Bývalý komunista Pávek alias Pavel se setkal s papežem a pro někoho to je malý zázrak...
Robert Fico byl kdysi členem KSS, Komunistické strany Slovenska.
„Chci se podílet na budování rozvinuté socialistické společnost a taky chci bojovat za mír mezi národy, proto si podávám přihlášku do KSS, chci dát všechny své síly ve prospěch pracujícího lidu Československé socialistické republiky pod vedením Sovětského svazu!“ vysvětloval Fico, proč vstupuje do KSS.
Aby se podílel na budování rozvinuté socialistické společnosti.
Ale pak, po mnoha letech od té památné chvíle, kdy Fico v roce 1987 vstoupil do KSS, došlo k zázraku.
Skutečnému zázraku, protože se bývalý komunista Fico setkal s progresivistickým papežem Františkem I.
Stalo se tak ve Vatikánu.
František I. přijal bývalého komunistu Fica a ten zůstal věren straně i slovenskému lidu, když papežovi Františku I. vmetl do tváře slova, která si přečetl na webu rovněž bývalého komunisty Petra Hájka: „Odstup ode mne, Satane! Tvoje volba není vůbec platná! Ponížil jsi papežský úřad na úroveň dekadentní politické praxe Západu, postavil jsi čas překonávající papežský úřad na banální rovinu politiků volených na omezený čas, tedy s výjimkou Trumpa, Putina, Orbána a mě, tedy nás, světových lídrů, kteří svůj úřad zastáváme doživotně!
Vzal jsi Petrově stolci vertikálu mířící k Absolutnu a učinil si z něj horizontální post jakéhosi, kdykoliv vyměnitelného šéfa vatikánského státu. A tím jsi dal za pravdu všem odpadlíkům a nepřátelům církve, kteří už po staletí papežský úřad zuřivě odmítají!
Proto tě, jménem slovenského lidu a jménem tisícileté cyrilsko-metodějské tradice, proklínám, proklínám tě, jménem slovenského lidu, protože jsi žehnal migrantům, kteří zaplavují Evropu!
Buď navždy proklet, Antikriste!“
A pak se stal ten zázrak.
Bůh vyslyšel, zřejmě na přímluvu největších Slováků sv. Cyrila a sv. Metoděje, kletbu bývalého komunisty Fica a papež František I. se po setkání s Ficem skutečně odporoučel do pekla.
Tedy přesně tam, kam ho celé roky jeho pontifikátu posílal bývalý komunista Petr Hájek a poctivý katolík Semín z vlasteneckého spolku Svatopluk, jehož příznivcům vždy každý rok vyhrává k tanci a dobré náladě v Příčovech i sám náš největší básník...
Karel Trčálek
Prezident Pavel, morální maják vysoce čnící nejen nad hrobem Jana Palacha
Sotva může něco víc zvýraznit význam výjimečné Palachovy nejvyšší oběti (s níž má ovšem jedna česká spisovatelka problém), než milicionářská uniforma strýca Burčáka...
Karel Trčálek
Nezvolením V. Rakušana místopředsedou sněmovny prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu
Karel Trčálek
Babišova vláda dělá jen to, co slíbila
Před měsícem se ujala vlády nová koalice a od té doby jsou média, víme, která, netřeba je jmenovat plná kritiky jejích kroků. Často takové intenzity, že až člověk diví, že se najde někdo, kdo takovou komedii od nečekal...
Karel Trčálek
Jak přežít Babišovu vládu? Podle jejího působení to vypadá, že to bude velmi lehké...
Podle toho, co zatím předvádí vládní šestikoalice to vůbec nevypadá na žádnou tragédii, ale naopak na skvělou komedii s Andrejem Babišem ve vedlejší roli...
Karel Trčálek
Konec plastových hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu, který ovšem lidská práva nepotlačoval, ba právě naopak!
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...
Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky
Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...
Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil
Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 3186
- Celková karma 22,79
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře