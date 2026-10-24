Česko čekají o víkendu masové protesty opozice kvůli. Vláda nasadí vrtulníky a vodní děla
Česko čeká rušný víkend. Poté co vláda Andreje Babiše splnila svůj předvolební slib a předložila ke schválení zákon o zrušení poplatků pro veřejnoprávní liberální a proválečná propagandistická média, která lidem lžou od rána do večera a prostřednictvím večerníčků ohrožují vlasteneckou mravní výchovu dětí, se opozice chystá prostřednictvím masových protestů svých zmanipulovaných příznivců vyvolat v zemi naprostý chaos.
Na sítích se už objevují výzvy opozičních politiků k rabovaní obchodů a podpalovaní veřejných budov.
„Opentlíme mu ten jeho hrad ukrajinskými vlajkami!“ vyzývají například opoziční vůdci své příznivce, aby věšeli na dům Tomia Okamury ukrajinské vlajky.
Vláda Andreje Babiše proto plánuje, pro zachování demokratických pořádků v zemi, nasadit o víkendu přibližně sedmdesát tisíc policistů a vojáků, kteří mají zabránit státnímu převratu organizovanému liberálně progresivistickou opozicí a sudetskými Němci.
„Po celé zemi bude rozmístěno přibližně 200 obrněných vozidel Pandur a 150 vodních děl. Nasazena bude rovněž jezdecká policie, bezpilotní letouny, protidronová zařízení nebo vrtulníky, letouny F-35 a ruští bezpečnostní experti. Bezpečnostní složky budou proti výtržníkům z řad opozice postupovat zcela nekompromisní a to jak v Praze, tak i v Berouně a okolí, jakož i v dalších částech země,“ upřesňuje poslanec Foldyna vládní opatření proti opozičním protestům, jejichž cílem je svržení řádně zvolené vlády opozicí vyhecovanými demonstranty, kteří si privatizovali i 17. listopad.
Připojme se i proto my, naši lidé, k obraně republiky a nedovolme, abychom financovali Českou televizi z našich důchodů a našich peněz, protože nám Česká televize lže a protože není vyvážená, bojujme za to, aby byla financovaná ze státní rozpočtu, protože to je jediná záruka toho, že média přestanou lhát a opozice rozkrádat stát!
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