Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Strýc burčák měl na dvoře krásnou novou a moderní latrínu. Postavil ji za peníze, které mu vrátil Babiš a tak mohla mít latrína strýca Burčáka i železobetonové základy a železobeton uměl strýc Burčák opravdu skvělý.
A věru, že té latríny bylo na dveře strýca Burčáka třeba, protože burčák dokáže být sviňa!
Sám jsem se o tom přesvědčil.
Jsem na dvoře u strýca Burčáka a pochutnávám si na burčáku, který mi strýc Burčák nalévá rovnou z demijonu.
Popíjím, popíjím a strýc Burčák mi vykládá, jak se má teď dobře, že to není jak za Fialy, kdy měl hlad, mrzl a ani zalyžovat si nemohl.
„Ježíšmarjá, strýcu, já musím utěkať!“ vykřiknu najednou a běžím sprintem na latrínu.
Jsem u ní za dvě sekundy, ale když latrínu otevřu, spadne mi údivem čelist.
Na latríně je pan učitel a má svoji hlavu zastrčenou v otvoru tak, že mu jen nohy čouhají.
Popadnu ty dolní končetiny a vytáhnu pana učitele ven.
„Proboha, co jste tam dělal, pane učiteli!“ nechápu, proč měl pan učitel hlavu v latríně strýca Burčáka.
„Ale, jen jsem se takto distancoval od vyznavačů jedině správné politiky,“ vysvětlil mi pan učitel, proč měl hlavu v latríně.
„No tak to se vám, povedlo, haha!“ stihnu se ještě zasmát, než za sebou zavřu dveře latríny a pohodlně se uvelebím, protože to bude na hodně dlouho, burčák dovede být opravdu sviňa.
Karel Trčálek
Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...
Karel Trčálek
Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku
Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!
Karel Trčálek
Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Karel Trčálek
Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!
Je v naši zemi ještě spousta pomatených lidí, kteří důvěřují bolševikovi na Hradě. Těmto pomateným lidem je potřeba trpělivě vysvětlovat, že i oni mají ještě stále možnost vyléčit se ze své pomatenosti...
Karel Trčálek
Historik Blažek napsal na FB pravdu o komunistickém rozvědčíkovi, načež byl zablokován!
Co na to Minář? Svolá na Staromák demonstraci libtardů proti brutální cenzuře nepohodlné pravdy o našem milovaném panu prezidentčíkovi?
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění
Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká...
Vyděrači se vydávali za mladičkou dívku, z mužů loudili lechtivé fotky
Na více než tři miliony korun si přišli dva mladí muži z Karvinska, kteří se na sociálních sítích...
Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?
Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních...
V poštovní schránce nechal telefon i doklady a zmizel. Seniora našli mrtvého
Policie ukončila pátrání v Českých Budějovicích po pětaosmdesátiletém seniorovi, který po sobě...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 3207
- Celková karma 23,70
- Průměrná čtenost 847x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře