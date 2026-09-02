Babiš dělá chybu, když označuje Rusko za pachatele sabotáží v Německu
Nejdůležitějšími muži v naší republice jsou teď takoví muži, jako je poslanec Foldyna, poslanec Libor Vondráček, nebo poslanec Rajchl, na kterého ze všech těchto mužů spoléhám nejvíce.
Tito muži jsou nyní nejdůležitější, protože jsou vládními poslanci a jako takoví mohou bez obav přijít za premiérem Babišem a s ledovým klidem mu říct do očí: „Děláte chybu, pane premiére, když označujete za pachatele sabotáží v Německu Rusko. Děláte chybu, protože není v zájmu našich lidí, aby nás prezident Pavel vtáhl do války.
Děláte chybu, protože Rusko bude muset na nás zaútočit, bombardovat naše města a naše továrny, mezi nimi i ty vaše, aby dokázalo lživost takovýchto obvinění.
To chcete?
Chcete, aby tekla krev našich lidí?
Proto vás vyzýváme jménem našich lidi, abyste tato svoje slova odvolal. Odvolal, nebo odstoupil a předal moc do rukou nás, českých vlastenců, kterým jde o zájmy našich lidí.
A pokud neodstoupíte sám, budeme muset sami požádat naše ruské přátele, aby zabránili eskalaci válečného konfliktu a obsadili nás bez jediného výstřelu, bez jediní prolité kapky krve našich lidí.
Na rozmyšlenou máte jednu minutu, pane premiére.“
Doufám, že tito mužové jsou již na cestě k premiérovi Babišovi, protože kdo útočí na Rusko, ten musí skončit v pekle!
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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