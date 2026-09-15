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Dokument o Jaromíru Nohavicovi na veřejnoprávní obrazovku České televize opravdu nepatří!

Karel Trčálek
Pokud si majitelé České televize mysleli, že odvysíláním dokumentu o Jaromírovi Nohavicovi zvýší reputaci profláklého veřejnoprávního média, tak se hrubě zmýlili

Nevím, čí to byl nápad, ale vím, že to byl velmi špatný nápad.

Nebo to byl záměr?

O čem mluvím?

Mluvím o uvedení dokumentu Jarek na veřejnoprávní žumpě, kteréhožto zločinu jsme byli svědky v sobotu večer a v neděli ráno.

„Co si o tom myslíte?“ bombardovali mě celou noc vyděšení lidé svými dotazy a balistickými raketami.

„Uvedení dokumentu Jarek na veřejnoprávní žumpě je házení perel sviním. Jarek Nohavica je zářivým démantem, který ovčané sledující veřejnoprávní žumpu zašlapou do bahna,“ odpovídal jsem všem těm lidem, vyděšeným z toho, že vidí Jarka Nohavicu ve veřejnoprávní žumpě, kterou ovládají bruselští LGBT aktivisti a váleční hradní štváči.

A o to nejspíše šlo.

Co nejvíce pošpinit Jarka Nohavicu tím, že se filmový dokument o něm objevil ve veřejnoprávní žumpě.

Ale nás opozice neoblafne!

Nezačneme věřit té její veřejnoprávní žumpě jen proto, že uvedla dokument o Jarkovi Nohavicovi, ani nepřestaneme poslouchat Jarka Nohavicu proto, že se byl dokument o něm vysílán v České televizi.

Opoziční žumpa chtěla zabít dvě mouchy jednou ranou, ale místo toho se pořádně klepla přes svoje hrabivé prsty.

„Dál budeme nenávidět veřejnoprávní televizní žumpu a dál budeme milovat a poslouchat Jarka Nohavicu!“ vzkazuji těm, kteří si mysleli, že nás v neděli večer opijí na té své veřejnoprávní žumpě rohlíkem.

Ne, neopili nás v neděli večer rohlíkem, když dali na veřejnoprávní žumpě Jarka, ani nás rohlíkem neopijí, my máme totiž raději koblihy a kaviár...

Autor: Karel Trčálek | úterý 15.9.2026 15:53 | karma článku: 6,90 | přečteno: 71x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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