Budou o nových ministrech rozhodovat volby nebo petice umělců, ekologů a dalších?
Petr Macinka byl vždy hodný a poslušný chlapec. Proto to taky tak daleko dotáhl, protože poslouchal Václava Klause. Ale to neznamená, že by byl strašpytel.
Naopak!
Na sociálních sítích se dokázal pěkně rozohnit, nandat to všem aktivistům a alarmistům a vůbec každému, kdo s ním nesouhlasil!
Ale když mu miliardář Tykač, jeho chlebodárce a pasák, řekl, že bude v nové vládě dělat ministra životního prostředí, přece se jen trochu zarazil.
„Já a ve vládě? Nebude to přepisování výsledků voleb? Vždyť jsme dostali jen šest procent hlasů! To už i ti Piráti dostali víc hlasů než my!
Například v Praze jsme dostali jen 5,1% hlasů!“
Ale Macinkovi námitky byl oprávněné jen zdánlivě, protože Tykač mávl rukou: „Ničeho se neboj, už jsem to s Babišem domluvil! Potřebuje imunitu jako sůl, tak vás vezme do vlády, jaképak přepisování volebního výsledku? Jak jsem řekl, budeš dělat ministra životního prostředí.“
Ale Petr Macinka ještě nebyl docela zlomený.
„Ale vždyť já tomu vůbec nerozumím! Kdyby byl prezidentem Zeman, tak mě jistě nejmenuje jako Šmardu a ještě řekne, že nejsem odborník, ale hlupák!
Já jsem vystudoval úplně zbytečný humanitní obor na škole, kde si titul můžeš zaplatit, co já vím o ochraně životního prostředí?!“ namítal, ale opět jen zdánlivě oprávněně Petr Macinka.
„O to jde, abys ničemu nerozuměl, abys hnal tu zelenou pakáž, odtáhl ji za vlasy!“ odplivl si Tykač a pokračoval. „Podívej, já taky vůbec nerozumím zemědělství a přitom vlastním víc jak deset tisíc hektarů půdy a lesů. Smyslem mých investic do půdy je dlouhodobé uložení volných finančních prostředků. Atraktivita je založena na dlouhodobé stabilitě a neustálém, i když pozvolném zvyšování hodnoty zemědělské půdy i lesních porostů.
A proto nepotřebuju, aby pořád někdo házel klacky pod nohy při to mém hospodaření. Babiš ministerstvo zemědělství nepustí, byl by blázen, ale ministerstvo životního prostředí, když mám tolik půdy, taky není špatné.
A potřebuji to taky kvůli rekultivacím.
Hele, ona taková rekultivace není žádná strana a nějaký peníz od státu by se mi na to hodil.
Neboj, to zvládneš!
Zvládáš to na twittru, zvládneš to i v reálu, prostě musíš jako ministr udělat ze všech vědců, co budou proti tobě, lepšolidi, kteří neunesli výsledky voleb a teď kvičí,´,
A pak, dělal jsi mluvčího Klausovi, tak toho víš o životním prostředí jako kdejaký profesor!
Tak už to prostě v politice chodí, vím, o čem mluvím, jinak bych tak nezbohatl. Strnad sponzoruje SPD, tak dostane obranu, já dostanu MŽP a Babiš imunitu.“
„To je fakt, že toho vím o životním prostředí jako kdejaký profesor. Hlavně je třeba zrušit CHKO, protože je to komunistický výmysl. A taky vím, že budoucnost patří spalovacím motorům a uhlí,“ přikývl Macinka Tykačovi na to, že se na základě demokratických voleb stane ministrem životního prostředí.
A proč by se nestal, vždyť na twitru se nebojí nikoho, nebude se bát ani žádných vědců a podobné alarmistické chamradě, nikoho lepšího si příroda za ministra nemohla přát!
Karel Trčálek
- Počet článků 3125
- Celková karma 22,07
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře