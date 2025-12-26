Co bychom slyšeli ve vánočním projevu premiéra Fialy, kdyby volby dopadly jinak?
Pan učitel se konečně o Vánocích najedl po čtyřech letech jako člověk, i nějaké cukroví si upekl ve své staré dobré troubě.
Největší radost ale neměl z dárků, které po čtyřech letech zase dostal, ale z toho, že už se nebude lhát.
„Už zase nemusím lhát! To je ten největší dárek, který jsem dostal! Už nebudu muset dětem říkat, že Rusko je agresor, a že po Babišovi zůstala spálená zem! Když člověk lže, protože je lhář, je to špatné. Ale když člověk lže, protože musí lhát, je to naprosto odporné!“ jásal pan učitel.
A aby toho nebylo málo, kdosi zaklepal na dveře.
Byli to ruští sportovci, kteří přišli panu učiteli popřát všechno nejlepší a jako dárek mu přinesli všechny svoje medaile.
Bylo jich tolik, těch medailí, že když si je pan učitel všechny navěšel na sebe, probořil se pod ním led na řece Moravě, kam si šel zahrát hokej s ruskými hokejisty.
A nebýt Ovečkina, který mu obětavě podal svoji hokejku a vytáhl ho z ledové vody, bůhví, jak by to s ním dopadlo...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře