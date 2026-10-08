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Blahopřál největší básník Jarek Nohavica ruskému Vůdci V.V. Putinovi k jeho narozeninám?

Karel Trčálek
V plné síle a svěžesti oslavil ruský Vůdce Vladimir Vladimirovič Putin své další narozeniny. Gratuloval mu k nim i náš největší básník?

Je už od vyhnání z ráje mezi lidmi dobrým zvykem, že si přátelé navzájem blahopřejí aspoň ke svým narozeninám, když už nechodí k obecním volbám. Je pěkné, že se tohoto, tak prastarého zvyku lidé drží, a je chvályhodné, když tento zvyk udržují i takoví lidé, kteří jsou největšími básníky či největšími státníky.

A tak si Jaromír Nohavica našel čas, aby blahopřál svému dobrému příteli Vladimiru Vladimirovič Putinovi k jeho slavným narozeninám.

„Drahý Vladimire Vladimiroviči,“ pronesl Jaromír Nohavica na úvod své zdravice a nadšeně pokračoval, „Vy jste se narodil 7. října a já zase 7. června! Vy jste narodil v roce 1952 a já zase v roce 1953, v roce, kdy zemřel nebohý soudruh Stalin!

Já mám jizvu na rtu, Vás zase v dětství šikanovali!

Co to znamená, tato podobnost našich životů?

Znamená to, že jsme blíženci, kteří žijí a tvoří jeden pro druhého!

Je tomu devět let, co jste mi srdečně stiskl ruku. A od té chvíle Vás každý den vyhlížím z okna, zda jste se vrátil z boje. A Vy jste se z boje vždy vrátil, protože dobří lidé se vždy z boje vrátí. Vyhlížím, jestli jste se vrátil z boje a těším se, že si s Vámi zase vypiju čaj v bistru u Sedmi hus na moskevském Arbatu, tak se mi po Vás, stýská můj drahý příteli.

Dovolte mi tedy, abych vám, u příležitosti Vašich narozenin, popřál co nejvíce zdraví a mužné síly do dalších mnoha let, jakož i připojil přání co nejvíce úspěchů ve Vašem obdivuhodném mírovém úsilí a to jménem svým i jménem všech mých příznivců, posluchačů a obdivovatelů.

Všechno nejlepší, Vladimire Vladimiroviči, protože muži mi lhali, a ženy mi lhaly, ale Vy jste mi nelhal nikdy!“

A my všichni ostatní, povětšinou prostí, ale naši lidé se k tomuto přání jednomyslně připojujeme...

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 8.10.2026 10:18 | karma článku: 11,51 | přečteno: 80x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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