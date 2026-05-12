Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Babišovy ústrky vůči prezidentovi Pavlovi gradují a neznají žádných hranic!

Stala se nevídaná věc. Premiér české republiky si dovolil patnáctiminutové!!! zpoždění při nástupu na prezidentův appel plac a ani se mu za to neomluvil! Udělat to Ivanu Hroznému či Stalinovi, už by premiér po světě neběhal...

„Je štěstím v této zemi žít a je neštěstí to štěstí mít,“ říká jeden básník, ale ne největší, protože největším básníkem je samozřejmě Jaromír Nohavica.

Proto můžeme s tímto nejmenovaným básníkem vřele nesouhlasit, protože v naši zemi žije mnoho šťastných lidí a vůbec nejšťastnější z těchto šťastných lidí jsou v naší zemi duševní mrzáci, protože naše země je pro duševní mrzáky zemí zaslíbenou.

Na tom, že nejšťastnějšími lidmi v naší zemi jsou duševní mrzáci, není ovšem nic divného, protože duševním mrzákům stačí ke štěstí docela málo. A to z toho prostého důvodu, že se jedná o lidi skromné, kteří netouží po žádných výšinách, kteří nepotřebují, aby obyvatelé naši země byli moudří lidé, aby naše země byla respektována, aby naše kultura a naše věda byla inspirací pro jiné země.

Nic z toho duševní mrzáci nejenže nepotřebují, ale vším z toho i, a nutno říct, že oprávněně pohrdají, jako něčím zcela zbytečným, něčím, co připravuje naši zemi o její suverenitu, jako něčím, na co oni, duševní mrzáci, můžou být sotva hrdí, protože duševní mrzáci jsou hrdí především na to, že jsou duševní mrzáci.

„Žijete ve spálené zemi, o všechno vás okradli!“ stačí říct duševním mrzákům a už se tetelí štěstím, že žijí ve spálené zemi a že je o všechno okradli.

Kdybyste duševním mrzákům řekli, že se jim vede docela dobře, že se mají jako prasata v žitě, vůbec by nebyli šťastní, jejich tváře by se zachmuřily, protože duševní mrzáci potřebují slyšet, že žijí ve spálené zemi, protože je ožebračuje vláda, kterou oni nevolili, protože si, byť duševní mrzáci, dokážou na internetu dohledat pravdu.

A tato pravda, kterou si duševní mrzáci dokážou dohledat na internetu, je jejich největším, nejen duchovním bohatstvím, je zdrojem jejich veškerého štěstí. Připravte duševní mrzáky o jejich pravdu a máte před sebou skutečné žebráky, kteří přišli o všechno.

Pokud ovšem duševním mrzákům necháte jejich pravdu, kterou si sami dohledali, máte před sebou skutečně ty nejšťastnější lidi, kteří ke své spokojenosti potřebují naprosté minimum.

A tak jsou duševní mrzáci nejšťastnější, když Vystrčil nedostane vládní letadlo na cestu do Tchaj-wanu.

Kdyby u nás tchaj-wanské firmy postavily továrny na čipy, které vládnou světu, nebyli by naši lidi tak šťastní, jako jsou šťastní, když Vystrčil nemůže letět na Tchajwan vládním letadlem.

A tak jsou duševní mrzáci nejšťastnější, když parazit, který celý život nedělal nic jiného, než parazitoval v politické neziskovce a který je právě ministrem zahraničí seškrtá peníze imaginárním politickým neziskovkám, které jsou pro naše duševní mrzáky největším zlem, protože je okradly o důchody, aby si Zelenského junta mohla pořizovat zlaté záchody.

A tak jsou duševní mrzáci nejšťastnější, když se Sudeťákům zakáže jejich sjezd, protože oni sami jsou, stejně jako kdysi Sudeťáci, těmi, kdož uvěřili, že jim bude líp, když jejich zájmy budou upřednostňovány před zájmy cizími.

A tak jsou duševní mrzáci nejšťastnější, když Pavel nepoletí do Ankary, protože je bývalý komunista, ač sami duševní mrzáci jsou voliči komunistů a nostalgicky vzpomínají na to, jak bylo za komunistů dobře.

A tak jsou duševní mrzáci nejšťastnější, když Babiš přijde pozdě na schůzku s prezidentem a neomluví se. Nebyli by šťastní, kdyby premiér přišel na schůzku s prezidentem včas, nebo se omluvil, jsou šťastní, že se tak nestalo.

A tak nemůžou být duševní mrzáci nikde jinde na celém světě šťastnější než právě v naší zemi.

Ale víte co?

Přestaňme nazývat duševní mrzáky duševní mrzáky, nejsou to přece žádné méněcenné lidské bytosti, které by bylo třeba deratizovat, a nejsou to přece ani svině, které by schvalovaly ruskou agresi na Ukrajině.

Říkejme jim naši lidé. Ano, říkejme jim naši lidé, je to tak mnohem lepší, protože přesnější...

Autor: Karel Trčálek | úterý 12.5.2026 5:28 | karma článku: 8,30 | přečteno: 72x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Karel Trčálek

Zkažený fotbalový svátek a úlet komedianta Jana Hrušínského

Komediant Jan Hrušínský označil za viníka skandálního závěru derby nynější vládu. Ale naši lidi se nedají obalamutit nějakým komediantem a dobře vědí, že za to může Zdechovský a Nerudová!

10.5.2026 v 17:26 | Karma: 23,10 | Přečteno: 575x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Babiš není podřízený Pavla, prezidentova poznámka vůči Babišovi je trapná

Prezident Pavel není monarcha, aby mohl vyžadovat u svých podaných příchod ve stanovený čas. Dobře, že rozvědčík nikam nepoletí!

8.5.2026 v 18:00 | Karma: 22,44 | Přečteno: 434x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Občané jsou zděšeni arogancí a hulvátstvím nynější vlády. Vydržíme to a nezapomeneme!

Politika plná méněcenných lidí, autentických motoristů, deratizátorů naplňuje naše lidi neochvějnou nadějí, že jednou bude skutečně líp, až se nám podaří z našich řad odstíranit všechny škůdce

7.5.2026 v 5:38 | Karma: 22,46 | Přečteno: 366x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Prezident Pavel trpí institucionální schizofrenií, myslí si, že je absolutistický panovník

K tomu závěru neochvějně dospěl Jan Zahradil, který zocelený dvaceti lety europoslancování, dělá autentického poradce autentickému ministru zahraničí Macinky. Kdo si to nemyslí, je málo platné, podřadný člověk zralý na deratizaci

6.5.2026 v 18:00 | Karma: 20,68 | Přečteno: 318x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Komu opravdu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na dlouhý pochod k Českému rozhlasu

Opozice se snaží rozvrátit Českou republiku, která se díky nynější vládě dostala z nejhoršího. Ale naštěstí tu máme účastníky prvomájových průvodů, kteří nedovolí, aby se naše země opět dostala do područí liberálů a Sudeťáků!

5.5.2026 v 9:15 | Karma: 25,17 | Přečteno: 458x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...
12. května 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl....

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...
12. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...
12. května 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním...

Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky. Radnicím umožňuje nastavit...
12. května 2026  4:59

Projekt Corrency by měl mít ideálně zcela jednoduchý cíl: „donutit“ místní obyvatele nakupovat u...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3253
  • Celková karma 23,48
  • Průměrná čtenost 843x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.