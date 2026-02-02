Demonstrace na Staromáku byla fakt síla. Tolik neskrývané nenávisti jsem ještě neviděl!
Na demonstraci, která se konala na Staroměstském náměstí, se strýc Burčák těšil jako malé děcko.
Aby byl co nejblíže pódiu, odkud měla promlouvat skutečná elita našich lidí, vypravil se na ni raději už šest hodin před jejím začátkem, tedy přesně v devět hodin. Ale jaký byl jeho úžas, když se nedostal dál než ke Svatému Václavu, protože se před ním už tlačily davy našich lidí, kteří přišli podpořit demokracii a svobodně vyjádřit svůj jedině správný názor.
A to bylo teprve devět hodin a deset minut!
A když se strýc Burčák podíval za sebe, bylo prostranství kolem Národního muzea už taky docela zaplněné, dokonce zahlédl i davy lidí s českými vlajkami na jeho střeše!
„Naši lidi jsou už i na Karlově mostě a na Nuseláku, není mezi nimi jediný turista, ani jediný Ukrajinec, jsou to všichni naši lidi! Senovážné náměstí je už taky plné, a Strossmayerovo jakbysmet. Letenská pláň je zaplněna našimi lidmi z pohraničí dobře ze tří čtvrtin!“ hlásil sympatický důchodce, který neodtrhl zrak od mobilu, „ti šmejdi nepřestanou škodit a škodit! Žvaní ve sněmovně, aby vláda nemohla pracovat! Prohráli volby, tak by měli šoupat nohama a ne organizovat státní převraty!“
Důchodce si odplivl, ale jeho slina ani nedopadla na zem, jak jsme už na všichni na sebe tlačili.
„A největší šmejd je ten bolševik na Hradě! Je to zbabělec a udavač! Užívá si luxus za naše peníze! Měl by abdikovat a celá ta slavná opozice by měla lozit kanálama!“ odplivla si i žena v květované pestré sukni, která se na strýce Burčáka mačkala zezeadu, „naštěstí jim ten jejich puč nevyšel, protože likvidátoři volebního výsledku byli naprostí diletanti. Nemají, na rozdíl od našich lidi, v ničem jasno a jejich právní povědomí není frustrováno nějakým omezením zákona.
Dříve či později to dojde všem, jako to došlo nám.
Je třeba neustále zveřejňovat charakter protagonistů jejich slepého protestu proti výsledkům voleb.
Je stále třeba poukazovat na jejich záludnou nenávist, která to jejich hnutí živí. Je to nenávist ke každému kdo nesouhlasí a je z jejich pohledu dezolát, svině, kolaborant.
Chceme návrat takové rétoriky a selekce obyvatel?
„Nechceme! Nechceme návrat takové selekce rétoriky a takové selekce obyvatel!“ vykřikl strýc Burčák a ze všech sil začal skandovat, „Turek do vlády, Turek na Hrad!“
„Turek do vlády, Turek na Hrad! Turek do vlády, Turek na Hrad!“ ozvalo se z miliónů hrdel v mnohonásobné ozvěně.
Šmejd, bolševik, komunista, udavač, zbabělec a pučista byl na Hradě obklíčen ze všech stran, neměl už jak uniknout našemu spravedlivému hněvu, našimi zástupy by neproklouzla ani myš, natož přítel po boku v žoldu amerických zbrojařů.
Zvítězili jsme!
Zvítězili jsme nad těmi, kteří prostřednictvím České televize, jakož i médii obecně, šířili nenávist, kteří proměnili republiku ve spálenou zemi.
Naše drtivé vítězství je vítězstvím svobody a demokracie, je vítězstvím pevné naděje, je vítězstvím vlády, která pracuje v prospěch našich lidí, je to sladké a drtivé vítězství našich lidí samotných.
A ani jsme nemuseli čekat až do voleb, abychom dodělávající liberální hydře zasadili poslední ránu z milosti, umlčeli ji na věčné časy a nikdy jinak!
Karel Trčálek
Bude europoslankyně K. Konečná v neděli demonstrovat za prezidenta rozvědčíka a bolševika?
Za koho jiného by už měla předsedkyně KSČM paní Konečná demonstrovat než za komunistického rozvědčíka a největšího bolševika na Hradě?
Karel Trčálek
Prezident Pavel svojí zbabělostí právě prohrál volby, pan Macinka je jasný morální vítěz!
Když Petr Pavel zveřejnil SMS od dvojího, a brzy už možná trojího, ministra Petra Macinky a následné ho obvinil z „vydírání“, tak se tím nejenom dopustil trestného činu, ale tímto svým zbabělým činem si prohrál i volby. Bude líp!
Karel Trčálek
My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Ač drtivě poražen ve volbách, neustal Petr Fiala ve své záškodnické činnosti a stále hází klacky pod nohy nám, našim lidem, při obnově spálené země, která tu po něm zůstala jako memento jeho totalitární liberální demokracie...
Karel Trčálek
Tak hroznou vládu jako teď, jsme tady opravdu ještě neměli!
Od prvních sekund svého jmenování maká Andrej Babiš na tom, abychom se my, naši lidi, měli líp. Přesto se stále ještě najdou deklasované liberální živly, kteří nechtějí, abychom se měli líp a proto zpochybňují dosažené úspěchy!
Karel Trčálek
Před dvaceti lety byl zavražděn František Mrázek. Podle policie měl vraždu provést Slovák
Za vraždu Františka Mrázka nebyl nikdo nikdy obviněn, i když policisté, kteří ji vyšetřovali, dospěli k závěru, že jejím pachatelem je jistý Slovák...
