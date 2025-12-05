Bruselská vrchnost si nakonec vždy prosadí svou!
Ono to není žádný med, dělat drába bruselské vrchnosti.
Pan Purget, který tohoto drába dělal, by mohl vyprávět celé hodiny, co se takový dráb naběhá!
Tak například dnes ho bruselská vrchnost už zase poslala k Babišovi.
„Bože, už zase ten Babiš, už mě k němu zase posílají!“ povzdech si pan Purget.
Ale co mu zbývalo?
Služba bruselské vrchnosti je služba bruselské vrchnosti, a tak musel jít k Babišovi.
„Posílá mě bruselská vrchnost,“ zahartusil dráb Purget, když mu Babiš otevřel v županu. „Tady vám nesu dotace! Musíte si je vzít!“
Dráb Purget skutečně shodil na zem žok plný peněz určených pro Babiše.
„Dejte mi s tím už konečně pokoj. Žádné peníze z Bruselu nechci. Nikdy se nenechám podplatit, nikdy!“ postavil se Babiš na odpor.
„Tak ty se budeš, holoto jedna, stavět na zadní? Ty si odmítáš vzít dar, který ti seslal nebeský Otec? Tu máš!“ rozčílil se dráb Burget a přetáhl Babiše svým býkovcem.
Ale s Babišem to ani nehnulo.
No, aspoň, že paní Monika měla rozum.
„Neblázni, nebo dopadneš jak Jandejsek! Ten se taky stavěl na zadní, nechtěl žádné dotace, dokonce si kvůli tomu založil Stačilo! a tak ho lámali v kole, aby si ty jejich peníze vzal. Měj rozum, Andreji, mysli na děti, bruselská vrchnost si vždy nakonec prosadí svoje!“ prosila Babiše na kolenou jeho žena.
A taky si ty krvavé peníze Andrej vzal, kvůli ženě si je vzal, když ho tak prosila.
„No proto!“ zahrozil dráb Purget svým býkovcem a spokojeně odkráčel, zatímco nebohý Babiš vtahoval do dveří svého domu těžký pytel s penězi od bruselské vrchnosti.
Ale to chudák dráb Purget ještě nevěděl, že příští týden budu muset za Babišem, už jako premiérem, běžet zase, protože bruselská vrchnost nařídila Česku, aby ve školách zavedlo výuku slovenštiny a bruselská vrchnost si vždy nakonec prosadí svoje...
Karel Trčálek
Okamurovo bratříčkování s Ficem je skandální. Slovenskou vládu je ovšem nutno pochválit
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vládním letadlem směřovala na Slovensko, na jehož hranicích vyrostla za minulé vlády železná opona, která je už ale naštěstí stržena!
Karel Trčálek
Na Slovensku by byl Filip Turek ministrem už dávno...
Na Slovensku je, na rozdíl od nás, skutečná demokracie. Proto by tam byl Filip Turek už dávno přinejmenším ministrem...
Karel Trčálek
Ještě v srpnu prezident Pavel přísahal, že nechce sestavování vlády protahovat!
Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vlády je nejvíce problémů s prezidentem nynějším
Karel Trčálek
Kolik Ukrajinců musí ještě padnout, aby Zelenskyj pochopil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku, která trvá už tak dlouho, jako Velká vlastenecká válka, prohrává. Neporazitelné Rusko postupuje vpřed a drtí všechny válečné štváče. Jen Zelenskyj to nechápe a nechce podepsat kapitulaci...
Karel Trčálek
Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo
Voliči se při volbách dopustili té chyby, že volili Andreje Babiše, který si tak nestihl vyřešit svůj střet zájmů a proto též, nejsa premiérem, zatím nevrátí Čechům to, o co je Fiala okradl, takže to Čechy ještě hodně bolet!
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
Staroměstské náměstí
Vánoční trh na Staroměstském náměstí.
Nejmodernější muzeum v Česku se o víkendu otevře zdarma. Známe program
Velký návrat Muzea Prahy na Florenci! Již zítra se návštěvníkům otevírá nová expozice nazvaná Město...
Staroměstské náměstí
Dnes na Staroměstské náměstí dorazí Mikuláš, čert a anděl.
Trojice psů zaútočila na štěně retrívra, pokousala i jeho majitelku
Středeční venčení svého pejska v Brně si osmnáctiletá dívka nejspíš představovala jinak. Při...
Pronájem bytu 1+kk 33 m2, Zlín - Prštné
Zlín - Prštné
12 990 Kč/měsíc
- Počet článků 3157
- Celková karma 23,42
- Průměrná čtenost 850x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře