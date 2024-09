Co kdybychom ty policisty a hasiče teď při povodních neměli?

Pan L. Jakl, opsal, zdá se, konečně svůj bludný kruh, když požaduje ve svém článku, zveřejněném v časopise To, takové uspořádání základního školství, jaké známe např. z nacistického Německa nebo z CCCP...

Ještě k osobnostem, volajícím po více Foltýnech

Tak například by mne zajímalo, co by pan Hrušínský, pronásledovaný bývalým režimem a dle mne člověk s rovnou páteří, řekl dnešním politickým aktivitám svého syna. Odhaduji, že se musí obracet v hrobě!