rychle, musíme tam jít!“
Svatý muž opravdu popadl onoho člověka za ruku a táhl ho k místu, odkud stoupal k nebi mastný dým.
A když se prodrali hustými křovinami, skutečně spatřili oheň na kterém se škvířily hovězí vnitřnosti.
„Tady máte důkaz, že je Hospodin Bůh, prvotní hybatel, věčný a nestvořený, příčina všeho. Protože kdyby byl Hospodin démon, nevyžadoval by, aby mu byly při zápalné oběti přinášeny vnitřnosti hovězí, ale vepřové!“ jásal svatý muž a triumfálně vdechoval do svých plic chuchvalce mastného dýmu, aby tak vlastně okrádal Boha o to, co mu plným právem patří, protože je Bůh...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře