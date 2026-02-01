Bude europoslankyně K. Konečná v neděli demonstrovat za prezidenta rozvědčíka a bolševika?
„Člověk nemusí rozumět všemu,“ říkají moudří lidé.
A mně nezbývá než s nimi souhlasit, protože nerozumím paní Konečné, předsedkyni lobbistického spolku Stačilo! financovaného miliardářem Jandejskem.
Kdysi jsme se totiž, ještě na základní škole, učili, že komunistická strana je revolučním předvojem pracujícího lidu, který komunistům vděčí za všechny sociální vymoženosti, za mír a za svobodu bez kapitalistického vykořisťování.
A taky jsme se učili, že Julia Fučíka, hrdinného odbojáře, kterého zradil udavač Mirek Klecan, jenž na rozdíl od Fučíka bojoval ve španělské občanské válce, popravili hajlující nacisté.
Je proto pro mne nepochopitelné, proč komunistka Konečná sama nepožaduje, aby ministrem vlády miliardáře Babiše nebyl Filip Turek, pohrobek těch, kteří popravili Julia Fučíka, stejně jako ostatní komunistické hrdiny, kteří nesli hlavní tíhu protinacistického odboje v protektorátu, zatímco západní odboj se válel v luxusních londýnských rezidencích, protože svým hajlováním znevažuje právě památku Julia Fučíka a dalších komunistických odbojářů, kteří obětovali své životy.
A taky nerozumím tomu, proč se paní Konečná kategoricky nestaví na stranu pana prezidenta, který je stejným bolševikem, jako byl její nebohý pan otec, který jako člen téže zločinecké organizace KSČ rovněž vítal sovětskou armádu, jako ji vítal prezident Pavel.
Nebo už snad není paní Konečná komunistka?
Je snad paní Konečná libtard, která brutálně útočí na nynější Babišovu vládu, když píše: „Demokracie se krade tím, když jsou mafiáni akcionáři vládních stran.“?
Ano, už je to tak, paní Konečná nejspíše už není komunistka, zradila stranu i lid, stala se libtardem, jinak si to vysvětlit nedovedu...
Karel Trčálek
Prezident Pavel svojí zbabělostí právě prohrál volby, pan Macinka je jasný morální vítěz!
Když Petr Pavel zveřejnil SMS od dvojího, a brzy už možná trojího, ministra Petra Macinky a následné ho obvinil z „vydírání“, tak se tím nejenom dopustil trestného činu, ale tímto svým zbabělým činem si prohrál i volby. Bude líp!
Karel Trčálek
My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Ač drtivě poražen ve volbách, neustal Petr Fiala ve své záškodnické činnosti a stále hází klacky pod nohy nám, našim lidem, při obnově spálené země, která tu po něm zůstala jako memento jeho totalitární liberální demokracie...
Karel Trčálek
Tak hroznou vládu jako teď, jsme tady opravdu ještě neměli!
Od prvních sekund svého jmenování maká Andrej Babiš na tom, abychom se my, naši lidi, měli líp. Přesto se stále ještě najdou deklasované liberální živly, kteří nechtějí, abychom se měli líp a proto zpochybňují dosažené úspěchy!
Karel Trčálek
Před dvaceti lety byl zavražděn František Mrázek. Podle policie měl vraždu provést Slovák
Za vraždu Františka Mrázka nebyl nikdo nikdy obviněn, i když policisté, kteří ji vyšetřovali, dospěli k závěru, že jejím pachatelem je jistý Slovák...
Karel Trčálek
Svobodná diskuze o vystoupení z EU nesmí být žádné tabu!
Kdykoliv se objeví názor, že by bylo lepší vystoupit z EU, objeví se spousta odmítavých reakcí. Tomu se musí učinit přítrž!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře