Češi i přes špatné počasí spontánně vycházejí do ulic. Podpora Pavla je doslova masová
Výňatky z myšlének strýca Burčáka
Seděl jsem doma v srpnu 1968, seděl jsem doma v srpnu 1969, jen 17. listopadu 1989 jsem, přiznávám, neseděl doma, protože to jsem seděl na okresním štábu Lidových milicí. A tak sedím doma aspoň teď, když lidé vycházejí masově do ulic, aby vyjádřili jednomyslnou podporu komunistovi na Hradě. Já ale do ulic nevyrážím, já, u nás v Uherském Hradišti, chodil jen na prvomájové a lampionové průvody, moje mávátko byl největší a můj lampión svítil nejvíc ze všech!
„Na mě si nepřijdou!“ směji se tiše, když se přes záclonu dívám ven, když vidím ty lidi, jak se spontánně seřazují do šestistupů, aby vyjádřili podporu hrdinovi, jenž se sesypal z jedné smsesky, kterou mu poslal pan Macinka kvůli Turkovi, za kterého se postavil Babiš, i celý národ. „Jen si jděte, jen si pochodujte, i na vás dojde, až ve stejných šestistupech pomašírujete na Ukrajinu, kam vás pošle morální maják!
Jen si mašírujete, když vám ze nevadí ze všeho nejvíc to pokrytectví a dvojí metr všech těch dnešních správňáků, kteří se ve svých názorech točí jako korouhvičky a to svatouškovství a nekritické zbožštění při adoraci těch jejich model, které si postaví na piedestal těch jedině správných hodnot, a tím nemyslím vůbec Babiše, tím myslím Pávka, zrádce největšího!
Převlékači a různé kreautury tu byly, jsou a budou, co svět světem stojí a tím nemyslím Rajchla nebo Okamuru, nebo Turka, tím myslím Pávka, komunistického Rozvědčíka. Ale že jim na to stále dokola naskakují i lidé poměrně inteligentní, to mi hlava nebere!“
Směji se protože já jim na to nenaskočil, i když jsem též poměrně inteligentní.
Doma budu, nikam nepůjdu, na televizi se dívat budu, ale ne na Českou, jak Pávek exhibuje na olympiádě!
Já za komunistu neudával jako on, já za komunistů, kterých bylo milión, stavěl domy a jaderné elektrárny, já za komunistů mával mávátkem, abych rozehnal mraky, já za komunistů svítil svým lampiónem na cestu těm, kteří zbloudili, protože na podzim je už brzy tma a člověk snadno sejde ze správné cesty ke světlým zítřkům, kdy bude našim lidem zase líp!
Karel Trčálek
Mnozí spoluobčané nestojí na správné straně. Tak to bohužel je
Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože včera svoloč a svině, ale dnes už naši lidi!
Karel Trčálek
Sport je krutý (a krásný zároveň)!
Když si čtete Vergilia v originále, víte už dopředu, jak to dopadne, takže ho vlastně ani nemusíte číst, natož v originále. Ale ve sportu je možné všechno, zvlášť když dopujete...
Karel Trčálek
Je pro skladníky lepší magorák nebo tatranský čaj?
Smyšlený příběh, který se odehrává v období burčáku v jedné vesnici na Valašsku a vystupují v něm tři osoby, které nikoho nepřipomínají...
Karel Trčálek
Převlékač kabátů Pavel exhiboval na olympiádě, tentokrát v oblečení českých sportovců
Rozdvědčík na Hradě, který vítal okupační vojsko s otevřenou náručí, tentokrát vyměnil uniformu ČSLA za oblečení českých olympioniků a dopadlo to vskutku tragicky...
Karel Trčálek
Lze člověka opravdu odsoudit bez soudu? V EU ano!
Nemusíte žít v Rusku, abyste vypadli z okna. Úplně stačí, když budete žít v EU a tvrdit, že Rusko není agresor a za válku na Ukrajině může kolektivní Západ...
- Počet článků 3201
- Celková karma 23,50
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře