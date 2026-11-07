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Česká televize je hnisající vřed, který je potřeba vyříznout z těla našeho národa

Karel Trčálek
Televizní poplatky jsou marginálie na naší cestě od totalitářské liberální demokracie k úplné státní i národní suverenitě. Uměle vyvolaný humbuk kolem České televize slouží opozici k tomu, aby maskovala svou protistátní činnost

Před dvěma roky, též na prahu kruté a nesmlouvavé zimy jako nyní, jsem už měl po krk fyjalové bídy, která tehdy právě vrcholila a kdy okradení a ožebračení důchodci byli jen vrcholkem ledovce (např. Ladislav Jakl během velkého fyjalového teroru přišel o třetinu životních úspor!).

„Stačilo, Fyjalo!“ řekl jsem, sebral celou rodinu včetně tchyně a odjel na dva měsíce na Bali, abych si od toho fyjalového hnusu aspoň na chvíli odpočinul a opravdu jsem se na Bali s žádnou brutální cenzurou nesetkal a nikdo mi tam nenadával do dezolátů jen proto, že mě Fyjala ožebračil.

Bohužel se mi hned druhý den naší, jinak fakticky skvělé dovolené, udělal hnusný vřed a ještě jako na potvorou v intimních partiích.

Nic odpornějšího, než hnis, který z tohoto vředu vytékal, jsem, když si odmyslím Českou televizi, opravdu neviděl. Nezbývalo mi, než po dvou týdnech trápení přerušit dovolenou a odletět do Dubaje, abych tam na jedné soukromé klinice vyřešil, jak dál s tím odporným vředem.

„Vyříznout!“ byl nekompromisní lékař, též Čech, který v Dubaji pracoval za byt a stravu a jeho jediným příjmem byly úplatky od českých pacientů.

„Bude to bolet?“ zeptal jsem se s neskrývanými obavami.

„Bude to svinsky bolet,“ ubezpečil mě lékař a opravdu to svinsky bolelo.

Ale jiné řešení nebylo, protože hnisající vřed se musel vyříznout, abych zbytek dovolené strávil už bez jakýchkoliv problémů.

A to platí i pro Českou televizi, která je přesně takovým hnisajícím vředem na těle českého národa.

Vzpomínáte si, kdy jste slyšeli v České televizi pravdu?

Já teda ne!

Vzpomínáte si, kdy se v České televizi mluvilo o míru?

Já teda ne!

Vzpomínáte, kdy jsme po volbách, které opozice drtivě prohrála, slyšeli v České televizi, že už se máme líp?

Já teda ne!

Jediné, co v České televizi slyším a vidím, když ji omylem zapnu, jsou liberální lži a válečná propaganda, která nás má připravit na válku proti Rusku.

Stejný hnis, jako vytékal z mého vředu, vytéká i z České televize, hnusný liberální hnis, který se neštítí žádné lži.

„Vyřezat!“ řekl mi tehdy chirurg v Dubaji.

„Vyřezat!“ říkám já teď na adresu České televize.

A pokud to snad bude někoho bolet, bude to jeho chyba, neměl nechat hnisat tento veřejnoprávní vřed tak dlouho.

Za sebe ale říkám, že mne to bolet nebude a to vím, jak svinská je to bolest, když vám vyřezávají vřed...

Autor: Karel Trčálek | sobota 7.11.2026 9:59 | karma článku: 8,66 | přečteno: 74x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3397
  • Celková karma 22,50
  • Průměrná čtenost 829x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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