Blahopřál největší básník Jarek Nohavica ruskému Vůdci V.V. Putinovi k jeho narozeninám?
Je už od vyhnání z ráje mezi lidmi dobrým zvykem, že si přátelé navzájem blahopřejí aspoň ke svým narozeninám, když už nechodí k obecním volbám. Je pěkné, že se tohoto, tak prastarého zvyku lidé drží, a je chvályhodné, když tento zvyk udržují i takoví lidé, kteří jsou největšími básníky či největšími státníky.
A tak si Jaromír Nohavica našel čas, aby blahopřál svému dobrému příteli Vladimiru Vladimirovič Putinovi k jeho slavným narozeninám.
„Drahý Vladimire Vladimiroviči,“ pronesl Jaromír Nohavica na úvod své zdravice a nadšeně pokračoval, „Vy jste se narodil 7. října a já zase 7. června! Vy jste narodil v roce 1952 a já zase v roce 1953, v roce, kdy zemřel nebohý soudruh Stalin!
Já mám jizvu na rtu, Vás zase v dětství šikanovali!
Co to znamená, tato podobnost našich životů?
Znamená to, že jsme blíženci, kteří žijí a tvoří jeden pro druhého!
Je tomu devět let, co jste mi srdečně stiskl ruku. A od té chvíle Vás každý den vyhlížím z okna, zda jste se vrátil z boje. A Vy jste se z boje vždy vrátil, protože dobří lidé se vždy z boje vrátí. Vyhlížím, jestli jste se vrátil z boje a těším se, že si s Vámi zase vypiju čaj v bistru u Sedmi hus na moskevském Arbatu, tak se mi po Vás, stýská můj drahý příteli.
Dovolte mi tedy, abych vám, u příležitosti Vašich narozenin, popřál co nejvíce zdraví a mužné síly do dalších mnoha let, jakož i připojil přání co nejvíce úspěchů ve Vašem obdivuhodném mírovém úsilí a to jménem svým i jménem všech mých příznivců, posluchačů a obdivovatelů.
Všechno nejlepší, Vladimire Vladimiroviči, protože muži mi lhali, a ženy mi lhaly, ale Vy jste mi nelhal nikdy!“
A my všichni ostatní, povětšinou prostí, ale naši lidé se k tomuto přání jednomyslně připojujeme...
Karel Trčálek
Hrůzná podoba hybridní války. Ruští agenti tajně používají finské toalety a nesplachují
Finsko, ve snaze se pomstít Rusku za svoji drtivou porážku v zimní válce, vstoupilo do NATO, ale tím si samo nad sebou vyneslo ortel, strašlivý Boží trest ho nemine!
Karel Trčálek
Pan Lubor Petrzalka si v diskuzích neustále stěžuje na šikanu a teror ze strany lepševiků
Není diskuze, ve které by si pan Petrzalka nestěžoval na to, že ho neustále šikanují tzv. lepšolidé, neboli lepševici. Jak je možné, že stát něco takového vůbec dovolí?
Karel Trčálek
Jak jsem se na národní svatováclavské pouti ocitl mezi hyenami
Někdy se člověk ocitne mezi hyenami, ale někdy se zase naopak ocitne hyena mezi lidmi, přičemž se tak nejnověji stala na národní svatováclavské pouti...
Karel Trčálek
Filipa Turka vyváleli v hnoji, ale nevyšlo jim to. Filip Turek je opět připraven pracovat!
Tak to zase nevyšlo. Vyváleli F. Turka kvůli jeho autonehodě ve hnoji, nadávali mu, předem ho v očích veřejnosti odsoudili a on se nemohl bránit, protože policie nehodu stále vyšetřovala
Karel Trčálek
Neházejme to na Rusko, že lidé pořád nevěří oficiálním zprávám!
Konečně máme vládu, která staví zájmy našich lidí nad cizí zájmy, ale lidé přesto stále nevěří oficiálním zprávám, i když se už zrušila brutální cenzura, která tady byla za Fyjaly...
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu
Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se...
Pár prodával houby na parkovišti. Strážníci rázně zasáhli a vysvětlují proč
Chomutovští strážníci zasáhli proti nelegálnímu prodeji hub. Na parkovišti obchodní zóny přistihli...
VOLBY 2026 v Praze 5: Herold obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?
Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 5 i obsazení křesla starosty na...
Ústecký kraj rozdělí obcím peníze na projekty úprav budov kvůli úspoře energií
Ústecký kraj získá 150 milionů korun, které rozdělí na přípravu projektů obcím. Záměry se mají...
Seznam dárců před volbami do Senátu neoznámilo úřadu včas 20 subjektů
Seznam svých dárců a podporovatelů kampaně neoznámilo před volbami do Senátu dohledovému úřadu v...
Pronájem bytu 2+1 v Kochánkách u Benátek nad Jizerou
Kochánky, okres Mladá Boleslav
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 3367
- Celková karma 22,19
- Průměrná čtenost 833x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně