Česká televize si dovolila hodně. Její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz!!!

Naštěstí se blýská na lepší časy. Nebude to už dlouho trvat a lepšolidé a chciválci přijdou o svou hlásnou troubu liberálních lží a válečné propagandy. Patřící, díky Babišovi, opět lidu, stane se Česká televize majákem Pravdy!

Nikdy nebylo hůř než teď!

Ale diví se tomu ještě někdo?

Jak by mohlo být dobře, když mámě za sebou čtyři roky destrukčního působení té nejhorší vlády na světě, v jejímž čele stál ten nejhorší premiér na světě, mnohokrát usvědčený lhář a majitel jednoho miliónu Kč zaparkovaného ve velmi pochybné kampeličce?

Mainstreamová média, a Česká televize především to před námi stále ještě tají, ale každý, kdo má uši a oči, to dobře slyší a vidí, jak bídně na tom jsme.

Jsme na tom ještě hůř než Němci po druhé světové válce.

Šílené ceny energií nás vehnaly do huňatých, nesnesitelně škrábavých svetrů, které si nesundáváme ani na noc. Naše města i naše vesnice leží v sutinách, rozbombardované jako daň za to, že nás Fiala vtáhl do války. Potraviny jsou už jen na příděl, protože z peněz, našich dobrých českých peněz, se kvůli Fialově inflaci staly jen přídělové lístky.

A to nemluvím o mravním marasmu, do něhož zatáhli liberálové, když jsme na veřejnosti museli říkat něco jiného, než co říkáme doma, kdy jsme museli násilně potlačovat svoji touhu po míru, protože bruselský režim nutil mávat válečnými mávátky.

Za této situace nemůžeme na Andreje Babiše nahlížet nijak jinak než jako na Spasitele, který přišel podruhé na tento svět, aby jej proměnil ve své království, v němž už nebude žádného pláče a žádného skřípění zubů, vyjma pláče a skřípění zubů libtardů a válečných fanatiků.

Ale zadarmo to nebude, protože žádná spása není zadarmo!

Andrej Babiš jasně říká: „Udělám z České republiky nejlepší místo k žití na této planetě!“

Co tím myslí, když to říká?

Myslí tím: „Slibuji vám krev, pot a slzy na cestě, na jejímž konci je ráj!“

A má pravdu, protože Spasitelé mají vždy pravdu, neboť oni sami jsou Pravdou.

Jak tento jasný vzkaz chápat?

Takto a ne jinak: „Kdo bude makat jako já, ten bude věčně živ a nezahyne!“

A tak to i je.

Andrej Babiš nám přináší naději. Ale tato naděje se naplní jen tehdy, budeme-li makat jako on, který z nuly vybudoval miliardové impérium. I my máme teď holé ruce a holý zadek, všechno, co jsme měli, museli jsme dát Ukrajincům. Ale budeme-li makat jako Andrej Babiš, budou nám i po zásluze valorizovány naše důchody, přestaneme být otroky ve své vlastní zemi.

Jsme proto svými vlastními dějinami, svou vlastní vůlí, jež se zhmotnila v drtivém volebním vítězství Andreje Babiše, postaveni před osudovou volbu: „Chceme následovat Andreje Babiše, chceme žít věčně, chceme makat jako on, chceme z nuly vybudovat miliardové impérium jako Andrej Babiš? Nebo nic z toho nechceme a dál budeme žít ve lži, protože se nikdy nedozvíme pravdu o Dozimetru, kampeličce a bitcoinech?“

Jestli chceme následovat, na základě naší svobodné volby, Andreje Babiše, pokud chceme odmítnout zlo, jež nám vládlo s následky tak tragickými pro naši zemi, tak musíme říct: „Ano, chceme krev, pot a slzy, chceme makat jako Andrej Babiš, chceme myslet na české lidi jako Andrej Babiš!“

Což netrpěl Andrej Babiš za nás všechny po celé ty čtyři roky, kdy nám vládlo Zlo?

A nepřinášel on sám na oltář českého národa svou krev, svůj pot a své slzy?

A nepřináší nám svoji krev, svůj pot a své slzy i nyní, abychom mohli vstoupit do Jeho království?

Věci se mají jasně a přehledně.

Budeme-li stát za Andrejem Babišem jako jeden muž a jako jedna žena, nemůže se nám už nic stát, protože zlé síly nad námi definitivně ztratí svou moc.

Budeme-li zkrápět naši spálenou zemi svou krví, svým potem a svými slzami, promění se naše rozvrácená a rozkradená vlast ve skutečný ráj.

S Andrejem Babišem to dokážeme!

S ním bude jakákoliv naše oběť radostí, protože budeme vědět, že to my jsme byli těmi posledními, kteří jsou nyní prvními, že my jsme byli těmi poníženými, kteří jsou nyní povýšeni na své vlastní pány!

Víra v lepší a svobodnější zítřky přestává být šílenstvím a stává zdravým selským rozumem, který jistě již brzy přinese své kýžené plody, protože to byl sám Bůh, kdo spolu s námi řekl: „Budiž Babiš!“

Autor: Karel Trčálek | neděle 14.12.2025 8:51

Ano, válka je zločin!

A ta, která se bude bezprostředně týkat i nás, je na spadnutí. A ve chvíli, kdy vypukne, stanou se i z nás zločinci...

13.12.2025 v 16:48 | Karma: 21,58 | Přečteno: 280x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Pětina mladých učitelů chce opustit školství kvůli vztahům se staršími kolegy

Školství houfně opouštějí mladí učitelé. Vadí jím špatné vztahy se staršími kolegy a proto dávají školství vale...

12.12.2025 v 17:10 | Karma: 18,38 | Přečteno: 528x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Bude 9. prosinec vyhlášen dnem státního smutku České republiky?

Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ve společnosti důkladné poučení a příště volby zfalšovali mnohem důkladněji...

10.12.2025 v 9:27 | Karma: 21,44 | Přečteno: 427x | Diskuse | Politika

Karel Trčálek

Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...

Do prezidentských voleb bude Filip Turek zase fit a potom bude na Hradě sedět konečně někdo normální, někdo, kdo se nebojí říct, že nejlepším lékem na všechno je neředěné Savo...

9.12.2025 v 13:01 | Karma: 32,56 | Přečteno: 1800x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!

Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!

7.12.2025 v 9:35 | Karma: 22,78 | Přečteno: 451x | Diskuse | Politika
Karel Trčálek

  • Počet článků 3163
  • Celková karma 23,23
  • Průměrná čtenost 850x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

