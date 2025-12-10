Bude 9. prosinec vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Řeka Ohře není stvořená pro koupání, snad proto, že pramení kdesi v Německu a na naše výsostné území proniká jako cizí germánský, a proto i krajně nepřátelský element.
Přesto se v ní najdou dvě, či tři místa, kde se koupat aplavat dá, obzvláště teď v zimě.
A právě na jedno z těch míst, které se nachází nedaleko hradu Loket, si chodím pravidelně zaplavat, protože to mám prostě rád.
A tak tomu bylo i dnes.
Koupu se v Ohři a vidím, že jde kolem učitelskej do školy.
„Tak ty předčasný volby nebudou, pane učiteli. Víte, jak se povídalo, že to prezident schválně nechce jmenovat Babiše, protože chce, aby byly předčasné volby, že proto je tak aktivistický, a proto si vymyslel neexistující střet zájmů, aby popřel výsledky voleb,“ zavolám na učitelskýho.
A učitelskej na to: „No, jo, ještě v srpnu prohlašoval Petr Pavel, že si nehodlá klást žádné předběžné podmínky, nyní po Andreji Babišovi opakovaně požadoval, aby před svým jmenováním premiérem veřejně vysvětlil, jak chce vyřešit svůj možný střet zájmů, související s jeho vlastnictvím holdingu Agrofert. Navíc si od něj dopředu vyžádal seznam možných ministrů budoucí vlády, byť Babiš dosud premiérem jmenován nebyl, stejně jako to chtěl kdysi po Fialovi Zeman!
To bylo jasný zdržování a nakonec jsem měl pravdu, protože v roce 2021 byly volby až 7. a 8. října a prezident Zeman jmenoval Fialovu nejhorší vládu na světě už 17. prosince!
Kdežto letos se volby konaly už 3. a 4. října, a prezident jmenuje Babišovu vládu až 15. prosince!
Ústava České republiky bohužel ve svém Článku 68 mluví pouze o tom, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Neříká se v ní nic o tom, v jaké době po volbách tak musí učinit, ani nic o tom, v jakých případech může návrh předsedy vlády odmítnout.
Faktem nicméně je, že ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v rozporu se svým srpnovým prohlášením Petr Pavel ten nejvíc aktivistický.
Proto by mě zajímalo, kolik prohlášení ohledně podání kompetenční žaloby na prezidenta k Ústavnímu soudu, případně kolik protestních demonstrací Milionu chvilek pro demokracii bychom již měli za sebou, pokud by stejně aktivistický jako stávající prezident byl jeho hradní předchůdce Miloš Zeman.“
„Máte recht, pane učiteli, jako vždy! Pavel je zrádce a teď se to jen ukázalo a Fiala kope kolem sebe jako celá ta jejich slavná pětidemolice, která drtivě prohrála volby!
Počkejte, uvidíte, že patnáctého prosince vezmou libtardi z Milionu chvilek Strakovku útokem, protože volby byly podle nich podvodem! Už se na to těším,“ dal jsem učitelskýmu za pravdu. „Nechcete si, pane učiteli, taky zaplavat?“
„Děkuji, nechci, já plavu jen v Moravě, ta pramení v Sudetech, a ne v Německu,“ odpověděl pan učitel a pokračoval v cestě do školy.
Tak jsem se zase vyzvracel, hlavu patu to nemaje, nyní zase zkusím třeba něco omalovávat, to snad dopadne líp!
zdroj: blog iDNES Josef Nožička: „Ještě v srpnu prezident Pavel tvrdil, že nechce sestavování vlády protahovat!
Karel Trčálek
Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...
Do prezidentských voleb bude Filip Turek zase fit a potom bude na Hradě sedět konečně někdo normální, někdo, kdo se nebojí říct, že nejlepším lékem na všechno je neředěné Savo...
Karel Trčálek
Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!
Karel Trčálek
Můj vánoční kapr
Než se nadějeme, bude tady zase nejkrásnější den roku. Ne, zimní slunovrat, ale Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. A taky pro kapry...
Karel Trčálek
Bruselská vrchnost si nakonec vždy prosadí svou!
Taky máte ten neodbytný pocit, že když si v Bruselu něco zamanou, tak to nakonec prosadí? Není divu. Ono k tomu totiž došlo už tehdy, když Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu a Babišova vláda podpořila Green deal...
Karel Trčálek
Okamurovo bratříčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládu je ovšem nutno pochválit
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vládním letadlem směřovala na Slovensko, na jehož hranicích vyrostla za minulé vlády železná opona, která je už ale naštěstí stržena!
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis
Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První...
Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda
Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné...
Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne
Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta...
Zájem o dobročinné rolničky v Brně zvýšila i možnost napsat vzkaz na dračí vejce
Jsi hvězda. Naměkko. Dej si punč. Mámy jsou nej. I takové vzkazy předává kolemjdoucím dračí vejce...
- Počet článků 3161
- Celková karma 23,06
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře