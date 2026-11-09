Bude europoslankyně K. Konečná prezidentskou kandidátkou sjednocené vlastenecké fronty?
Nejsem vázán žádným slibem, ani přísahou mlčenlivosti a tak se mohu zmínit o tom, co je zatím neveřejné a o čem tuší jen zasvěcenci, kteří nyní horečnatě pracují na sjednocení všech vlasteneckých a uvědoměle antiliberálních sil, jejichž svatým cílem není nic většího než vysvobození našeho národa a našeho státu ze spárů evropské vrchnosti.
Když nedávno vystoupila europoslankyně Konečná ze své rodné strany, vzbudilo to jistý rozruch, zvláště když její zdůvodnění neznělo příliš věrohodně. Tento krok byl ovšem nutný a nezbytný, protože dle všeho, je právě Kateřina Konečná tou vyvolenou osobou, jež se má v nadcházejících prezidentských volbách postavit oné zrůdné liberálně-anglosaské mašinérii, která chce dosadit do čela našeho státu opět povolného rozvědčíka a převlékače kabátů.
Vystoupení z KSČM bylo proto logickým činem, aby se Kateřina Konečná stala kandidátkou a vůdkyní všech zdravě a rozumně uvažujících lidí, kterým už pije jejich slovanskou krev antislovanské záškodnictví opozice a kteří si přejí mír, který nám zaručí nikoliv zbrojení, ale toliko a pouze jednání, jak ostatně víme už z historie.
„Bývalého komunistu na Hradě může porazit jen bývalá komunistka!“ vědí všichni, kteří pracují na sjednocení národa za účelem znovunabytí státní suverenity, o kterou jsme přišli v roce 1989 nikoliv vlastní vinou, ale vinou Václava Havla.
A Kateřina Konečná je skutečně jedinou osobou, která může, i s požehnáním Andreje Babiše, kandidáta amerických zbrojařů porazit, v její ženské osobě by český národ dostal záruku, bude-li paní Konečná skutečně prezidentkou, že nebude nikdy zatažen do všezničující třetí světové války.
To všechno samozřejmě vyžaduje široký konsenzus všech vlasteneckých sil, to všechno si vyžaduje, aby ti, kteří nyní na tomto velkém úkolu pracují, potlačili svá ega a vrhli všechny svoje síly do práce na tomto velkém úkolu dostat paní Konečnou na Hrad.
Naštěstí se tak děje, protože si všichni uvědomují, co by pro nás znamenalo druhé funkční období rozvědčíka na Hradě. Dál by se drancovala naše země, dál by se z České televize šířila liberální válečná propaganda, dál bychom byli otroky ve vlastní zemi a dál by progresivistická a levičácká opozice drze diktovala vládě, co má dělat.
Sjednocení vlastenecký smýšlejících našich lidí je už takřka hotové. Pracovaly na něm všechny vládní strany, i síly stojící mimo vládu, ale o to mocnější, včetně svobodných zednářů, ty v tomto případě zastupuje pan Daniel Sterzik, který na tomto projektu odvedl velký kus práce.
Kandidatura a prezidentská kampaň bude financovaná výhradně z českých peněz. To si vymínila přímo paní Konečná, že financovaní musí být ryze české, že na něj nesmí jít ze zahraničí ani zlatý rubl. Financování se tedy ujal český antisoros židovského původu Daniel Vávra, který si tak plní sen každého herního vývojaře, aby se jeho počítačová hra stala skutečností.
Samotný obsah kampaně a volební program paní Konečné potom dodá český antiaspen instut spolek Svatopluk a podle zákulisních informací bude obsahovat všechna klíčová slova jako je např. ožebračování, greendýl, kampelička, zloději, váleční zločinci, vlastizrádci, liberální diktatura, progresivistické lži apod.
Jako ústřední motto své kampaně si prezidentská kandidátka a největší favoritka prezidentských voleb paní Konečná zvolila heslo: „Nedovolím, aby mladí lidé umírali ve válce proti Rusku, politiku v Evropě nesmí určovat generálové!“
Kandidatura paní Konečné má být symbolicky oznámena na Tři krále a v ten den se zahájí i celonárodní finanční sbírka pod heslem „Národ sobě!“ a to především účelem posílení národní pospolitosti našich lidí, kteří budou přispívat ne na Ukrajince, ale na sebe samotné.
Je už vybrána i hymna vlasteneckého hnutí, která se bude zpívat na všech předvolební shromážděních. Touto hymnou bude píseň Jarka Nohavici, v níž se zpívá, že dokud se hnije, ještě se neumřelo.
Paní Konečná má velkou šanci, že se stane první prezidentkou naší krásné země. Je naší povinností dát ji svůj hlas, protože to bude hlas pro mír a pro svobodu. Pevně věřím, že pse o prezidentských volbách už nebudeme muset stydět za našeho prezidenta, v tomto případě tedy paní prezidentku.
A proto pravím: „Když máme ženu takovou, je naše drahá vlast zachráněná!“
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