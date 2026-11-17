Co budu dělat dnes večer 17. listopadu?
17. listopadu už dávno nechodím na Národní třídu. Byl jsem tam jen jednou, v roce 1989, pak už se 17. listopad na Národní třídě změnil jen na nechutné divadlo.
To se raději teple obleču, nasadím si na hlavu čepici a půjdu se dnes večer, jako každý rok, projít ke splavu, kde žena jižanského vzhledu a v pestré květované sukni zpívá, jako každý den, Nohavicovu Kometu, zatímco lidé kolem ní zapalují svíčky.
„Co to dělá ta paní, proč zpívá?“ ptají se děti svých rodičů.
„Zpívá, aby zasypávala příkopy a spojovala společnost,“ odpovídají rodiče.
„A to jí není zima?“ diví se děti.
„Hřeje ji víra ve vlastní pravdu, kterou má,“ odpovídají rodiče.
„Takže ta paní je disidentka, když věří, že má pravdu?“ vyzvídají děti.
„Ne, ta paní není disidentka, ta paní je desolátka, aspoň si to myslí,“ odpovídají rodiče.
„Tak to bude svatá!“ vykřiknou rodiče.
„Ano, ta paní je svatá,“ přikývnou rodiče a zapálí další svíčku, protože čím víc svíček, tím větší 17. listopad.
I letos večer tam zajdu, poslechnout si zpěv svaté dezolátky, která věří ve svou pravdu, a proto ji není u splavu, kde vysedává celé dny, nikdy zima.
Myslím, že důstojnější připomínka 17. listopadu už nemůže existovat...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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