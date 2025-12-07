Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Obdivuhodný čin Andreje Babiše, který se vzdal Agrofertu, aby mohl povznést, díky svým manažerským schopnostem, Českou republiku k nebývalému rozkvětu poté, co ji Fiala proměnil ve spálenou zemi plnou ožebračených důchodců, vyvolal mezi českými miliardáři nebývalou vlnu solidarity.
„Taky se vzdám svého majetku a taky půjdu do vlády, abych pomohl své zemi! Nechám si jen Slávii!“ vykřikl Pavel Tykač, když se dozvěděl o oběti Andreje Babiše.
„Já se taky všeho vzdám! Určitě se pro mě najde nějaké ministerstvo, třeba zahraničí, abych mohl pomoct své zemi!“ vykřikl i miliardář Chlad!
Všichni, všichni se vzdali svého majetku!
Strnad, Tkáč jeden i druhý, Jakabovič i Hasčák, Komárek mladší, Dospiva, dokonce i ten Křetínský se nakonec, po jistém váhání, všeho vzdal, aby mohl spolu s ostatními hlásit: „I já už můžu do vlády, protože už nejsem ve střetu zájmu!“
Jen Kellnerová se ničeho nevzdala.
„Nemůžu se vzdát majetku. Jednak je to dědictví, jednak dcera jezdí ráda na koních a koně potřebují seno!“ vysvětlila, proč se nevzdala majetku, a proto se nemůže hlásit do vlády jako ostatní miliardáři.
Koně opravdu potřebují seno a každý, kdo paní Kellnerové vyčítá, že se nevzdala majetku, aby mohla jít do vlády, se musí stydět, protože ty koně za to fakt nemůžou!
Karel Trčálek
