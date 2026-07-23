Duchovní slovo z periferie. Ke spáse vede jediná cesta!
Varování. Tento článek je fantasmagorií a znevažuje biblické učení. Jeho karmováním se vystavujete spravedlivému hněvu Božího soudce!
Nedá se říct, že by pan Lubomír byl bezbožný člověk a tak nebývale hazardoval se svým věčným životem v Božím království, jak to dělají ti nemoudří jedinci, kteří znevažují jak Boží slovo, tak především samo biblické učení.
Nikdy jsem nepochyboval, a se mnou ani nikdo ostatní, že je pan Lubomír člověkem nanejvýš zbožným, protože moudrý člověk musí být zároveň i člověkem zbožným, a naopak, kdo je zbožný, musí být logicky i moudrý, což byl právě případ pana Lubomíra.
Nutno říct, že pan Lubomír byl velmi moudrý, protože znal Bibli, to jest Boží slovo, protože žádné jiné Boží slovo než Bible není a ani nemůže být, nazpaměť. Ano, pan Lubomír znal Bibli nazpaměť a byl bezmezně přesvědčen o její pravdivosti.
Zdálo se tedy, všichni o tom byli přesvědčeni, včetně mě, že takto nastoupená linie nemůže pana Lubomíra dovést nikam jinam než rovnou ke spáse a k životu věčnému v Božím království.
„Kdo už jiný musí být spasen než někdo takový, jako pan Lubomír, pro kterého je litera Božího slova a biblického učení vším, pro kterého je tato litera samotným Bohem, jednou provždy a nezměnitelně vytesaným do Božího slova, do biblického učení?
A především je pak Boží slovo vytesáno do skutků a činů samotného pana Lubomíra, jenž tak získal pravomoc rozhodovat o tom, co je dobré a špatné, co je Pravda (tedy co jest v psáno v Bibli a co nám o tom říká biblické učení) a co je naopak bludem a fantasmagoriemi vedoucími k věčné záhubě, protože znevažujícími biblické učení!“ řikal jsem si kolikrát, oslněn zbožností a moudrostí pana Lubomíra, kteroužto svoji moudrost a zbožnost dával pan Lubomír na odiv jen velmi skromně.
Ale pak se to stalo. Ta věc, ta událost, kterou velmi otřásla mým přesvědčením o tom, že je pan Lubomír moudrým a zbožným člověkem, která velmi otřásla mojí vírou v to, že pokud by měl být spasen jeden jediný člověk, tak tímto jedním jediným člověkem musí být, pro svou zbožnost a moudrost, právě pan Lubomír.
Avšak pan Lubomír si svou cestu ke spáse zatarasil sám. A když ne zatarasil, tak velmi ztížil, tím, co provedl, tím, jaká slova vyřkl, tím, jakým myšlenkám dal volný průchod, protože to všechno znevažuje Boha, jelikož to odporuje Bibli a biblickému učení.
Paradoxem je, že to, co zabránilo panu Lubomírovi v tom, aby byl spasen, je samotná spása, kterou ovšem začal pan Lubomír chápat zcela bludně a fantasmagoricky, neboť ji začal chápat zcela jinak, než co nám o naší vymodlené spáse říká biblické učení.
Toho osudného dne odříkal pan Lubomír, jako každého dne, nazpaměť celou Bibli i veškeré biblické učení, aby nebylo nejmenších pochyb o tom, že směřuje ke spáse. Potud bylo tedy vše v pořádku, pan Lubomír se nedopustil ničeho, co by znevažovalo Boží slovo zakleté v bibli, ani co by znevažovalo biblické učení a tedy zavdávalo důvod k věčnému zatracení pana Lubomíra.
Ale pak se to stalo. Ta příšerná věc, která zcela převrátila mé smýšlení o panu Lubomírovi jakožto moudrém a zbožném člověku.
Co se stalo?
Stalo se následující.
Pan Lubomír se zahleděl na krucifix. Na tom není nic zvláštního, protože každý zbožný a moudrý člověk pohlédne za den nejméně desetkrát na krucifix, aby si jednak připomněl Kristovo utrpení a jednak si tím zajistil spásu.
Ale pan Lubomír hleděl na krucifix podezřele dlouho, určitě nejmíň deset minut, aby se na konci této doby zimničně otřásl, jak se zdálo, hnusem!
„Co je to za Boha!“ zvolal a jeho hlas zněl neobyčejně pevně a zvučně, „co je to za Boha, který s chutí vyvraždí celé pronárody jen proto, že jej neuctívají jako Boha a který, údajně pro spásu lidstva, umučí člověka, který se prohlašuje za Jeho Syna!
Co je to za Boha, který musí, aby spasil lidi, které údajně miluje, umučit nevinnou bytost na kříží! Takový Bůh není Bůh, ale démon!
