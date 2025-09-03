Co by někteří odvážní kolegové blogeři psali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Pan učitel vešel do třídy jako každý den. Bylo v ní ticho, ale ne proto, že by všichni, jako vždy, hleděli do mobilů. Bylo v ní ticho, protože všichni hleděli na pana učitele.
Ano, dvacet párů očí hledělo na pana učitele, tázavě, ale zároveň s nevyslovenou nadějí.
A pan učitel věděl, že teď se láme chleba, že teď přichází ta chvíle, ve které se formuje charakter těchto mladých lidí, těch mladých lidí, kteří mu budou vydělávat na třináctý důchod. A taky věděl, že se rozhoduje i o něm, o jeho charakteru, o tom, jestli se těmto mladým lidem bude moci podívat do očí, až mu budou vydělávat na třináctý důchod.
Bylo to těžká chvíle a pan učitel stál před osudovým rozhodnutím.
Má se podvolit, a zlomit nejen svůj charakter, ale i charakter svých žáků, kteří mají teprve všechno před sebou?
Ne, nepodvolí se!
„Milí žáci,“ promluvil pan učitel a cítil, jak se ho zmocňuje nebývalá odvaha, taková, která dává lidem křídla, která z nich, dosud se plazících po zemi, dělá Ikary (neplést s maďarskými autobusy!). „Právě se vracím z ředitelny od pana ředitele. Dal mi na vybranou. Buď před vámi odsoudím útok holí na premiéra Fialu, nebo na hodinu poletím, že mi to může slíbit a garantovat. Řekl jsem mu, že udělám to, co je jedině správné.
A proto vám říkám, milí žáci, z hlediska vyššího principu mravního, že útok na tyrana, který nás odřízl od levných energií, není zločinem!“
Dvacet párů mladých očí hledělo obdivně na pana učitele, děkovalo mu, že zasel do jejich duše odvahu a čest, že je neponechal napospas liberálnímu a LGBT marasmu.
A v ten den ředitel školy, ulhaný a podrazácký libtard, kolaborant a zrádce národa snad poprvé ve svém životě dodržel své slovo...
Karel Trčálek
