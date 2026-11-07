Česká televize je hnisající vřed, který je potřeba vyříznout z těla našeho národa
Před dvěma roky, též na prahu kruté a nesmlouvavé zimy jako nyní, jsem už měl po krk fyjalové bídy, která tehdy právě vrcholila a kdy okradení a ožebračení důchodci byli jen vrcholkem ledovce (např. Ladislav Jakl během velkého fyjalového teroru přišel o třetinu životních úspor!).
„Stačilo, Fyjalo!“ řekl jsem, sebral celou rodinu včetně tchyně a odjel na dva měsíce na Bali, abych si od toho fyjalového hnusu aspoň na chvíli odpočinul a opravdu jsem se na Bali s žádnou brutální cenzurou nesetkal a nikdo mi tam nenadával do dezolátů jen proto, že mě Fyjala ožebračil.
Bohužel se mi hned druhý den naší, jinak fakticky skvělé dovolené, udělal hnusný vřed a ještě jako na potvorou v intimních partiích.
Nic odpornějšího, než hnis, který z tohoto vředu vytékal, jsem, když si odmyslím Českou televizi, opravdu neviděl. Nezbývalo mi, než po dvou týdnech trápení přerušit dovolenou a odletět do Dubaje, abych tam na jedné soukromé klinice vyřešil, jak dál s tím odporným vředem.
„Vyříznout!“ byl nekompromisní lékař, též Čech, který v Dubaji pracoval za byt a stravu a jeho jediným příjmem byly úplatky od českých pacientů.
„Bude to bolet?“ zeptal jsem se s neskrývanými obavami.
„Bude to svinsky bolet,“ ubezpečil mě lékař a opravdu to svinsky bolelo.
Ale jiné řešení nebylo, protože hnisající vřed se musel vyříznout, abych zbytek dovolené strávil už bez jakýchkoliv problémů.
A to platí i pro Českou televizi, která je přesně takovým hnisajícím vředem na těle českého národa.
Vzpomínáte si, kdy jste slyšeli v České televizi pravdu?
Já teda ne!
Vzpomínáte si, kdy se v České televizi mluvilo o míru?
Já teda ne!
Vzpomínáte, kdy jsme po volbách, které opozice drtivě prohrála, slyšeli v České televizi, že už se máme líp?
Já teda ne!
Jediné, co v České televizi slyším a vidím, když ji omylem zapnu, jsou liberální lži a válečná propaganda, která nás má připravit na válku proti Rusku.
Stejný hnis, jako vytékal z mého vředu, vytéká i z České televize, hnusný liberální hnis, který se neštítí žádné lži.
„Vyřezat!“ řekl mi tehdy chirurg v Dubaji.
„Vyřezat!“ říkám já teď na adresu České televize.
A pokud to snad bude někoho bolet, bude to jeho chyba, neměl nechat hnisat tento veřejnoprávní vřed tak dlouho.
Za sebe ale říkám, že mne to bolet nebude a to vím, jak svinská je to bolest, když vám vyřezávají vřed...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
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Putin - oslava ruského pacifismu
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