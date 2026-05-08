Babiš není podřízený Pavla, prezidentova poznámka vůči Babišovi je trapná

Prezident Pavel není monarcha, aby mohl vyžadovat u svých podaných příchod ve stanovený čas. Dobře, že rozvědčík nikam nepoletí!

Premiér Babiš se vrátil z Moravskoslezského kraje pozdě v noci, pak se ještě probíral se všelijakými dokumenty, chystal se na setkání s belgickým premiérem a taky ladil s kohoutem Silverem svoje další video.

Není proto divu, že se do manželské postele dostal až v 5.30.

„Měl jsem toho hodně, to víš, makám,“ omluvil se Babiš paní Monice.

„Já vím,“ řekl paní Monika a přitiskla se ke svému muži.

Ale ať se Babiš snažil jak chtěl, nic z toho nebylo.

Po dvou hodinách to Babiš vzdal.

„No, tak nějak to nevyšlo, no,“ pokrčil rameny Babiš.

„Nevadí, hlavně, že bude líp,“ pohladila paní Monika svého muže po tváři a dodala. „V 8.15 máš být na Hradě.“

„Nejsem prezidentův podřízený, abych skákal, jak on píská. Ať si počká, Silver je pro mě důležitější“ mávl rukou Babiš a šel nasypat zrní Silverovi, který určitě zakokrhal už víckrát než třikrát...

Autor: Karel Trčálek | pátek 8.5.2026 18:00 | karma článku: 7,42 | přečteno: 61x

Karel Trčálek

Občané jsou zděšeni arogancí a hulvátstvím nynější vlády. Vydržíme to a nezapomeneme!

Politika plná méněcenných lidí, autentických motoristů, deratizátorů naplňuje naše lidi neochvějnou nadějí, že jednou bude skutečně líp, až se nám podaří z našich řad odstíranit všechny škůdce

7.5.2026 v 5:38 | Karma: 22,08 | Přečteno: 339x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Prezident Pavel trpí institucionální schizofrenií, myslí si, že je absolutistický panovník

K tomu závěru neochvějně dospěl Jan Zahradil, který zocelený dvaceti lety europoslancování, dělá autentického poradce autentickému ministru zahraničí Macinky. Kdo si to nemyslí, je málo platné, podřadný člověk zralý na deratizaci

6.5.2026 v 18:00 | Karma: 20,47 | Přečteno: 308x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Komu opravdu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na dlouhý pochod k Českému rozhlasu

Opozice se snaží rozvrátit Českou republiku, která se díky nynější vládě dostala z nejhoršího. Ale naštěstí tu máme účastníky prvomájových průvodů, kteří nedovolí, aby se naše země opět dostala do područí liberálů a Sudeťáků!

5.5.2026 v 9:15 | Karma: 25,16 | Přečteno: 455x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Summit NATO není sraz bývalých lampasáků, prezident Pavel si o Ankaře může nechat jen zdát

Zahraniční politiku dělá vláda a ne prezident, který dělá jenom předvolební kampaň. Pan Macinka toho v Ankaře udělá pro Českou republiku tisíckrát víc než bývalý lampasák, když tam všem vysvětlí, že existují jen dvě pohlaví

3.5.2026 v 16:20 | Karma: 23,70 | Přečteno: 471x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Karel Hynek Mácha, autor kultovního Máje, byl závislý na sexu

Zase tady máme první máj, lásky čas, kdy se v průjezdech domů k sobě tulí milenecké dvojice a od východu se blíží vítězové nad fašismem...

1.5.2026 v 19:00 | Karma: 18,31 | Přečteno: 365x | Diskuse | Ostatní
Karel Trčálek

  • Počet článků 3251
  • Celková karma 23,05
  • Průměrná čtenost 843x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