Skutečný Bůh by pro spásu lidi nenechal nikoho umučit a utýrat na kříži!“
Už jen tato slova stačila k tomu, aby byl pan Lubomír navěky zatracen, protože takto znevážil Boha, Boží slovo, i biblické učení naprosto neodpustitelným způsobem.
Ale panu Lubomíru to evidentně nestačilo, protože znevažoval Boha, Boží slovo i samotné biblické slovo dál a opět naprosto neodpustitelným způsobem.
„Nechci být spasen za takovou cenu! Nechci být spasen výměnou za Kristovu smrt na kříži! Zříkám se Kristovy oběti, protože taková spása, kvůli které byl ukřižován nevinný člověk, nemůže být spásou!“ hřímal pan Lubomír a podle všeho toto znevažování Boha, Božího slova a samotného biblického učení myslel docela vážně, „mám-li být spasen, tak ne tak, že za mne na kříži prolil svoji krev někdo nevinný a čistý, ale tak, že dojdu ke spáse po vznešené stezce, nikoliv tím, že budu uctívat démona, který vyvraždil celé národy a umučil na kříži nevinného!
Chci dosáhnout spásy vlastním sebezdokonalováním, dojdu ke spáse tak, že si uvědomím, že neexistuje žádné já!“
A když to pan Lubomír řekl, stalo se něco, co na to všechno vrhá to nejodpudivější světlo, které z toho všeho činí pustou fantasmagorii, která znevažuje Boha, Boží slovo a celé biblické učení.
Totiž, když to pan Lubomír řekl, stál najednou před ním Kristus, skutečný Kristus, kdežto kříž, na kterém byla zkroucená postava, respektive figurka Krista, ještě před malou chvílí přibita, byl prázdný!
„Konečně někdo, kdo mne následuje na osmidílné ušlechtilé stezce!“ zvolal Kristus, teprve teď skutečně vstanuvší z mrtvých…
My, zbožní a moudří lidé, však dobře víme, že si pan Lubomír sám odřízl cestu ke spáse, protože spasen bude jen ten, kdo takto hanebně neznevažuje Boha, Boží slovo, které je obsaženo pouze v Bibli a především samotné biblické učení, které Kristu nedovoluje udělat nic jiného než to, co ono samo učí...
Karel Trčálek
P. Macinka požadoval po ruské velvyslankyni okamžité ukončení války na Ukrajině
Války, a už vůbec ne války proti neporazitelnému Rusku, ovšem nelze většinou ukončit takovýmito směšnými ultimáty té válčící straně, která neochvějně vítězí a kráčí vpřed!
Karel Trčálek
Duchovní slovo z periferie. Vše, co odporuje učení Bible, je blud a fantasmagorie
Bible je neomylná, a tak jsou neomylní i ti, kteří věří, že je Bible neomylná. Tedy s výjimkou Jana Husa, který se mýlil, jak mu bylo dokázáno v Kostnici křesťanskými učenci, kteří hájili učení Bible proti Husovým bludům
Karel Trčálek
Stop sexualizaci atletek, Evropská unie chce, aby sportovkyně závodily ve skafandrech
Evropská unie vydala nařízení zakazující televizím zabírat při sportovních přenosech zadečky sportovkyň. A přitom na ženském sportu jsou nejzajímavější právě jisté tělesné partie sportovkyň...
Karel Trčálek
Duchovní slovo z periferie. Druhý příchod Krista
Samozřejmě, že i zde, na periferii, je Bůh přítomen. A je to Bůh mnohem upřímnější než tam někde v samotném centru zbožnosti, kde se biblické učení uctívá víc než samotný Bůh...
Karel Trčálek
Protože Babiš odmítnutím schůzek porušuje Ústavu, měl by zasáhnout Ústavní soud!
Babiš ovšem žádnou Ústavu neporušuje. Za zahraniční politiku je, jako svrchovaný premiér, zodpovědný výlučně on, takže nepotřebuje s nikým nic koordinovat
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Klackem jsem do koček šťouchal, chtěl jsem je vypustit, hájil se bývalý lesník
Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu odmítl...
I o prázdninách a dovolených Radlická kulturní sportovna připravuje vlastní program pro její...
Geniální, ale prokletí: Od smrti Amy Winehouse uplynulo 15 let. Co spojuje Klub 27?
Svojí tvorbou vrátila soul do světových hitparád a okouzlila miliony posluchačů. Dnes uplynulo 15...
Zemědělská půda, prodej, Květnice, Praha východ
Květnice, okres Praha-východ
1 012 900 Kč
- Počet článků 3311
- Celková karma 22,80
- Průměrná čtenost 838x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře