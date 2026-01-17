Babišova vláda dělá jen to, co slíbila
Probudili jsme se ráno s manželkou a zjistili jsme, že se nacházíme pod Babišem.
„To budu řídit já, ano? Manželský sex bude pode mnou, vznikne tam odbor, znovu se vrátíme k té radě, zavedeme národní monitoring čekacích dob, rozšíříme telemedicínu a systematicky zveřejníme data o kvalitě manželského sexu, „ informoval nás Babiš. „Prosím vás, ten manželský sex. My o tom debatujeme, na vládě jsme se bavili, pan ministr zdravotnictví, pan ministr školství. Já jsem obíhal x těch manželských ložnic a různé ty asociace, tak se potkáme za jedním stolem a já to tam budu moderovat, ano. Potom z toho něco vypadne, ale určitě musí být úprava té vyhlášky,.
Je to velký projekt, který já osobně budu řídit, a zkrátka udělám všechno pro to, abychom to tak nastavili, aby už se to nedalo v podstatě zrušit. Smůla je v tom, že jsem na to nezapomněl.“
„Díkybohu, konečně si ten manželský sex užiju!“ vydechla spokojeně manželka.
„Však už bylo na čase, aby se toho našeho manželského sexu ujal někdo schopný. Důležité je, že už se to v podstatě nedá zrušit,“ kvitoval jsem i já s nadšením, že jsme se konečně dostali pod Babiše. „Kam se na to hrabe ten lhář Fiala, který sliboval, že nebude zvyšovat daně, a skutek utek, prosím vás!“
„Budeme programové prohlášení vlády vyhodnocovat každé pololetí a já tuhle knížku budu číst všem ministrům a ptát se, jak plní!“ ujistil nás ještě Babiš, než jsme se pod ním s manželkou s chutí a elánem pustili do lotosového květu.
A řeknu vám tak kvalitní a výživný sex, včetně bílkovin jsme po ránu neměli hodně dlouho, jestli vůbec někdy, jako teď, kdy jsme zase pod Babišem a bude nám vráceno, o co jsme byli okradeni, jak se píše v Písmu svatém...
Karel Trčálek
Jak přežít Babišovu vládu? Podle jejího působení to vypadá, že to bude velmi lehké...
Podle toho, co zatím předvádí vládní šestikoalice to vůbec nevypadá na žádnou tragédii, ale naopak na skvělou komedii s Andrejem Babišem ve vedlejší roli...
Karel Trčálek
Konec plastových hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu, který ovšem lidská práva nepotlačoval, ba právě naopak!
Karel Trčálek
Jak šel skladník Karel bojovat proti účasti slovenských hokejistů z KHL na olympiádě
Skladník Karel je uvědomělý a vždy stojí na správné straně. Proto ho nemohl nechat chladným fakt, že v slovenské reprezentaci figurují tři hokejisté z KHL!
Karel Trčálek
Kontroverzní oslava Sabolenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDNES viděl jiný zápas!
Při finálovém zápase mezi Běloruskou Sabolenkovou a Ukrajinskou Kosťukovou řešili mnozí čeští novináři místo skvělého tenisu Sabolenkovou údajnou válku na Ukrajině...
Karel Trčálek
Jak Petr Macinka zařídil, aby komunistický rozvědčík jmenoval Turka ministrem
Eskapáda se jmenováním Filipa Turka ministrem životního prostředí se snad už blíží ke svému šťastnému rozuzlení....
|Další články autora
2 400 000 Kč
- Počet článků 3183
- Celková karma 23,19
- Průměrná čtenost 847x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře