Chce Petr Pavel kandidovat na prezidenta SSE a dopouští se tak zrady na našich lidech?
Mám doma akvárium a v něm rybičky.
Vím, že je to pošetilost, vím, že si ťukáte na svoje čelo.
„Akvárium! Rybičky! Takové bláznovství, když Pavel chce kandidovat na prezidenta Spojených států evropských a dopouští se vlastizrady na našich lidech, kteří nikdy, ale vůbec nikdy nebyli v KSČ, kteří nikdy, ale opravdu nikdy nevolili bývalého komunistu a agenta StB Babiše, kteří nikdy, ale opravdu nikdy nevolili Stačilo, kteří nikdy, ale opravdu nikdy spolu s komunisty a Klausem a Okamurou nehýkali, že Sudeťáky u nás nechceme!
Mít rybičky v takové době může mít jen blázen!“ jste zděšení mým bláznovstvím.
Ale co se dá dělat?
Mám rybičky a proto se musím občas vydat do obchodu pro domácí mazlíčky, abych pro rybičky koupil krmivo. V tom obchodě mají křečka. Nádherného, kulatého, vypaseného křečka, jak už křečci bývají. Tento křeček běhá pořád v kole a děti, které ho pozorují, jsou z něho nadšené.
„Jé, ten je nádherný!“ piští děti.
I já se zdržím u tohoto křečka, který pořád běhá v kole, i já pištím nadšením, když vidím kulatého vypaseného křečka, jak se ve svém kole nezastaví a běží a běží, a přitom stojí pořád na místě.
A řeknu vám, že není na světě šťastnějšího živého tvora než tohoto křečka, který, když nespí, nebo nejí, bez přestání běhá ve svém bludném kruhu...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře