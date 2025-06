Básník koketující s anděly, polemika se spisovatelkou V. Valíkovou-Šubovou

Další články autora

Když vládne ODS, vždy to končí skandálem. Mění se jen částky a způsoby. Jediné, co se nemění, jsou jejich věrní voliči, ale i s těmi již brzy zatočíme!

Tak jsem se dozvěděl, že v naší spálené zemi je možné řídit obec nebo stát i z vězení!

Starostovi pražských Řeporyjí Pavlu Novotnému hrozí, že bude muset nastoupit do vězení, nikoliv však to, že by přišel o rozum, jako někteří naši spoluobčané...