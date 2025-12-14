Česká televize si dovolila hodně. Její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz!!!
Nikdy nebylo hůř než teď!
Ale diví se tomu ještě někdo?
Jak by mohlo být dobře, když mámě za sebou čtyři roky destrukčního působení té nejhorší vlády na světě, v jejímž čele stál ten nejhorší premiér na světě, mnohokrát usvědčený lhář a majitel jednoho miliónu Kč zaparkovaného ve velmi pochybné kampeličce?
Mainstreamová média, a Česká televize především to před námi stále ještě tají, ale každý, kdo má uši a oči, to dobře slyší a vidí, jak bídně na tom jsme.
Jsme na tom ještě hůř než Němci po druhé světové válce.
Šílené ceny energií nás vehnaly do huňatých, nesnesitelně škrábavých svetrů, které si nesundáváme ani na noc. Naše města i naše vesnice leží v sutinách, rozbombardované jako daň za to, že nás Fiala vtáhl do války. Potraviny jsou už jen na příděl, protože z peněz, našich dobrých českých peněz, se kvůli Fialově inflaci staly jen přídělové lístky.
A to nemluvím o mravním marasmu, do něhož zatáhli liberálové, když jsme na veřejnosti museli říkat něco jiného, než co říkáme doma, kdy jsme museli násilně potlačovat svoji touhu po míru, protože bruselský režim nutil mávat válečnými mávátky.
Za této situace nemůžeme na Andreje Babiše nahlížet nijak jinak než jako na Spasitele, který přišel podruhé na tento svět, aby jej proměnil ve své království, v němž už nebude žádného pláče a žádného skřípění zubů, vyjma pláče a skřípění zubů libtardů a válečných fanatiků.
Ale zadarmo to nebude, protože žádná spása není zadarmo!
Andrej Babiš jasně říká: „Udělám z České republiky nejlepší místo k žití na této planetě!“
Co tím myslí, když to říká?
Myslí tím: „Slibuji vám krev, pot a slzy na cestě, na jejímž konci je ráj!“
A má pravdu, protože Spasitelé mají vždy pravdu, neboť oni sami jsou Pravdou.
Jak tento jasný vzkaz chápat?
Takto a ne jinak: „Kdo bude makat jako já, ten bude věčně živ a nezahyne!“
A tak to i je.
Andrej Babiš nám přináší naději. Ale tato naděje se naplní jen tehdy, budeme-li makat jako on, který z nuly vybudoval miliardové impérium. I my máme teď holé ruce a holý zadek, všechno, co jsme měli, museli jsme dát Ukrajincům. Ale budeme-li makat jako Andrej Babiš, budou nám i po zásluze valorizovány naše důchody, přestaneme být otroky ve své vlastní zemi.
Jsme proto svými vlastními dějinami, svou vlastní vůlí, jež se zhmotnila v drtivém volebním vítězství Andreje Babiše, postaveni před osudovou volbu: „Chceme následovat Andreje Babiše, chceme žít věčně, chceme makat jako on, chceme z nuly vybudovat miliardové impérium jako Andrej Babiš? Nebo nic z toho nechceme a dál budeme žít ve lži, protože se nikdy nedozvíme pravdu o Dozimetru, kampeličce a bitcoinech?“
Jestli chceme následovat, na základě naší svobodné volby, Andreje Babiše, pokud chceme odmítnout zlo, jež nám vládlo s následky tak tragickými pro naši zemi, tak musíme říct: „Ano, chceme krev, pot a slzy, chceme makat jako Andrej Babiš, chceme myslet na české lidi jako Andrej Babiš!“
Což netrpěl Andrej Babiš za nás všechny po celé ty čtyři roky, kdy nám vládlo Zlo?
A nepřinášel on sám na oltář českého národa svou krev, svůj pot a své slzy?
A nepřináší nám svoji krev, svůj pot a své slzy i nyní, abychom mohli vstoupit do Jeho království?
Věci se mají jasně a přehledně.
Budeme-li stát za Andrejem Babišem jako jeden muž a jako jedna žena, nemůže se nám už nic stát, protože zlé síly nad námi definitivně ztratí svou moc.
Budeme-li zkrápět naši spálenou zemi svou krví, svým potem a svými slzami, promění se naše rozvrácená a rozkradená vlast ve skutečný ráj.
S Andrejem Babišem to dokážeme!
S ním bude jakákoliv naše oběť radostí, protože budeme vědět, že to my jsme byli těmi posledními, kteří jsou nyní prvními, že my jsme byli těmi poníženými, kteří jsou nyní povýšeni na své vlastní pány!
Víra v lepší a svobodnější zítřky přestává být šílenstvím a stává zdravým selským rozumem, který jistě již brzy přinese své kýžené plody, protože to byl sám Bůh, kdo spolu s námi řekl: „Budiž Babiš!“
Karel Trčálek
Ano, válka je zločin!
A ta, která se bude bezprostředně týkat i nás, je na spadnutí. A ve chvíli, kdy vypukne, stanou se i z nás zločinci...
Karel Trčálek
Pětina mladých učitelů chce opustit školství kvůli vztahům se staršími kolegy
Školství houfně opouštějí mladí učitelé. Vadí jím špatné vztahy se staršími kolegy a proto dávají školství vale...
Karel Trčálek
Bude 9. prosinec vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ve společnosti důkladné poučení a příště volby zfalšovali mnohem důkladněji...
Karel Trčálek
Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...
Do prezidentských voleb bude Filip Turek zase fit a potom bude na Hradě sedět konečně někdo normální, někdo, kdo se nebojí říct, že nejlepším lékem na všechno je neředěné Savo...
Karel Trčálek
Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců
Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak...
Pomáhá dětským duším. Kvůli sociálním sítím se rozšířilo sebepoškozování, říká
Duševních problémů dětí a mládeže v posledních letech stále přibývá, ale dětských psychologů a...
Pátrání po dvanáctiletém chlapci pokračuje, policie žádá řidiče o záznamy z autokamer
Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se...
DEPO2015 má novou střechu. Světlíky jsou z pětistovky atypických tabulí skla
Areál DEPO2015 v Plzni, který kdysi sloužil dopravnímu podniku, má za sebou první etapu...
Obchodní prostory s výlohou a skvělým zázemím v centru 82 m2, Velké Meziříčí
Komenského, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
11 990 Kč/měsíc
- Počet článků 3163
- Celková karma 23,23
- Průměrná čtenost 850x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře