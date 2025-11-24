Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?
Pokud se někdo může považovat za morálního arbitra, je to strýc Burčák!
17. listopadu 1989 se totiž neúčastnil KGB zorganizované demonstrace studentů, které na Národní třídě zmlátil prezident Pavel, t.č. komunistický rozvědčík, ale namísto toho stavěl zeď družstevního kravína.
Tato skutečnost z něj udělala morálního arbitra s vytříděným čichem právě na převlékače kabátů, kteří se po 17. listopadu 1989 vyrojili jako kobylky, vyjma prof. Václava Klause, ten se svou, jinak zakázanou láskou ke kapitalismu netajil ani za komunismu a proto ho komunisté nechali pracovat v Prognostickém ústavu.
Stačilo se proto před strýcem Burčákem jen tak zmínit o nějakém převlékači kabátu a on se hned rozhohnil, jako se musí rozohnit každý čistý a poctivý člověk, kterým strýc Burčák bezesporu je.
Sám jsem se o tom teď přesvědčil.
Zmínil jsem se totiž před strýcem Burčákem o armádním generálu Liškovi a hned byl oheň na střeše.
„Myslíš toto, převlékače kabátů, který slíbil věrnost Rakousku-Uhersku a Habsburkům, kteří po tři sta let provozovali po Bílé hoře genocidu českého národa?
Aby ovšem při první příležitosti porušil svoji přísahu a zběhl, a následně bojoval na Sibiři proti ruským bolševikům, jejichž vůdce Lenin vydal Dekret o míru, takže to byl ještě protiruský válečný štváč, stavící se proti míru?
Místo toho, aby se legie vzdaly bolševikům, tak s nimi bojovaly, prolévaly slovanskou krev, zfanatizované Fialovou protiruskou válečnou propagandou!
A kdo zradí jednou, jako generál Liška, který po rozpadu Rakouska-Uherska zradil a stal se důstojníkem československé armády, ten už je zrádce navždy!
To se pěkně ukázalo po Mnichovu!
Místo toho, aby se Alois Liška radoval, že se podařilo v Evropě zachránit mír, že při nesmyslné obraně Československa nemuseli za zkorumpovanou první republiku umírat mladí, sotva plnoletí chlapci z Podkarpatské Rusi, uprchl v roce 1940 z Protektorátu, aby mohl v rámci československých zahraničních jednotek eskalovat válečný konflikt, který mezitím vypukl, protože se Západ dostatečně neomluvil Německu za jeho potupu po první světové válce.
Takového převlékače kabátů mám obdivovat?
Který, když komunisté u nás začali budovat spravedlivý sociální řád, abychom se měli všichni líp, utekl na Západ, aby mohl dál škodit, za což mu Havel, jenž ani nebyl 17. listopadu na Národní třídě, ale na Hrádečku, vrátil české občanství a hodnost armádního generála za potlesku těch nejzarputilejších bojovníků proti komunismu a nejhlasitějších zvěstovatelů Pravdy a Lásky, takže se Vize absurdního divadla Největšího Dramatika československé kultůůry konečně naplnila?
Ani náhodou!
Byl jsem dva roky na vojně. A takoví týpci byli těmi nejhoršími z nejhorších!“
No, a mně, jako vždy, nezbývalo než dát strýcovi Burčákovi, který 17. 11. 1989 stavěl kravín, opět za svatou pravdu...
Karel Trčálek
Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán
Fico a Orbán jsou jediní rozumní politici v Evropě, kteří chápou, že jedinou podmínkou míru je kapitulace Ukrajiny a její postupná likvidace. Na rozdíl od těch, kteří by za mír nejraději bojovali do posledního Ukrajince...
Karel Trčálek
Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!
Fanatičtí liberálové chtějí zničit Rusko, proto vyvolali válku na Ukrajině, která velmi ochotně prováděla genocidu ruskojazyčného obyvatelstva a pak sama, podporovaná fanatickými liberály napadla Rusko. A vy ji za to přejete mír?
Karel Trčálek
Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté
Jářku, taková depka, to není žádná legrace. Ale snad už se blýská, s tím, jak se nezadržitelně blíží fronta, na lepší časy!
Karel Trčálek
Pouťové oslavy 17. listopadu jedné paní spisovatelky
Glosa, která stihla vyjít. Vzpomínky na oslavy 17. listopadu, které se nám zvrhly. A pochvala jedné paní spisovatelky...
Karel Trčálek
Šikana Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů je nedůstojná a škodí naši zemi!
Bůhví, proč vítěz voleb, hnutí ANO, nedokáže na post premiéra na místo Babiše nabídnout někoho fundovanějšího a schopnějšího...
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Rána jako z děla. Cestující popsala srážku u Zlivi, vlakem nějaký čas nepojede
Sedmnáctiletá Ema Faltýnová ve čtvrtek do Strakonic do školy nedojela. Seděla totiž v rychlíku,...
Primabalerína s bolístkami, láskou i vášní, popisuje autorka knihu o Nikole Márové
Taneční teoretička a publicistka Zuzana Rafajová vydává knižní rozhovor s primabalerínou Nikolou...
Vyzkoušeli si kyberútok, řekl komunista Filip o Milionu chvilek. Teď se musí omluvit
Někdejší předseda KSČM Vojtěch Filip se musí omluvit spolku Milion chvilek za to, že jej před šesti...
ANO, SPD a Motoristé chtějí, aby končící vláda předělala návrh rozpočtu
Přímý přenos Česká republika míří k rozpočtovému provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se shodla, že...
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...
- Počet článků 3151
- Celková karma 22,50
- Průměrná čtenost 850x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře