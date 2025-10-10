Bude Filip Turek dělat Babišovi zahraniční motospojku?
Václav Klaus seděl s Filipem Turkem ve své oblíbené hospůdce, celkem slušném podniku, a bavili se o všem možné, jak už to u starých a velmi dobrých známých bývá.
„Bude zřejmě ministrem zahraničí,“ prohodil Filip Turek.
„Zahraniční politice rozumím u nás jaké málokdo. Když syn založil Trikoloru, dělal jsem mu poradce pro zahraniční politiku. Každý den si ke mně chodil pro dobrou radu a já mu vždy řekl, že jestli bude na Ukrajině válka, tak to bude zásluhou Polska a pobaltských zemí, protože nechtějí hovořit s Putinem o tom, co měl na oběd, jako já,“ odpověděl na to Václav Klaus.
„Já vím, že tady u nás nejlíp rozumíte zahraniční politice jako nikdo. Proto jsem taky o vás psal diplomovou práci,“ řekl něžně Filip Turek.
„To je od vás pěkné, Filipe, že jste o mně napsal diplomovou práci,“ usmál se Václav Klaus.
„Nechal ji svázat do kůže z pandy velký,“ pochlubil se Filip Turek. „Na vaši počest. A habilitační práci budu psát taky o vás.“
„To je od vás opravdu, ale opravdu velmi pěkné, Filipe, je vidět, že jste skutečně pravicový politik. Já dělal pravicovou politiku už v Prognostickém ústavu, kam mě protlačili z Moskvy,“ pochválil Václav Klaus blonďatého zřejmého ministra zahraničí. „A víte, co mám ještě rád? Mám rád automobilové výfuky! Když je vidím, rozproudí se mi krev v žilách a nevím, který si dřív vybrat! Jakl to ví, on je na čínská auta. On si vybere auto hned, jak je někde číňan, neváhá ani minutu. Vypije půllitr piva a jde hned na to. Ale já to prostě nevím! Chodím od jednoho výfuku k druhému, dívám se od nich a jeden se mi zdá lepší než druhý. Chvíli to trvá, než si některý vyberu.“
„Já mám rád taky výfuky. Prostě je miluji! Mám u postele tři jaguáry, abych měl výfuky hned po ruce, až to na mě zase přijde,“ řekl Filip Turek, ale potom se jeho ostře řezaný obličej zachmuřil, „hele, tamhle od baru se na nás šklebí nějaký levičák!“
„Nesnáším levičáky, jsou falešní a prázdní, chtějí nám vnutit svoji ideologii!“ otřásl se odporem Václav Klaus.
„Půjdu mu srovnat ciferník, levičákovi,“ pronesl ostře Filip Turek a se zaťatými pěstmi se zdvihl a zamířil k baru, u kterého seděl nějaký levičák.
„Proboha, Filipe, vy krvácíte, obvážu vám to svým hedvábným kapesníkem!“ vyjekl Václav Klaus, když se Filip Turek od baru se zakrvácenou rukou.
Ale strach obavy o zdraví možného ministra zahraničí byly naštěstí liché.
„To není moje krev, nekrvácím. Mám jen zakrvácené hodinky, dám je do sava a zase budou čisté,“ uklidnil Filip Turek Václava Klause.
„Ano, Savo je dobré, moc dobré, čistím si v něm svůj knírek,“ oddechl si Václav Klaus a chytil Filipa Turka za pravou ruku, „jsem rád, že se vám nic nestalo. Tihleti levičáci jsou strašlivě zákeřní, vím to z vlastní zkušenosti, když jsem s nimi podepsal opoziční smlouvu.“
„Tenhle ten si už dá na svůj ksicht pozor, už ví, jak se má tvářit, když se mezi sebou baví dva pravicově založení muži,“ řekl Filip Turek.
Dvě sekundy bylo ticho a pak Václav Klaus řekl: „Poslyšte, Filipe, vím o jednom autě, parkuje nedaleko odtud. Je to RAM 1500, stejný, jako má Macinka, jenže bílý. Páni, to je vejfuk, Filipe, kdybyste ho viděl! Jestli chcete, tak vám ho ukážu!“
Filip Turek samozřejmě chtěl.
„Chci, moc ho chci vidět, ten vejfuk. Jen si odskočím na toaletu, abych si vyměnil tyhlety hodinky za čisté. Nosím pro jistotu u sebe vždy dvoje hodinky, to mě naučil Chlad,“ řekl Filip Turek a odskočil si na toaletu.
Nebyl tam dlouho, a když se vrátil, měl na rukou opravdu nové hodinky. Václavu Klausovi se velmi líbily, ale protože nebyl dobrý zloděj a uměl krást jen velmi špatně, bylo to pouze platonické vzplanutí…
Karel Trčálek
Fialo Stačilo! Aneb malé velké Sterzikovo vítězství nad světovými liberálními elitami!
Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dostal v českých volbách víc procent, než kolik dostal R. Fico v těch slovenských...
Karel Trčálek
Mám radost, že jsem se dočkal konce fijalové hrůzovlády, teď už bude jen dobře!
Hrůzovláda se skončila, co více si přát? Víc už si snad ani přát nemůžeme, teď už nám nic zlého nehrozí, doba temna se skončila!!!
Karel Trčálek
Vidláka Sterzika nezachránil před debaklem u Stalingradu ani levný ruský plyn...
Podle Sterzika měly být tyto volby otevřeným střetem, ve kterém se vlastenci pod jeho velením měli utkat se světovými liberálními elitami. A zatím Sterzika jako psa vypráskal Babiš...
Karel Trčálek
Franz Kafka ve filmu A. Hollandové není skutečným Franzem Kafkou, ale jen kreaturou...
Nechápu, proč režisérka A. Hollandová tvrdí, že její film Franz je o Kafkovi, když vůbec o Kafkovi není a nikdy ani nebyl...
Karel Trčálek
Sto a jeden Rakušanův demokrat pana učitele
Kdo má rád komedie a tragikomedie, ten si v příštích dnech, týdnech a měsících jistě přijde na své...
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů
Představte si, že se celý den s nikým nepromluvíte, že vaše role skončila, a s ní i kus vaší...
Čína rozšířila repliku Tchaj-peje, ukazují satelity. Cvičí likvidaci ostrovních lídrů
Čína rozšířila svou repliku tchajwanské metropole Tchaj-pej ve vojenské výcvikové základně...
Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU
Širší vedení lidovců hodnotí výsledky sněmovních voleb. KDU-ČSL, která v nich kandidovala za...
Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů
Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v...
- Počet článků 3121
- Celková karma 22,97
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře